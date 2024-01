El mundo de las reseñas en línea fue testigo de un experimento singular llevado a cabo por el usuario de TikTok @georgeredfern25, quien desafió las críticas negativas y se aventuró a pasar una noche en un hotel situado en Manchester, que ostenta el título de uno de los peores valorados en todo el Reino Unido.

La premisa del experimento era clara: dejar una opinión positiva sin romper la única regla autoimpuesta por el valiente viajero: no mentir. Con una calificación global de apenas 1.7 sobre 5 y una mayoría abrumadora de reseñas de una estrella, el escenario estaba listo para una experiencia única.

“Hoy me alojo en uno de los hoteles peor valorados en Reino Unido y dejo una reseña positiva. La única regla: no puedo mentir”, anunció George al comenzar su odisea.

Desde el inicio, el usuario destacó la amabilidad del hombre de la recepción, otorgándole una estrella por su buen trato y por dirigirlo hacia la habitación. Las vistas desde la ventana, que daban a un supermercado, fueron recibidas con un entusiasta “¡Wow!”.

En su recorrido por la habitación, sorprendió al público al inspeccionar las sábanas con una luz ultravioleta en busca de manchas, concluyendo con éxito su búsqueda y concediendo otra estrella al establecimiento.

El descubrimiento de que la televisión no funcionaba no fue motivo de crítica, sino de elogio: “Enciendo la tv y me doy cuenta de que el hotel me está ayudando a reducir el tiempo que paso frente a la pantalla para poder dormir mejor. Otra estrella”.

Quizás el momento más inusual fue cuando el viajero descubrió que su radiador enchufable tenía ruedas, decidiendo “sacarlo a caminar” para obtener entretenimiento durante la noche. Este gesto peculiar llevó a George a otorgar al hotel una puntuación perfecta de cinco estrellas.

Este experimento generó controversia y dejó a los internautas sorprendidos ante la capacidad de @georgeredfern25 para encontrar aspectos positivos en un lugar con tan mala reputación.