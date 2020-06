El presidente Alberto Fernández y la periodista Cristina Pérez tuvieron un tenso cruce por una pregunta sobre la intervención a Vicentin durante una entrevista este miércoles del mandatario con Telefe Noticias.

La conductora señaló a Fernández que “generó mucha preocupación en el clima de negocios” que pasara de decir que eran “ideas locas que el Estado quisiera quedarse con las empresas” a en solo días “ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada, que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario”.

Y preguntó: “¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación, que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución”

El jefe de Estado se mostró ofuscado por los términos: “La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina dejara de lado los adjetivos”.

A lo que Pérez intervino: “La periodista soy yo y usted es el Presidente, disculpe pero tengo derecho a expresarla como me parezca”.

El presidente Alberto Fernández y la periodista Cristina Pérez tuvieron un tenso cruce por una pregunta sobre la intervención a Vicentin durante una entrevista este miércoles del mandatario con Telefe Noticias.

La conductora señaló a Fernández que “generó mucha preocupación en el clima de negocios” que pasara de decir que eran “ideas locas que el Estado quisiera quedarse con las empresas” a en solo días “ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada, que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario”.

Y preguntó: “¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación, que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución”

El jefe de Estado se mostró ofuscado por los términos: “La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina dejara de lado los adjetivos”.

A lo que Pérez intervino: “La periodista soy yo y usted es el Presidente, disculpe pero tengo derecho a expresarla como me parezca”.

En ese sentido, sostuvo que se está "expropiando una empresa que cayó en un concurso preventivo, sospechada de maniobras" como el lavado de dinero y que el objetivo de la intervención es "recuperar la empresa".

"Me tomé unos días para no mandar (al Congreso) la ley de expropiación para ver si alguien trae una alternativa, pero por ahora nadie me la trajo. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta", aseguró el Presidente.