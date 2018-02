Una mujer policía de la Bonaerense que se desempeña en la Comisaría Sexta de Villa Rosas, Bahía Blanca, está en boca de todos por la filtración de fotos hot en lencería para promocionar juguetes sexuales.

La uniformada, identificada como Florencia, saltó a la “fama” en la última semana por la viralización de sus imágenes mediante las redes sociales y WhatsApp.

“Si hubiera estado con su uniforme puesto sería otra cosa. Pero esto creo que es de índole privado, aunque se equivocó en dejar que se difundieran las fotos”, opinó un superior de la uniformada en diálogo con Bahía Espectáculos.

No obstante, existen aquellos que no fueron tan comprensivos y dijeron que claramente esa actitud no es compatible con una mujer que debe hacer cumplir la ley: “Pierde seriedad y respeto”.

Días atrás, una prefecta logró posicionarse en el centro de la escena por un video dónde realizaba un baile sensual. Y fue duramente sancionada…