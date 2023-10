Ante los momentos de escasez laboral y con panoramas bastante inciertos, es común que las personas saquen a relucir todas sus capacidades para conseguir una posible oportunidad de contratación. Hoy en día, la difusión de estas situaciones puede ser una gran herramienta para amplificar el alcance de algunos servicios.

Desde el comienzo de las redes sociales es cada vez más fácil acceder a publicaciones con anuncios absurdos, extravagantes propuestas, usuarios que están en búsqueda de citas, y todo tipo de personajes que ponen en marcha su imaginación y que terminan por hacerse tendencia por lo insólito de su contenido.

Tanto es así que trascendió un curioso aviso, que no se originó en las redes, pero que obtuvo gran difusión al ser exhibido por una usuaria en su cuenta de TikTok. Se trata de un hombre que ofrece un peculiar servicio de acompañamiento en determinados eventos, causando desconcertantes reacciones: ‘’¿Esto es una broma?”, escribió "reinawachaka" en la red social china.

Cuál es el insólito servicio que ofrece este hombre en las calles

El autor de este inusual aviso es un hombre chileno, el cual se ofrece como una “figura paternal para eventos’’, se alcanza a leer. “Soy Rodrigo, papá de tres y también tuyo si necesitás. Precios aterrizados. Hablame yo te puedo ayudar. Confiable”, promete el papel que dejó a disposición en las calles chilenas.

De todas formas, más que el aviso en sí, lo que termina por desorientar a los cibernautas es, por un lado, que en el video publicado se ve claramente que ya estuvieron recortando su número de teléfono para contactarse con el paternal sujeto.

Por otro lado, el gran abanico de eventos y situaciones a las que propone acudir: el servicio abarca desde graduaciones, casamientos y funerales, hasta apoyo ante una comida con los suegros, ayuda para fletes, e incluso, asistencia en caso de tener que cambiar el aceite del auto.

El singular anuncio concluye con una pregunta algo controversial: ‘’¿Y tu papi no está?”. Sin dudas este padre full time dio que hablar, y según lo que expone el posteo, ya debe estar cargando con varias solicitudes.

Repercusión entre los usuarios de TikTok

La publicación en TikTok tuvo una altísima repercusión en la comunidad y ya cuenta con al rededor de 7500 comentarios. ''¿Disponible en Tijuana?'', ''¿Dónde lo contrato?'', ''¿Precio?'', consultan los usuarios.

Otros redoblaron la apuesta con respuestas cómo ''¿Cómo no se me ocurrió arrendar a mi papá? Es simpático y tierno, le hubiera sacado mucha plata'', o también ''En mi comunión me toca pasar al altar de la iglesia con mis padres, el mío estaba borracho y me tocó pedirle a un señor que se hiciera pasar por él'', declaran los más bizarros.