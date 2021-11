Los restos de un esquiador alemán desaparecido hace casi 40 años en los picos nevados Never Summer, que forman parte de las Montañas Rocosas en Colorado, Estados Unidos, fueron hallados por un explorador a unos 3.350 metros de altura, cerca de una zona conocida como "Barranco del Esqueleto", informaron las autoridades estadounidenses.

Rudi Moder, quien tenía 27 años cuando desapareció, partió hacia los picos nevados de Never Summer el 13 de febrero de 1983, pero nunca regresó.



Su compañero de cuarto, preocupado, alertó sobre su desaparición una semana después, lo que llevó a una búsqueda con perros y rescatistas, además de reconocimiento aéreo.



Durante la operación de cuatro días, los equipos trabajaron bajo fuertes nevadas. Solo consiguieron recuperar comida y equipo de dormir y escalar de Moder en una cueva cercana.



Después de eso, las pistas se enfriaron, y las búsquedas que siguieron durante meses y años no arrojaron ningún rastro.



Hasta que en agosto del año pasado, un explorador descubrió huesos humanos en el área conocida como "Barranco del Esqueleto", cerca de restos de una avalancha y a una altitud de 3.350 metros, informó hoy el Servicio de Parques Nacionales, según la agencia AFP.



"Este verano, los vigilantes del parque revisaron el lugar y encontraron esquís, bastones y botas junto con restos de objetos personales que se cree pertenecían a Moder", informó un comunicado.



Un equipo del FBI fue llamado para ayudar a retirar y preservar estos restos.



Las autoridades informaron que los intentos de identificar los restos óseos utilizando los registros dentales no fueron concluyentes.



Sin embargo, ha habido una amplia colaboración con el gobierno de Alemania y la familia de Moder, y los oficiales creen que el misterio está resuelto.

Fuente: Télam