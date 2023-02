Un usuario de TikTok contó el insólito momento que vivió con una mujer a la que le fue a reparar una fuga eléctrica, hizo una increíble confesión y los internautas estallaron de risa en los comentarios.

Cada día los usuarios de las redes sociales comparten cientos de historias y anécdotas tan insólitas que se terminan volviendo virales. En muchas ocasiones se tratan de vivencias diarias que resultan en ofertas poco habituales.

En esta oportunidad, le preguntaron a un usuario de TikTok si alguna vez le sucedió que hayan querido pagarle "con otra cosa" cuando fue a una casa a trabajar. La historia que contó el hombre se viralizó a las pocas horas e hizo estallar de risa a todos.

"Una vez fui a ver una fuga eléctrica que encima no venía de la instalación de ella, venía de otro lado, pero decidimos hacer el recableado de todo", contó al comienzo del video el protagonista del viral, quien detalló, además, que debajo de la casa de su clienta vivían los padres de ella. En tanto, la mujer convivía con su pareja y sus hijos.

La anécdota causó furor en TikTok

El usuario (@marcostozzi877) indicó que el trabajo le demandaba "3 o 4 días" y relató que la dueña de la casa comenzó a acercarse de a poco: "Me buscaba la lengua pero yo no me daba cuenta de nada. De repente me dice: '¿Qué querés comer?'. 'No te hagas problema, voy a mi casa y vengo. Despreocupate por mí'", relató el hombre. "Me empezó a insistir tanto que le digo 'bueno, está bien'", indicó el usuario de TikTok.

Siguiendo con la historia, el sujeto contó que bajaron a la casa de la madre de la mujer. En ese momento, Marcos reveló que su clienta le preparó una ensalada y le cocinó milanesas. Después recordó que conversaba por teléfono con un colega y le envió foto de la comida. "Mirá como me atienden a mí", bromeó.

Sin embargo, la respuesta de su compañero lo complicó. El trabajador escuchó en altavoz el audio de su colega, que decía: "Encima que la cagaste a la mina, te da comer". La mujer lo miró y le preguntó por qué el otro sujeto dijo eso. El tiktoker contó que no sabía cómo salir de ahí, ya que la situación se tornó muy incómoda.

"La mina estaba en una cuestión de que quería algo conmigo y me quería cagar a trompadas, entonces me perdonaba cualquier cosa. Me miraba de una forma rara y el otro se dio cuenta", confesó Marcos, quien debió llevar a su compañero al edificio para aclarar la situación con la mujer.

Los usuarios de TikTok estallaron de risa con la historia

Al final, una vez que el hombre terminó el trabajo, la mujer fue a su departamento. "Entró y me tiró muchas indirectas. Yo no avance porque dije 'acá hago cagada, conozco al marido, conozco a todos'. No avancé ese día, pero avancé otro", confesó entre risas el usuario al final del video.

El video acumuló más de 140 mil "me gusta". En tanto, los usuarios de TikTok no perdieron la oportunidad de replicar la historia del hombre y llenaron los comentarios con respuestas graciosas por el desenlace de la anécdota.

"Qué grande Zabaleta contando sus andadas en Manchester", bromeó un internauta por el parecido entre el protagonista del viral y el exfutbolista. "Que el marido no tenga TikTok"; "Regla de oro: los audios de los amigos no se largan en altavoz nunca", "A ver qué subió el que arregló la fuga de mi casa...."; fueron otros de los comentarios. Por supuesto, muchos usuarios pidieron la segunda parte e hicieron chistes de todo tipo por el "avancé otro día".