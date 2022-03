El Nail Art es la nueva tendencia en las uñas. Se trata de originales diseños que llevan diversas técnicas de detalles y tiene como resultado manos coloridas con puro arte. Muchas mujeres se presentan al salón de belleza con un diseño específico para que se lo realicen ya que deben hacerlos estudiosos en la materia. Sin embargo, muchas veces el resultado no es el esperado. Y este fue el caso de la tiktoker Wyndi (@Wynnndi7) que se volvió viral por mostrar el pedido que realizó y el resultado que obtuvo.

El diseño de uñas que pidió la joven fue el conocido como “ataúd francés ombre”, que se trata de una técnica de degradé. En su caso lo quería con tonos blancos y rosa. Además, también quería tener la forma cuadrada y larga. Sin embargo...

Entusiasmada por tener la posibilidad de pagarle a un profesional para tener ese tipo de uñas, se dirigió al salón de belleza: el servicio le costó 84 euros, lo que equivale a 10.093 pesos argentinos. Al pedir el diseño, el profesional le indicó que podía realizarlo y comenzó a hacer su trabajo.

A medida que avanzaron con la manicura, Wyndi ya visualizaba que el resultado no era parecido al que había pedido. Sin embargo, esperó a que terminaran con el trabajo. Cuando esto sucedió, indicó que no le gustaba y tuvo una particular respuesta por parte del profesional. “El chico literalmente dijo: ‘Sí, te gustará, simplemente no estás acostumbrada’”, contó ella en su cuenta de TikTok.

Fue en la red social donde su caso se viralizó, ya que la joven compartió lo que esperaba llevar en sus uñas y lo que obtuvo. “No soy una persona muy exigente, pero maldita sea, esto ni siquiera estuvo bien”, expresó junto a un video comparativo.

Las uñas que lució eran de una forma muy cortas y cuadradas. Además, se visualizaba una desprolijidad tanto en el esmaltado como en el acabado semipermanente, que le da forma a la uña. Tampoco el color era similar a la imagen de referencia. Lejos de admitir el error, el profesional le indicó que se acostumbraría a verlas así. Totalmente disgustada, se retiro del salón de belleza.

Luego de compartir su historia y demostrar la frustración que sentía, se dio cuenta de que tenía que volver a pagar para que le quitaran esas uñas. A pesar de recibir sugerencias sobre el pedido de reembolso, ella decidió ir a otro salón de belleza y obtuvo sus uñas en un simple color blanco pero con el diseño cuadrado y largas.