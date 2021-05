Ya había saludo el año pasado a Boca por su cumpleaños 115, a través de una publicación en Instagram de su compañero Leo Balerdi. Ahora, la increíble historia del Erling Haaland bostero la hizo pública el propio defensor argentino. Es más, el noruego sensación en el fútbol mundial también posó con la camiseta xeneize, la amarilla alternativa.

"Quiero contarles una historia con Haaland, cuando yo estaba en el Borussia. Desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia y lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada y fotos del estadio, y todo lo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en la Bombonera, que era algo único, y le mostraba los videos de cuando el estadio estaba explotado y la hinchada se caía abajo", relató Balerdi en un video enviado al periodista Julio Pavoni.

"Creo que se fue haciendo un poquito fan de boca y hasta el día de hoy seguimos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda y yo cuando veo un video de la hinchada se lo mando. Y me responde con corazones y me jode, pregunta cuándo vamos... Ojalá algún día le toque vivir eso. Voy a hacer lo imposible para que pueda vivir eso", agregó el defensor que dejó el Borussia para jugar en el Olympique de Marsella.

Por último, Balerdi contó que Haaland le pidió una camiseta y que él le hizo llegar una número 9 con el apellido del noruego en la espalda. "Es bastante fan y lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más", cerró.

Unas horas después del video de Balerdi contando la historia, del que Haaland estaba al tanto de su difusión en los medios, llegó la foto del noruego con la camiseta alternativa amarilla y el nueve en la espalda. Y enseguida recibió un comentario de Leo con un corazón amarillo y otro azul.