El senador provincial y exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, defendió esta tarde en una entrevista por la radio Neura con Alejandro Fantino que la CGT encabece el próximo miércoles 24 de enero una marcha y paro nacional. Pero además de diferentes temas polémicos que trataron, el apellido del conductor se volvió tendencia en Twitter, ya que le preguntó: "Cómo puede ser que ustedes con 35 años en el poder, hayan dejado 50% de pobreza, gente cagando en baldes, caminos de tierra...?"

Berni le respondió que "no se tomaron las medidas correctas" y el istriónico periodista estalló: "Pero dame una respuesta más, pensá, exigite intelectualmente para darme una respuesta un poco más profunda".

“Me asquea verlos en carteles”



Así cerró Fantino histórica atendida a Berni.



Con respecto a la medida de la CGT, Berni fue consultado por el acerca de si no es muy pronto teniendo en cuenta que Javier Milei asumió como presidente hace menos de dos meses y respondió: “¿Qué tiene de malo? ¿Es ilegal?”.

Fantino le replicó que aunque no tiene nada de malo, en cuatro años de gobierno de Alberto Fernández nunca hubo un paro de esta dimensión, a lo que Berni expresó: “Así nos fue. Mal hecho no haberle hecho un paro. Mal hecho. ¿Qué querés que le haga? Yo no integro la CGT, pero mal hecho. Que (Milei) trabaje todo lo que quiera, pero me parece que la situación y, por sobre todo, este tratamiento de este decreto de necesidad y urgencia y este tratamiento tan brusco de la normativa de 300 artículos merece una discusión muy grande”.

El exministro de Seguridad bonaerense también advirtió sobre un “ambiente de descomposición” derivado de las medidas de ajuste económico impulsadas por el presidente Javier Milei. “Si no hay un cambio de rumbo rápido, se va a ir profundizando la crisis. Milei decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero hoy la casta está gobernando y los costos de los ajustes lo paga la clase media”, afirmó.

Para Berni, hace falta una “voz fuerte del peronismo para sentarse y decir '¿hacia dónde vamos?' Porque hasta ahora todo lo que vimos fueron planes de negocio”.