En medio de las actividades de campaña, al precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli se lo vio con su ojo derecho con hematomas y con una curita en su pómulo. Luego se supo que todo se debió a un accidente que sufrió en el gimnasio cuando a otra persona se le cayó una mancuerna arriba de su cabeza. Pero esta situación generó un comentario impensado: el de la primera dama, Fabiola Yáñez, quien reaccionó con ironía ante esta cuestión.

En sus redes sociales, el representante de Juntos por el Cambio contó lo que le había pasado a través de un video en el que se escucha de fondo el tema Fly Now de Bill Conti. “A veces el deporte no es bueno, a veces el deporte no es salud. Estaba entrenando, y a un señor se le escapó una mancuerna y me pegó en la cabeza”, reveló en su momento.

Dijo también que esta mala maniobra “no le sacó un ojo de milagro” y enfatizó en que, por suerte, no se cayó todo el elemento arriba suyo. “No me pegó de lleno. Si me pegaba de lleno, realmente me sacaba el ojo”, contó aliviado Santilli, a la vez que bromeó, en su cuenta de TikTok: “Y bueno, el deporte dicen que es salud, pero no lo recomendamos nosotros”.

desde su entorno habían aclarado que la lesión se había dado el lunes 22, entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando el postulante a gobernador fue a elongar y se vio sorprendido por el descuido de su compañero de gimnasio. “Cuando vio que salió volando la mancuerna, lo único que atinó a hacer, sabiendo aun así que iba a ser golpeado, fue girar la cabeza. Es por eso que lo agarró de costado”, explicaron fuentes cercanas al diputado nacional.

El comentario de la primera dama

En tanto, el video que compartió Santilli en su cuenta de TikTok fue tomado por las redes oficiales del canal C5N. Desde el medio no solo republicaron el contenido audiovisual en su Instagram, sino que agregaron un texto abajo para explicar qué era lo que le había ocurrido al candidato.

Fue en esa publicación que la primera dama dejó su parecer. Desde su cuenta oficial, Yañez hizo un comentario para cuestionar el tiempo que tenía Santilli para ir al gimnasio, en medio de sus actividades políticas. “Qué bien. Ni yo tengo tiempo de entrenar... Qué suerte”, lo chicaneó la pareja del presidente Alberto Fernández.

Activa en la web, Yañez muestra en su perfil las actividades protocolares y benéficas que realiza. Así también enseña sus looks y el crecimiento de su hijo Francisco, que nació durante la gestión del Frente de Todos, pero no suele utilizar la cuenta para entrometerse en cuestiones partidarias, como sí lo hizo esta vez.