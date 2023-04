Una joven de México que asistió a un bar, descubrió días después el modo discriminatorio con el que habían identificado la mesa en la que estaba. Dolida, decidió contar a través de redes sociales lo que calificó como un acto de gordofobia: la llamaron "Gordanegro".

La joven narró que el pasado 7 de abril acudió al lugar y al pagar la cuenta les proporcionaron el correspondiente ticket, al cual no prestó atención. El 16 de abril siguiente decidió limpiar su bolso y se volvió a topar con el papel. Al revisarlo se dio cuenta que su mesa fue marcada con la leyenda "Gordanegro", hecho que la hizo sentir discriminada.

La mujer dijo desconocer si se referían a ella o a su amiga, pero independientemente de eso, se mostró en contra de este tipo de calificativos, por lo que señaló que de haber sabido que eran atendidas por una persona gordofobica no dejaba propina.

También, solicitó un mayor control y organización en el bar, para que no tengan que recurrir a etiquetas malintencionadas.

Esta publicación no pasó desapercibida y se hizo viral rápidamente, desatando una ola de comentarios negativos hacia el bar, entre los que le sugerían que interpusiera la denuncia correspondiente ante la Comisión de Derechos Humanos y quienes señalan que por ese tipo de acciones no acuden a ese bar.

"Lamentable situación y al mesero Daniel, que se le hizo fácil y hasta gracioso, te invito a qué reflexiones poquito por qué lo que para uno es un simple chiste, creeme que para otros no. Uno va a un bar a desestresarse y pasar un grato agradable, no para ser ridiculizada o motivo de burla. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde se humilla y se ridiculiza a una persona por tener una determinada característica física y no encajar en un estereotipo impuesto", se lee entre los comentarios.

Al momento, la publicación había sido compartida más de 1.400 veces y contaba con más de 1.700 reacciones, entre las que predominaban las de enojo.