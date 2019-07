Las imágenes de un lago increíblemente azul sorprenden en las redes sociales. Más aún cuando se lee la etiqueta que indica la ubicación del “paraíso natural”. Este idílico lugar, bautizado como las “Maldivas rusas” está en la ciudad de Novosibirsk y en realidad es una trampa mortal.

El espejo de agua turquesa no es un tesoro natural comparable con playas caribeñas o islas remotas. En realidad son los desechos la central térmica CHPP-5.

El reservorio fue excavado para tal fin por la empresa energética que gestiona la central. Estos vertederos son lugares donde se depositan las cenizas y carbonilla generadas durante la quema de carbón pardo en las centrales térmicas.

Luego lo llenó con agua de los procesos derivados, en la que están disueltas sales de calcio y óxidos de varios metales, lo que influyó en el color del agua. Otro factor es la profundidad de ese vertedero: de 1 a 2 metros. Todo esto resulta en un profundo color azul, que atrae a los usuarios de las redes sociales.

“El lago no está cercado, incluso las señales de "entrada prohibida" no están en el camino. Solo hay que recorrer 5 minutos por un camino de tierra para llegar al lago tóxico. La superficie azul brillante es visible desde lejos, como si estuviera resaltada desde el interior”, describen los corresponsales del diario local NGS que recorrieron el espejo de agua.

El fotógrafo Mikhail Reshetnikov hizo una sesión de fotos con chicas en bikini en la orilla del basurero: con una buena perspectiva, no se dará cuenta de inmediato de que no se trata de un complejo vacacional de lujo, sino de una zona industrial cerca de Novosibirsk.

“Cuando conduces hasta este lago, hay un olor muy fuerte a detergente para la ropa. Cuando bajas, no hay olor, pero, naturalmente, no hay deseo de tocar esa agua. Uno siente que este no es un lugar seguro", describió a ese medio el fotógrafo.

“Caminar por el basurero es peligroso e indeseable, ya que no es solo un depósito, sino una estructura hidráulica. Y esta no es una playa urbana, no hay salvavidas en la costa. El agua en el basurero no es potable, sino tóxica. Contiene sales disueltas de calcio y otros óxidos metálicos, así como un alto pH. Esta agua se utiliza únicamente para transportar cenizas. El contacto de la piel con este tipo de agua puede provocar reacciones alérgicas locales debido a la alta mineralización ", explicaron expertos.

Los periodistas observaron gaviotas azules, pero no pudieron establecer si se debe a que se les han teñido las plumas o si es el reflejo del agua. Los árboles en el agua alcalina no viven mucho tiempo, todo lo que entra en el área inundada se seca rápidamente.

El lago tóxico se ha convertido en un imán para instagramers e influencers. Por esto, la empresa comenzó a prohibir el ingreso.