Eliana Guercio celebró en las redes sociales sus 10 años de amor con Sergio Romero. Un mensaje de amor, y una foto juntos con una de sus tres hijas fueron suficientes para que la diosa le expresara públicamente todo su amor al arquero.

"¡10 AÑOS se cumplen hoy desde aquel día en que le pedí a Dios que ese abrazo que me envolvió toda no me suelte nunca. ORGULLOSA DE ESTE AMOR, de esta familia, de nuestras cachorritas. TE AMO hasta Plutón para siempre. ¡Gracias DIOS por cumplir nuestros sueños!",expresó.

¿El detalle? La ex modelo mostró una foto de entrecasa, al natural, donde se la vio sin una gota de maquillaje. ¿El resultado? Quizás se la ve hasta más linda que más arreglada. Así, Guercio se sumó a las mujeres famosas que se muestran en Instagram sin retoques, como el caso de Pampita, Eugenia Suárez, Araceli González, Wanda Nara y muchas más.