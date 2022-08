Hoy tu chico traerá buenas noticias, Aries, comparte con él esos momentos felices. Es momento de evitar gastos, Tauro, de ahorrar un poco si te es posible. Deja de ponerte barreras tú misma, Géminis, te impiden progresar adecuadamente. En lugar de deprimirte, Cáncer, busca nuevos estímulos para tu trabajo. Mejora la comunicación con tu pareja, Leo, todo os irá mucho mejor. Si hoy ves clara la solución a tus problemas, Virgo, no dudes más y ponla en práctica. Sigue con tu táctica de no darlo todo en bandeja, Libra, te da buenos resultados. Ha llegado el momento de finalizar tu etapa de soledad, Escorpio, ábrete de nuevo al amor. Sal de casa, Sagitario, conocerás gente nueva y a alguien que será importante en el futuro. Si eres un corazón libre, Capricornio, hoy es un día propicio para encontrarun amor de película. A partir de ahora, Acuario, las cosas irán por buen camino hacia un futuro prometedor. Deja que todo fluya en el ámbito sentimental, Piscis, la vida te llevará hacia lo más adecuado.

Aries

Tienes que recuperar hoy tu capacidad de intuición, Aries. A diario te has dejado absorber demasiado por otros temas y no escuchas a tu voz interior. Te ahorraríasmuchos quebraderos de cabeza si lo hicieras. La intuición sólo te funcionará si estás atenta a las señales, pero si tienes la cabeza en otra parte difícilmente podrás captarlas. En el ámbito laboral estás ahora en un momento de cansancio, te aburre soberanamente hacer todos los días las mismas cosas. Intenta hoy echar mano de tu imaginación y buscar razones que te motiven, creativa Aries. También esto depende a diario de tu actitud mental y puedes cambiar la perspectiva si lo deseas. Y si lo que quieres es cambiar de trabajo, empieza a dar los pasos necesarios para ello. Hoy tu amor traerá noticias que os harán muy felices a ambos.

Tauro

Se te puede presentar hoy la opción de cambiar de rumbo profesionalmente, Tauro. Podrían ofrecerte algo que te daría muchos beneficios en el futuro. Tienes ahora la oportunidad de dar un giro importante a tu vida. No estés tan pendiente a diario de las consecuencias que puede tener el día de mañana porque seguramente te equivocarás en tus apreciaciones. Céntrate en el presente y disfrútalo. Ahora no es momento de pensar gastos elevados de dinero. Es hora de liquidar deudas pendientes y de evitar adquirir otras nuevas. Te convendría incluso ahorrar un poco a diario. En el terreno sentimental, si llevas ya tiempo junto a esa persona que ocupa tu corazón, va siendo hora de dar un paso adelante y apostar por un compromiso, Tauro. Buen día para concretar estos aspectos que dan solidez a una relación de pareja.

Géminis

Si te has empezado a dar cuenta de que en ciertos temas laborales a diario no hacías lo correcto, Géminis, hoy es el momento de empezar a hacer cambios para que tu avance no se detenga. Algunas veces tú misma te has puesto barreras que te han impedido progresar más rápidamente. Éste tiene que ser hoy tu principal objetivo. Si crees que en otro lugar conseguirías mejores resultados, considéralo seriamente, pero actúa de forma que salgas por la puerta grande y procura que esa puerta no se cierre, por si en el futuro decides regresar. Nadie sabe lo que nos deparará el futuro y es bueno contar a diario con la opción de recuperar lo que dejamos atrás. En el amor, recuerda que no es positivo anclarse durante mucho tiempo en una etapa, Géminis. Las relaciones necesitan evolucionar.

Cáncer

Si te sientes hoy “de lunes”, con el humor por los suelos, Cáncer, recuerda que el trabajo necesita también estímulos a diario para que no se convierta en una rutina insoportable. Utiliza tu imaginación para experimentar nuevas formas de realizarlo, organízate para hacerlo más rápido y con mayor calidad, ponte objetivos que cumplir a diario. Eres una maestra en idear nuevas cosas, imaginativa Cáncer, asume este reto diario para que la vida se te convierta en algo más ameno para ti. Hoy aprovecha para celebrar lo mucho que has progresado. Queda a la salida del trabajo con tus amigos y, por supuesto, con tu pareja. Rodéate de la gente que te quiere y te sentirás reconfortada. Hoy además la persona que amas puede darte una buena noticia. Es algo que os beneficiará a ambos y que te hará muy feliz.

Leo

Estás hoy en riesgo de meter la pata en el trabajo, Leo. Aunque a diario no eres demasiado expresiva ni reivindicativa en estos temas, cuando te decides a hablar a veces te pasas. Digamos que aguantas mucho y explotas en el momento menos oportuno. Es bueno manifestar lo que piensas pero si lo haces de este modo puedes causar una mala impresión. No te calles tanto y controla cómo dices las cosas, que nadie se sienta ofendido o humillado. En el aspecto sentimental, estás en un momento bastante positivo, Leo, aunque tu relación podría mejorar notablemente si escuchas bien lo que tiene que decirte tu pareja, las cosas con las que no se siente cómodo. Si vuestra comunicación a diario es buena ya tenéis mucho ganado. Buscad la solución a esos pequeños inconvenientes y todavía irá todo mucho mejor.

