Una insólita situación llamó la atención en los últimos días. Sucede que un hombre ganó 30 millones de dólares en la lotería, pero decidió ocultárselo a su familia y, por eso, fue disfrazado como un pájaro amarillo a recibir el premio. La historia del sujeto se hizo viral.

El hecho ocurrió en China. El hombre, que se hizo llamar "El Sr Li" para ocultar su identidad, apostó en la Lotería del Bienestar, la cual es organizada por el Gobierno del país, y se llevó el premio mayor de unos 220 millones de yuanes (30 millones de dólares).

"El Sr. Li" compró unos 40 boletos para el sorteo de la lotería con los números 2, 15, 19, 26, 27, 29 + 2, una combinación que venía jugando desde hace varios años, pero no tenía suerte. A finales de octubre, la fortuna estuvo de su lado.

Sin embargo, el ganador de lotería decidió no informarles nada a su esposa y a su hijo sobre el premio millonario. Es por eso que optó por ir a retirar el cheque a las oficinas con un traje de pájaro amarillo, que había alquilado especialmente para no revelar su identidad.

Según lo medios locales, el Sr.Li tenía temor a que sus seres queridos dejaran de trabajar y esforzarse. “No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro“, reconoció el hombre mientras recibía el premio.

De los 220 millones de yuanes que ganó en la lotería, el hombre donó unos 680.000 yuanes a distintas entidades benéficas y, tras pagar 43 millones en impuestos, se llevó en total unos 171 millones de yuanes (más de 23.5 millones de dólares).

Por su parte, el ganador del premio millonario expresó que aún no sabe qué hará con el dinero.

Hasta el momento piensa guardar los millones en una cuenta activa en conjunto con su pareja. No obstante, los medios locales, indicaron que si continúa en su postura de no decirle nada a su esposa estaría infringiendo la Ley de matrimonio del país.

Fuente: Crónica