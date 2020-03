Algunas personas no son cariñosas, no importa qué tan enamoradas estén. A pesar de que todo esté bien en la pareja o con sus relaciones más cercanas, prácticamente nunca darán muestras del amor que sienten, y no es necesariamente porque sean malos, si no que no pueden evitarlo.

Cabe aclarar que no son malas personas, simplemente no tienen mucha capacidad para dejar entrever sus emociones, por lo menos no tanto como a quienes los rodean le gustaría.

Mirá en esta lista cuáles son los signos menos cariñosos del zodiaco:

Cáncer

El problema de los nacidos bajo este signo es que se dejan llevar por su desconfianza, y se les hace muy difícil ser cariñosos si siempre están sospechando de todo lo que su pareja hace. Si alguna vez dejan de lado esta natural falta de entrega, pueden ser tan cariñosos como cualquiera, pero la realidad es que esto pasa muy pocas veces. La manera de conseguirlo es hacerles olvidar el dolor que sintieron en relaciones pasadas.

Aries

Los independientes aries no son adeptos a mostrar lo que sienten, pero es por miedo a perder la libertad que tanto aman. Pueden tener una personalidad imponente que termina intimidando a quienes los rodean, y muchas veces no les gusta cambiar ese sentimiento por otro que pueda suscitar sus muestras de cariño. Si bien se cree que no son muy dados a las relaciones sentimentales, esto es sólo en apariencia.

Virgo

La inseguridad de los virgo es lo que los hace retraerse en las relaciones amorosas, y no mostrar lo que sienten. Creen, en lo profundo, que mostrar demasiado cariño puede alejar a la otra persona, a pesar de que lo más probable es que esté tan enamorada como ellos, dado que los nacidos bajo este signo son personas que tienden a gustar mucho.

Escorpio

Un signo en lo general complicado para las relaciones. Su estado natural de alerta hace que estén más pendiente de lo que les pasa a ellos que de mostrar lo que siente por la otra persona. Además su tendencia al rencor hace que pasen mucho tiempo enojados con sus afectos, lo que los vuelve todavía menos proclives a dar cariño.