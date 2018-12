La derrota y eliminación de River a manos del Al Ain, en la semifinal del Mundial de Clubes, no estaba en los planes de nadie. Mucho menos en los de los hinchas millonarios que viajaron hoy mismo a los Emiratos Árabes, confiando en que el conjunto de Marcelo Gallardo iba a disputar la final del certamen.

"No se puede creer esto, 18 horas con el cu.. cuadrado, escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de migraciones escuchando los penales y cuando me toca el turno para entrar en territorio "dubaiense"... 5-4. No se que hacer acá, ¿que hago acá? No se puede creer", relató un hincha de River que grabó el momento con su teléfono, mientras caminaba en el aeropuerto del país asiático y dialogaba con otros fanáticos que pasaron la misma situación.

Ahora, ese grupo de hinchas se tendrá que conformar con ver al Millonario disputar el partido por el tercer puesto, el próximo sábado, desde las 10.30.