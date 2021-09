Un hombre que se mudó hace una semana atrás a su nueva casa dio a conocer una aterradora sorpresa que encontró entre las paredes de la vivienda.

El hecho ocurrió en la ciudad británica de Liverpool, en donde Jonathan Lewis halló un misterioso cable que salía desde uno de los muros del lugar.

Intrigado, decidió hacer un agujero para revisar qué es lo que había en la pared. Y lo que encontró lo sorprendió.

Allí había una muñeca que tenía al costado una carta, la cual tenía un aterrador mensaje, acorde a lo consignado por el Liverpool Echo.

“Estimado lector/nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”, decía el escrito.

Fuente: Telefe