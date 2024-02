Desde hace unos días que un programa que parodia a Gran Hermano se volvió tendencia entre el público. Se trata de Gran House Tucumán, un reality show de esa provincia del norte del país que se volvió viral en las redes sociales. Si bien pareciera una copia similar al ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe, en realidad de se trata de un concurso con varias diferencias. Mientras el certamen original es producido con una potente inversión de dinero ya que cuenta con un premio de 50 millones de pesos para el ganador más intereses que surjan en estos meses, también tiene una casa renovada que hasta cuenta con una piscina y un gimnasio. Entre las diferencias con el concurso de Tucumán es que el paradero de los participantes de este nuevo formato norteño es en un hostel. Además, los jugadores de la Gran House no están totalmente aislados, como sí lo están los de GH.

De la mano de Mariano Villafuerte, su conductor, el programa se volvió un hit. Empezó por ser una parodia y terminó volviéndose viral, adoptando diferentes aspectos del formato original pero con sus propias diferencias: los participantes son menos y no tienen que convivir las 24 horas en conjunto. De hecho, solo están adentro del hotel durante algunos momentos del día. Esto se relaciona a los costos de mantener a tantas personas en un hostel, a diario, por lo que ellos no se quedan a dormir y no están aislados. “Los juegos son renovados. Vamos a viajar a la infancia: juego de la bolsa, juego de la silla y más, para que la familia pueda ver este show”, detalló el conductor.

A su vez, el productor y creador de esta parodia, informó su sorpresa frente a lo sucedido: “Con una mano en el corazón, pensamos que iba a durar un video que íbamos a colgar a través de la plataforma pero esto comenzó a tomar forma cuando invitamos a tiktokers, influencers y youtubers muy conocidos aquí en la provincia de Tucumán”, añadió en diálogo con DDM (América). También, destacó un detalle bastante llamativo: “Tratamos de que este contenido sea totalmente bizarro, lo hacemos a pulmón. Estamos grabando con diez celulares ubicados en distintos sectores de la casa, lo que le da un toque diferente. Este sector es el living donde los chicos se reúnen a tener charlas y tenemos el sector de las cuchetas donde los chicos duermen”, haciendo referencia a que no tienen cámaras para grabar a los participantes, debido al bajo presupuesto que cuentan.

Sumado a lo mencionado anteriormente, Mariano reveló que planearon desafíos para los jugadores, además de intensos debates semanales, como hay en el Gran Hermano original, tratando de generar una fuente laboral para varias personas. “Nos está yendo súper bien”, concluyó.

Una de las participantes de la casa, Priscila, dio a conocer cómo se siente con este nuevo certamen, además de expresar sus nervios y sus ganas de jugar. La joven, quien es enfermera y farmacéutica, es oriunda de Villa Luján. Un detalle de su vida no pasó inadvertido: de niña fue bailarina y ganó varios concursos de baile.

Algo sorprendente de esta competencia fue lo viral que se volvió en las redes sociales y la cantidad de personas que realizan castings para el certamen.

Por su parte, En Socios del Espectáculo dieron a conocer cuál será el insólito premio que se lleve quién se consagre. “Se ganan fichas de casino. Son cinco mil fichas para usar en el casino local”, sorprendió a todos Rodrigo Lussich.

Esto será un incentivo para los participantes de la casa, aunque la posibilidad de volverse virales también es un importante galardón para aquellas personas que siempre soñaron con estar en la casa más famosa del mundo.