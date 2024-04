El domingo salió a la luz el caso de una mujer de La Plata que fue denunciada por querer faenar a su perro porque era "viejo", el animal fue puesto a resguardo y, en las últimas horas, Felipe Fort desmintió que haya "apretado" a uno de los rescatistas.

Ezequiel Kelo, quien tiene en guarda a Toby, el perro labrador de 9 años, contó que el hijo del chocolatero le pidió de mala manera que bajara las publicaciones que hizo contra la mujer: "Es verdad, por eso pedí al comisario que me ayudara. Me pidió que borre las publicaciones, que la persona no es familiar, pero que borre las publicaciones”, dijo en diálogo con América TV.

En este contexto, el periodista Daniel Ambrosino dijo que el joven intercedió porque la mujer sería la madre de su novia: "Estuve hablando con el abogado de la familia Fort, César Carozza, lo que a mí me cuenta y hay que ponerle un punto esencial en esta historia, es que esta mujer sufre de problemas de salud mental. Lo que me cuentan es que hubo un cambio en la medicación y que, por eso, habría tenido esta reacción", aclaró.

El descargo de Felipe Fort

Finalmente, Felipe Fort rompió el silencio a través de sus redes sociales y contó los detalles del intercambio de mensajes: "QUE TENGO QUE VER YO. No hice nada, no defiendo. Y REPUDIO LO QUE PASÓ. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver. Nunca tengo nada que ver. Se la hagarran (sic) conmigo cuando me enteré el mismo día que ustedes. Y ahora dicen que amenazo gente. Tengo los chats", escribió.

"Lo único que hablé con este ser (que me contaron cosas no muy lindas) fue para que baje la publicación porque la señora tiene una enfermedad grave y no está en sus cabales. El perro ya había sido rescatado (con lo que estoy de acuerdo ya que no podes tener un perro sin estar en condiciones). Repito, REPUDIO LO SUCEDIDO. Por favor, no me involucren en estas cosas porque me hace mal, ya que NO TENGO NADA QUE VER", agregó.

Por último, el joven remarcó: "Estoy cansado que todo me pegue de rebote, realmente estoy muy mal. Respecto al muchacho, estuvo muy bien lo que hizo, pero decir que lo amenace son calumnias. Ya que le hablé con mucho respeto y no lo voy a dejar pasar. (TENGO LOS CHATS)".