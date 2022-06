En las últimas horas, Germán Martitegui se convirtió en tendencia en Twitter tras filtrarse un video que transcurre en una pizzería. Las cámaras de seguridad muestran cómo una persona que espera supuestamente ser atendido le roba el celular a una clienta.

Acto seguido, una persona aparece desde atrás del mostrador e increpa al ladrón. Primero le da un cachetazo, después le saca el teléfono de sus manos y luego le aplica un tremendo cabezazo en pleno rostro a otro que lo acompañaba. Finalmente echa del negocio a los dos ladrones a patada limpia. Mientras regresa a su puesto de trabajo le devuelve el celular a la víctima.

No se metan conmigo. Lo dije. ���� https://t.co/O9Q26LAIlN — Germán Martitegui �� (@germantegui) June 1, 2022

Pero, lo que parecía una situación más de inseguridad, terminó generando gran repercusión en las redes sociales por el parecido del "justiciero" con Germán Martitegui. Fue por ese motivo que su nombre se convirtió en tendencia. Fue tal la repercusión, que el propio jurado de MasterChef se hizo eco de lo sucedido y dejó un particular mensajes.

"No se metan conmigo. Lo dije", escribió Martitegui. Como era de esperar, sus seguidores se sumaron a la broma del cocinero e hicieron comentarios de todo tipo.

Recordemos que el chef fue noticia en las últimas semanas luego de ser blanco de fuertes críticas luego que se supiera que Mirtha Legrand se había contagiado coronavirus. Y lo mismo les sucedió a Jey Mammón y a Santiago Giorgini, de La peña de morfi (Telefe).

Tanto Mirtha como Jey y Giorgini habían participado de los Premios Martín Fierro, a la que Martitegui asistió a pesar de tener "39 grados de fiebre", tal y como él mismo reveló.

Tras las repercusiones de la noticia, fue el mismo Martitegui quien salió a dar explicaciones: "Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra", expresó en su cuenta de Twitter.