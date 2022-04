En cualquier tipo de relación amorosa, si es que alguno de los dos practica deporte, ya sea fútbol, basquet, tenis, volley o hockey, entre otros, es muy común que quien no juega vaya a alentar desde la tribuna. En efecto, esto fue lo que sucedió en una pareja que se volvió viral Twitter, porque la situación no terminó bien.

Resulta que “Loly”, fue invitada por su novia a verla jugar. Sin dudarlo, ella, todo corazón, accedió de inmediato. Sin embargo, aparentemente el resultado no fue el esperado y esto provocó una discusión entra ambas que se hizo viral.

Según trascendió, luego del encuentro, quien estaba en la cancha no tuvo el mejor trato para con su novia, por lo que la conversación continuó horas después vía mensaje directo. Aunque pueda parecer que, habiendo pasado un tiempo, los ánimos estarían más calmados, nada más lejos de la realidad.

“Me recorrí medio Bahía Blanca para ir a verte jugar y me trataste como el orto”, comenzó “sutilmente” la espectadora del partido. “Porque perdí me enojé con vos. Pedí perdón igual. Me la mufaste”, contraatacó su novia.

“¿Yo te la mufé? ¿Me estás jodiendo? La c… de tu madre”, replicó su pareja. “Y si me la mufaste. Me das mala suerte”, continuó la deportista. “Y si jugas para el orto. Enferma. Nunca más”, sentenció la contraparte.

Por supuesto que la conversación comenzó a circular por las redes y fue sensación en Twitter, donde amasó 119 mil “me gusta”, casi 3.500 retuits y 2.377 comentarios.

Dentro de estos últimos, los que de destacaron fueron los siguientes: “Me dolió hasta a mí”; “Por este motivo no hago deportes se dan cuenta jaja, vení te hago un rico almuerzo”; “Con el nivel de trato que tienen claramente no es por ahí”, “Jajaja que horror. ‘Bloquear’”; “Ni siquiera hago deporte y me dolió”; “Me paso con un ex. Me obligó ir a ver un partido de Racing a la cancha con él y perdieron. Me culpo de ser mufa. Le dije, ‘¿qué culpa tengo de q sean malísimos?’ Obvio me separe”y “hay que ser imbécil y mala persona para tratar así a alguien que hizo algo con cariño”.