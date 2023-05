Un hombre se volvió viral en redes sociales luego de mostrar una de sus experiencias en la morgue en la que trabaja. Allí, según aseguró, filmó un video en el que vio el fantasma de su perra fallecida hace tiempo.

El asunto es que Esteban Venegas usó su cuenta de TikTok (@estebanvenegasest) para compartir su experiencia en la morgue, pues estaba realizando un video de la zona hasta que captó la figura de un perro que lo observó por varios segundos. El joven comentó que podría ser su perro que falleció hace más de un año.

"Trabajé en una morgue y mi perrita ya fallecida fue a visitarme. Un día normal revisando mi galería de videos, me encuentro con un detalle justo al finalizar la grabación. Mi perrita Pelusa falleció hace más de un año, tenía 14 años aproximadamente, la extraño y siempre la recuerdo", indicó el joven a la red social TikTok.

#dog #paranormal ♬ Recuérdame - Cover - Alisong @estebanvenegasest Un dia normal revisando mi galeria de videos, me encuentro con un detalle justo al finalizar la grabacion. Para los que no saben mi perrita pelusa fallecio hace mas de un año, (tenia 14 años aprox) la extraño y siempre la recuerdo, se me a aparecido en sueños y creo que ella fue la que me visitó en mi trabajo, no lo veo como algo malo, ni tengo miedo, me hace feliz que pueda manifestarse de esa forma ❤️ #fyppppppppppppppppppppppp

"Se me ha aparecido en sueños y creo que ella fue la que visitó en mi trabajo, no lo ve como algo malo, ni tengo miedo, me hace feliz que pueda manifestarse de esa forma", precisó, pues considera que el animal que grabó en su centro de la labores fue su mascota.

No obstante, los usuarios pusieron en duda su conclusión, pues consideran que podría ser algo maligno. "Quien sabe si es la perrita o un demonio, pero yo ya estoy llorando", "No hay que confiarse, puede ser otra cosa", "Los demonios también pueden tomar figuras de animales".

Fuente: Crónica