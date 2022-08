El último fin de semana largo Griselda viajó con su hija Natasha a Uspallata, Mendoza. Era la primera vez que iba a estar en contacto con la nieve, y sin quererlo se convirtió en la protagonista de una historia que une el misterio, la casualidad y el fervor por encontrar a un desconocido para entregarle algo valioso.

Una alianza de oro es el nexo entre ella y esa persona que alguna vez la lució en su mano. Tiene dos fechas grabadas en su interior. Entre una y otra hay una diferencia de 50 años. Esos son los únicos datos que Griselda va a revelar.

Esta maestra de 47 años que vive en San Guillermo, provincia de Santa Fe, recorrió miles de kilómetros para cumplir un sueño. En una de las excursiones, alquiló un traje para la nieve y dentro de uno de los guantes encontró el anillo. Lo guardó con la seguridad de que va a encontrar al dueño.

“Estaba destinado a que yo lo encontrara, porque me probé tres pares de guantes. El primero me quedó chico y lo descarté. El segundo me fue grande y no lo usé. Y en el tercero encontré el anillo. Fue gracioso lo que me pasó, porque estaba un poco roto y cuando estaba por protestar sentí algo duro y dije: ‘Bueno, además de roto también tiene una piedra’. Me reí cuando descubrí que era un anillo, lo guardé bien y cuando terminamos el paseo y volvimos al hotel publiqué en las redes sociales lo que había encontrado”, detalló Griselda a TN y La Gente.

A raíz de la publicación que la mujer hizo en Facebook se contactaron con ella alrededor de 500 personas, pero ninguna le dio las fechas exactas que están grabadas en el anillo de oro de 18 kilates.

Griselda cree que detrás de ese hallazgo hay un mensaje del Universo que en algún momento entenderá. “Por algo ese guante cayó en mis manos. Encima era lila, mi color preferido. Sospecho que la alianza puede ser de alguna persona mayor por las fechas que tiene talladas. No se si será de un turista local o un extranjero. Pero estoy segura que lo voy a encontrar”, concluyó.