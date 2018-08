En las últimas semanas, en Facebook aparecieron miles de videos de usuarios de todas partes del mundo sumándose a la fiebre del 'Shiggy Challenge', el popular reto viral que consiste en bajarse de un auto en movimiento y bailar frenéticamente. Pese a que este y otros desafíos similares han sido catalogados de peligrosos, la gente hace caso omiso a las advertencias y lo hacen todo en busca de ganar 'likes'.

En ese marco, una joven de México se reunió junto a sus amigos para protagonizar el popular reto viral en un video que luego subirían a Facebook. Todo marchaba bien hasta que la mamá de la protagonista se robó el show.

Por los parlantes del auto sonaba la canción "In my feelings" del rapero canadiense Drake. La muchacha bailaba sin contratiempos repitiendo la coreografía del videoclip de la canción delante de su casa. Sin embargo, no se percató que detrás aparecería su mamá para retarla con fuertes palabras. "Anda métete a tu cuarto a limpiarlo. A bailar si quieres", le dijo totalmente ofuscada la mujer.

Cuando tú mamá te agarra haciendo tus pendejadas.. Publicada por Vídeos y Memes para cotorrear en Domingo, 29 de julio de 2018

La mamá también se dirigió a los amigos que acompañan a su hija como cómplices del reto viral de Facebook, que hasta la cantante Thalía se atrevió a cumplir. "Todos ustedes también. Ya me tienen cansada", decía mientras le tiró su zapato como castigo.

El video lleva dos díasen Facebook y ya suma 676 mil reproducciones, 11 mil reacciones y 17 mil compartidas en la red social.