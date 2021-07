El Día del Amigo es una gran oportunidad para reunirte y disfrutar de un buen momento con esas personas que más querés. Esos que, se dice, son la familia que uno elige. Sin embargo, el festejo de un grupo de personas en Las Talitas, Tucumán, se vio frustrado por un inesperado motivo. Este último 20 de julio se juntaron y prepararon un asado, el plato argentino por excelencia para disfrutar de una buena comida. La parrilla, que estaba cocinando un pedazo de vacío, se encontraba en la vereda de una calle del citado municipio y, los comenzales, refugiados dentro por las bajas temperaturas con las que azota el invierno. En un momento se distrajeron, se alejaron y un veloz "amigo de lo ajeno" se llevó la carne en un abrir y cerrar de ojos.

“Estábamos dentro de la cocina porque hacía frío. En medio de la conversación sentimos el ruido de una moto y dijimos ‘no nos vayan a robar el asado’”, explicó Francisco Fernández a La Gaceta de Tucumán. Los asaltantes no tuvieron miedo del calor de la parrilla. Sin dudarlo, metieron mano y hurtaron el manjar. “Al rato salimos y no estaba. Era medio vacío. El muchacho agarró la carne de la parrilla, medio quemandose y se fue”, relató, frustrado, uno de las víctimas del ladrón, quien pudo saborear el plato más popular y representativo de la gastronomía argentina.

Fernández también dijo que el ladrón era muy conocido en el barrio. “Sabemos que está en situación de calle porque anda pidiendo. Por eso no le dimos mayor trascendencia”, dijo, afligido.

El hecho quedó registrado en un video que, posteriormente, sirvió de prueba para hacer las cuentas. Además, como era de esperarse, el curioso episodio se hizo viral en las redes sociales.

No contento con llevarse un pedazo de carne, también generó un conflicto interno en este grupo, justo en el Día del Amigo. Es que, tres amigos que todavía no habían llegado al lugar al momento en el que ocurrió el robo argumentaron que no iban a poner plata porque no habían comido asado. De esta manera, lo que se planeaba como una noche de amistad y saciedad, terminó de la peor manera.

“Ahí está el video. El asado estaba pero se lo llevaron”, les explicó Francisco y contó que ante la falta de carne habían “tirado una rosca de chorizos” para que comieran. Sin embargo, no era lo mismo. El Día del Amigo estaba arruinado.