El video acompañó una catarata de tuits en los que el común de los usuarios se solidarizaron con un joven que discutió con una mujer por la presencia de un perro que se encontraba herido en el tren.

Las imágenes, grabadas por un pasajero y compartidas posteriormente en la red social, exponen el comienzo de la pelea entre un hombre y una mujer que se encontraban sentados uno al lado del otro.

“¡Yo no quiero viajar con el perro!", dijo la mujer, a lo que el joven respondió: “Bajate del tren, entonces”. “¿Por qué no te bajás vos?”, contestó la pasajera. “¡Y me voy a bajar! ¿Voy a viajar con vos? Pobre perro, está lastimado y lo estás cagando a patadas para sacarlo”, indicó el hombre, quien se paró y amagó con irse, aunque la mujer contraatacó: “Bajate vos y llevalo al veterinario”.

“¿Por qué vas a maltratar así al perro? Andá a la concha de tu madre”, gritó el joven, ya parado frente a la mujer, mientras otra pasajera se solidarizaba con el hombre y le pedía a la mujer que se callara la boca. “¿Cómo? ¿Cómo me dijiste?”, gritó la mujer, quien salió disparada del asiento para increpar al pasajero que hasta hacía pocos minutos viajaba a su lado. “¿Cómo lo vas a cagar a patadas al perro?”, volvió a gritarle. La mujer, parada frente a él, le gritó: “No me vas a decir ‘la concha de tu madre’, estúpido”.

Mientras dos policías y cinco pasajeros intentaban separarlos, la mujer continuó: “¡Violento! ¡Violador!". “¿Violador?”, se escucha preguntar a la mujer que filma la discusión. Allí la mujer continuó exigiéndole un pedido de disculpas por haberla insultado. Un trabajador del tren Sarmiento bajó al perro y el policía acompañó al hombre para que también descendiera. Fue en ese momento cuando irrumpió otra pasajera: “¿Por qué lo hacen bajar al hombre? ¿Por qué lo hacen bajar, por esta loca de mierda?”, le gritó en la cara.

La protagonista de la discusión también increpó a esta mujer, a quien empujó al pasar. “¡Loca de mierda! ¿Qué te pasa con el perro, boluda?”, le preguntó. “¡No quiero viajar con el perro!”, contestó.

En las redes sociales, ante la respuesta agresiva de la mujer frente al joven, muchos pasajeros se sumaron al auxilio del animal, interpelando a la señora. La mayoría de los usuarios se indignaron por dos cuestiones. En primer término, por el rechazo de la pasajera hacia el animal, que evidentemente estaba herido. Luego, por llamar “violador” al hombre, quien previamente sí le había gritado e insultado.

Un usuario, testigo de la escena, contó en Twitter: “Che, para los desorbitados que dicen que era la mascota del pibe que bajaron del tren, les aviso que no era su mascota, era un callejerito lastimado que iba en el tren como muchos otros. Es aún mas noble lo que hizo este pibe, porque a ese perro no lo defiende nadie”.

La joven que grabó las imágenes escribió: “Miren a esta vieja de mierda. Lo peor de todo es que terminan bajando al perro y al chico. Pero bajate vos, mugrienta. O en todo caso cambiate de vagón, imbécil”.

