El domingo un hombre oriundo de la localidad balnearia de Mar del Plata ganó 2 millones de pesos en la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6 y la agenciera que le vendió el ticket de la suerte contó la emoción del jugador: "No paraba de llorar".

La casa de quiniela donde el hombre compró el boleto millonario es la agencia San Jorge, ubicada en la calle 25 de Mayo al 3000, en el centro de "La Feliz". Según el medio local 0223, los dueños del establecimiento están acostumbrados a dar esta feliz noticia a sus apostadores, ya que se trata del lugar que entregó más premios en la Provincia de Buenos Aires.

La mujer detalló que el ganador es una persona "humilde y de muy bajos recursos". Además, reveló que el hombre solía comprar más de una tarjeta para probar suerte, pero en los últimos meses bajó la cantidad a la que la tenía acostumbrada como consecuencia de su situación económica.

"Como se dedica a las changas, un día me dijo que ya no podía comprar tres tarjetas como siempre y eligió quedarse solo con una. Por suerte, Dios quiso que esa sola sea la que gane", comentó con emoción Ana.

La dueña del establecimiento reveló que el nuevo millonario "no paraba de llorar". "Decía: 'ahora voy a poder comprarme la heladera que se me quemó'. La verdad que no tomaba dimensión de lo que le estaba pasando", recordó la mujer.