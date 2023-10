Las redes sociales se han vuelto en una herramienta bastante popular a la hora de compartir anécdotas únicas y bizarras. Una vez más dieron prueba de ello al viralizarse la furibunda reacción de una mujer al encontrarse a su expareja cenando con otra persona en un restaurante.

En medio de un conocido restaurante de lujo ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires se produjo una violenta escena que dejó a más de uno sin palabras en la boca. En medio de lo que parecía una típica velada para todos los comensales, una mujer decidió irrumpir ante la presencia de su expareja, quien se encontraba sentando con otra persona.

“¡Ridículo!”, le gritó la mujer al hombre, quien no dudó luego en dirigirse a su acompañante y decirle: “¿Te contó las veces que me pegó?”. Acto seguido, la protagonista se acercó para propinarle reiterados golpes al hombre, a quien acusó de serle infiel, y no dudó en hacerlo en medio del restaurante.

“Sentate, que te cuento lo que estás conociendo”, volvió a acotar la mujer luego de que la acompañante del hombre intentara defenderlo. Y, como era de esperarse, la situación quedó grabada gracias a la cámara de uno de los comensales y desató un sinfín de reacciones en las redes sociales.

La reacción de los usuarios ante la violenta pelea de una mujer con su expareja en un restaurante

El video logró hacerse viral por el usuario de la red social de Elon Musk, @elmauro1, quien no dudó en dejar registro de la violenta escena que estaba presenciando en el restaurante de lujo. “Pasión y locura” fueron las palabras con las que definió la furibunda reacción por parte de la mujer contra su expareja.

Y, en cuestión de minutos, los usuarios de la plataforma de la X blanca no dudaron en hacer estallar la sección de los comentarios. “CenaShow”, “Necesitamos info del final de titanes en el ring”, “Quilimbo alert” y “Necesito contexto” fueron algunas de las tantas que se destacaron tras la violenta escena en el restaurante.