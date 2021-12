Un camionero casi causa una tragedia en la ruta 11 al tratar de pasar a un micro haciendo maniobras imprudentes. El hecho ocurrió este domingo y quedó grabado por el acompañante de una camioneta que iba detrás y se percató del peligro que significaba el camión para el resto de los vehículos.



Tal como se puede ver en el clip, el conductor casi choca de frente contra varios autos que, tras hacerle señas de luces, optan por tirarse a la banquina. “Venía transitando por la ruta 11 hacia la 15 y, pasando el cruce de Colonia Benítez, nos pasa un camión que venía haciendo ‘pavadas’ desde atrás”, contó Luis, quien denunció públicamente la situación. “En una de las curvas casi hizo un desastre, no sé cómo los demás vehículos no lo denunciaron”, agregó.



Por su parte, el periodista Julio Wajcman, a través de su cuenta de Twitter @juliowajcman, fue quien difundió el video y lo volvió viral. En apenas pocas horas despertó todo tipo de reacciones de los usuarios, que no dejaron de repudiar el accionar del camionero y que aprovecharon para enviar mensajes de concientización sobre el manejo en la ruta.

Que locura Ruta 11 !!! pic.twitter.com/Gv7OUOys9p — Julio Wajcman (@juliowajcman) December 27, 2021