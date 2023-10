"¿Nunca probaste la leche de materna? Probala, es deliciosa", sorprendió Gimena Accardi, en el programa Soñe que volaba, de Migue Granados, donde está trabajando como reemplazo de Sofi Morandi.

"Me da mucha impresión. Es como robarle la comida a tu hijo", le contestó el conductor, pero la actriz siguió firme en su postura, incluso confesó que varias amigas le ofrecen su leche materna.

"Pruebo mucho teta de mis amigas... no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café", contó.

Gimena Accardi no es la única famosa que practica este hábito. Juana Repetto contó que su marido, Sebastián Graviotto, probó de su leche. “Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total”, reveló.

En el plano internacional, Kim Kardashian tomó leche de una de sus hermanas para usarla como medicina natural para tratar su psoriasis.