Virgo

Día propicio para salvar obstáculos, luchadora Virgo. Hoy verás con claridad la solución a cualquier situación conflictiva que pueda ocasionarse a tu alrededor. En el trabajo esto puede hacerte subir muchos puntos. Además, te ayudará a levantar la moral que en estos momentos la tienes a diario bastante baja. Cuando el amor no te funciona, afecta a todo lo demás, incluso a los temas profesionales que siempre sueles disfrutar. No permitas que esto suceda, no te dejes anular de este modo. Piensa que en estas situaciones quien más sufre a diario eres tú. Si estás viviendo momentos de incertidumbre en tu relación de pareja, o pones punto final a la situación, o aparcas esos problemas en la puerta de tu trabajo, Virgo. No lo eches todo por la borda por un amor que no lo merece.

Libra

Las cosas que te ocurren a diario, Libra, te están generando una tensión que no consigues controlar y por eso por la noche te cuesta conciliar el sueño. Hoy evitacualquier situación que te cree estrés, no te involucres en ciertos temas como sueles hacer. Deja que los demás arreglen por sí mismos sus problemas. Crees que les ayudas pero lo que haces es convertirte en una protagonista más del conflicto y sufrir. Si hoy en la calle, en el bar o en el trabajo presencias una discusión, déjales que se las apañen, no intervengas para nada y te ahorrarás una innecesaria pérdida de energía. En el amor, sigue con tu táctica de no darlo todo en bandeja. Hazte rogar un poquito a diario, coquetea, seductora Libra. Es el comienzo de una posible relación y todos estos juegos están permitidos.

Escorpio

Si eres de las Escorpio que en estos momentos se encuentra sola a nivel sentimental, es probable que hoy amanezcas con esa sensación nostálgica que te puede arruinar el día de hoy o incluso la semana entera. Seguramente has rechazado algunas propuestas y es que en el fondo sabes que a diario esta soledad te está viniendo muy bien para reflexionar y no precipitarte en una elección tan importante. También estás apreciando la libertad que comporta no depender a diario de otra persona. Pero si hoy estás sintiendo una cierta tristeza, esto te indica que esta etapa tiene que finalizar, que ya le has sacado todo el provecho posible, Escorpio. No te dejes abatir y empieza a salir hoy mismo de nuevo con los amigos y a abrirte al amor. No te costará nada encontrarlo, estás en racha.

Sagitario

Poco a poco pero a diario, Sagitario, se van introduciendo pequeños cambios en tu vida, la mayoría involuntarios, pero que te sentarán bien. Forman parte de la evolución y el progreso. Estás viendo ya desde otra perspectiva ciertos temas que te preocupaban. Quizá contemplas la posibilidad de buscar un nuevo empleo y te has fijado nuevos horizontes. Ya no sientes temor por el riesgo que esto supone. Hoy es un buen día para empezar a planificar ese viaje que llevas tiempo deseando realizar, aunque sea a medio plazo. Explora a diario las posibilidades que tienes de hacerlo realidad. Estás ahora en un buen momento para aceptar de nuevo el amor que te ofrece la vida. No te quedes esperando, Sagitario, sal de casa, reúnete con tu gente y conocerás a alguien que será muy importante en tu futuro.

Capricornio

Tienes hoy la intuición potenciada, Capricornio, pero no te va a servir de mucho si optas por tomar a diario decisiones contrarias a lo que piensas realmente. No te dejes condicionar. Procura seguir a tu voz interior, aunque no siempre te conduzca por el camino fácil. Si te sientes estancada es precisamente por esto, porque lo que decides no te acerca a tus objetivos. No hagas nada que no te lleve claramente a tu meta o te acerque a ella. En el terreno sentimental, hoy es un día muy favorable en el signo de Capricorio para las parejas de largo recorrido. Estará potenciada la expresión del amor, tanto en su parte física como emocional. Y estás sentimentalmente libre, hoy es un día propicio para enamorarte locamente, de tener un flechazo o de vivir un romance de película.

Acuario

Estás ahora en un buen momento, Acuario, has empezado a solucionar ciertos temas de tu vida que influían a diario negativamente en todos los demás. Hoy quizá te atrevas a dar un paso adelante en una cuestión que ya deberías haber solucionado hace tiempo. Por algo se empieza. Pero no creas que los resultados de tu acción sean inmediatos. Todo requiere su tiempo y es probable que todavía tardes un poco en empezar a sentirte mejor. A partir de ahora las cosas irán por el buen camino hacia un futuro prometedor. Procura esforzarte un poco más a diario en el trabajo y cuida la puntualidad en todo momento, Acuario. Es muy importante y hace que los demás se creen de ti una opinión favorable. Llegar tarde por costumbre hace que parezcas poco fiable. Recuérdalo a partir de hoy.

Piscis

Hoy, perseverante Piscis, quizá tengas un tropiezo dentro del ámbito laboral, algo no te saldrá como esperabas o puedes cometer un error que podías haber evitado. No lo aprecies como algo negativo porque podrás aprender mucho de esta experiencia y te va a resultar muy útil a diario de cara al futuro. De momento has aprendido que has de prestar más atención y poner los cinco sentidos en todo lo que haces. Piénsalo y te darás cuenta de que se trata de una ocasión para aprender y progresar. En el terreno sentimental, a diario estás forzando una situación pero no te ha dado buenos resultados. Abandona este camino porque está visto que no es el adecuado, Piscis. Deja que las cosas fluyan, no intervengas. La vida te llevará hacia lo que es más adecuado para ti, aunque ahora no lo comprendas.

Fuente: Lecturas