Son muchas las personas de todo el mundo que invierten un montón de plata en tratamientos y cirugías para cambiar su aspecto físico. La mayoría quiere adecuarse a los estereotipos de la sociedad actual, tal como lo hizo una joven oriunda de Granada, una isla que se encuentra en el Caribe: se operó todo el cuerpo y ahora está arrepentida.

Su nombre es Zara Edgar, tiene 36 años y viajó a Turquía hace algunos meses con el objetivo de transformarse por completo. Invirtió miles de libras para conseguir el "look de Instagram" y lograr encajar en las redes sociales en general. Ahora se siente "infeliz" y está muy arrepentida de su decisión, ya que no quedó conforme con el resultado.

En la búsqueda de la perfección, se dio cuenta de que no vale la pena, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Además, destacó la falta de información que existe, puesto que ella no consultó diferentes opciones antes de someterse a tantas intervenciones. En su lugar, se quedó con la primera que le recomendaron.

En total, Zara gastó 16 mil libras, es decir, un total de 4.398.302 pesos argentinos. Aunque estaba muy ilusionada con el resultado final, no fue como esperaba y ahora desearía volver el tiempo atrás. Ahora se lamenta y no recomienda seguir indicaciones que circulan en las plataformas de Internet, sin antes consultar la manera en la que realizan los procedimientos.

Ella quería "verse bien" en bikini y por eso se operó los pechos y el trasero. Además, se modificó los dientes para lucir una "mejor" sonrisa. "Yo estaba tratando de conseguir ese look de Instagram, donde todo es perfecto. Pero ahora pienso que nunca lo haría, no vale la pena", aseguró angustiada.

Su esposo Igel Edgar, de 39 años, se encuentra en una situación similar. Se puso implantes dentales y carillas para que su sonrisa se vea más "atractiva" ante los ojos ajenos, pero el resultado no le gustó para nada. "Se suponía que los implantes le iban a dar confianza, pero ahora está más preocupado que nunca. Solo quiero que la gente sepa que no debe hacer esto, investiguen lo más que puedan", expresó la mujer.

"Igel dijo que antes me veía hermosa, desearía haberle creído. Mi barriga se siente como si hubiera metal dentro. Me hace tan infeliz. No confíes en Instagram para encontrar con quién realizarte cirugías. Puede que sea más barato ir al extranjero, pero es mucho más importante cuidar tu cuerpo que conseguir algo barato", finalizó.

