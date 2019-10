Una enorme criatura marina muerta fue encontrada en una playa del condado inglés de Devon (Reino Unido). Las imágenes del hallazgo fueron publicadas por Richard Walden en Facebook y se han difundido en la Red durante esta semana, dando paso a múltiples teorías sobre lo que podría ser.

Walden precisó que la criatura medía unos tres metros de largo, sugiriendo que podría tratarse de un pulpo o un calamar.

Mystery sea creature washes up on Devon beach as locals speculate it could be eel, whale intestines…or an ALIEN https://thetimeposts.com/mystery-sea-creature-washes-up-on-devon-beach-as-locals-speculate-it-could-be-eel-whale-intestinesor-an-alien/ …

"¿Alguien tiene una idea de qué tipo de animal podría ser?", preguntó en la red social.

Muchos usuarios sorprendidos sugirieron que es una anguila, las vísceras de una ballena o incluso un extraterrestre. "Por eso es que tengo miedo en el océano", comentó uno de ellos.

No se trataría del primer descubrimiento de este tipo en las playas de la zona, según DevonLive. A principios de verano se encontró una lamprea marina que de igual manera causó intriga, ya que se lo considera un animal poco común en ese lugar.