En medio de un escándalo, le quitaron la corona a la joven consagrada Miss Perú 2019, Anyella Grados, al hacerse público un video en el que se la ve borracha en una discoteca. Lo llamativo del caso es que fue filmada por otra Perú'>Miss Perú, quien también estaba en el lugar, y denunció el caso a la organización del concurso.

"Esta conducta es inaceptable", dijeron, y elevaron el caso a la Organización Miss Universo.Tras el retiro del título y la corona a Anyella Grados, la organización dijo que la ahora ex Miss Perú "no estaba preparada para llevar esta corona" y que se llevará a cabo un nuevo certamen para elegir a una nueva representante peruana que participe en el concurso Miss Universo.

Por su parte, Anyella Grados emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde señala que tomará acciones legales contra la persona que registró las imágenes que atentaban contra su "honor y reputación". Anyella Grados no reconoció en el comunicado haber estado ebria.

El video donde aparece la entonces Miss Perú en supuesto estado de ebriedad fue grabado por Camila Canicoba, Miss Teen Perú, que dijo a medios locales que lo hizo con la intención de "reportar la actitud" y que pudieran "tomarse medidas". Ella también perdió su corona por asistir a la discoteca sin permiso de la organización junto a la ex Miss Perú y a la ganadora de otro concurso de belleza.

Canicoba, ganadora del Miss Teen Internacional, dijo que "me vi obligada a grabarla para tener un respaldo cuando vaya a la persona a la que le tenía que decir esto", declaró la joven de 19 años. "Todas fuimos a una discoteca y yo me controlé bastante, pero lamentablemente ellas no. Hubo un altercado, hubo un herido, porque una de las misses estaba muy ebria y se cayó", relató Canicoba.

Explicó además que, de camino al hotel, necesitó la ayuda del chofer que las trasladó y del encargado del hotel. Canicoba dijo que vio tan mal a su compañera que pensó podría ahogarse por el exceso de alcohol.