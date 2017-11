Un tremendo accidente se produjo en la ruta internacional que une Mendoza con Chile, luego de un auto Porsche en el que viajaban personas del vecino país volcara. Tras el hecho, un conductor mendocino se bajó, consultó si las personas estaban bien e hizo un video en el que muestra su enojo contra los accidentados.



Según dijo, el auto circulaba “como a 200 km/h”. “Te voy a filmar para tener de recuerdo pelo…”, arranca diciendo el hombre ofuscado.

“Casi me doy vuelta, hermano. Me pegó una encerrada...”, asegura mientras otras personas que se acercaron a ayudar le dicen que no es lugar para hacer el reclamo.

Mirá el episodio difundido por el diario Los Andes: