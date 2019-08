El que diga que el sexo no es importante en su vida está mintiendo, ya que la intimidad juega un rol importante en nuestro día a día.

Por ello, hoy te revelaremos cuáles son los signos del zodiaco que vivirán una increíble experiencia sexual durante el fin de semana.

¿Estará tu signo del zodiaco en esta lista? Si es así, entonces prepárate para vivir una noche de pasión.

1. Aries

Durante los últimos seis meses has estado verdaderamente no has estado disfrutando de tu vida sexual, por tal motivo este fin de semana es muy importante para ti.

Aries, prepárate, pues se vienen días de mucha pasión, entrega y disfrute sexual. Recuperarás el tiempo perdido.

2. Géminis

¡Ey, Géminis! Levanta esos ánimos, ya que todo en tu alrededor mejorará. Debes de sentirte muy contenta, pues durante este fin de semana te van a complacer entorno al ámbito sexual.

Pero eso sí, no debes de ilusionarte con esta persona que te hará pasar una de las mejores noches de tu vida.

3. Capricornio

Una de las características de Capricornio es que son muy tímidos, sin embargo va a llegar una persona que te quitará toda esa timidez.

Te hará cambiar de perspectiva, entorno al sexo. Este fin de semana lo disfrutarás mucho y te dejarás llevar por lo que sientes.