Tienes tendencia a dispersarte, Aries, hoy has de evitarlo a toda costa. Es absolutamente necesario, Tauro, que te olvides del pasado y emprendas una nueva etapa. Estarás súper activa y muy creativa, Géminis, te vendrá muy bien para resolver tu trabajo. Los astros te lo ponen fácil, Cáncer, pero si tú no pones de tu parte no servirá de nada. Hoy por fin podrás poner solución a un tema que te incomoda, Leo, decide y actúa. Estás viendo las cosas de forma poco objetiva, Virgo, sé más positiva, sobre todo con tu chico. Habla claro con quien forma parte de tu problema, Libra, recobrarás la tranquilidad. Está bien tender la mano a quien lo necesita, Escorpio, pero sin olvidarte de ti misma. Hoy se cruzará en tu camino alguien que puede ser importante en tu vida, Sagitario, que no te pase desapercibido. Céntrate en todo lo positivo que te rodea, Capricornio, aléjate de los pájaros de mal agüero. No te costaría nada ser un poco más condescendiente, Acuario, te ahorrarías problemas. Ten más confianza en ti misma, Piscis, libérate de tus temores y muestra seguridad.

Aries

Una actividad frenética dominará hoy a las nativas de Aries. Esto normalmente se traduce en resultados muy satisfactorios, en ingresos extra, en cosas positivas, pero si no afrontas este momento debidamente, lo que pillarás es un estrés de mucho cuidado. A diario tienes tendencia a dispersarte y hoy has de evitarlo a toda costa. Organiza bien cualquier tipo de trabajo que realices, respeta los tiempos de descanso y no dejes a medias lo que estés haciendo para empezar otra cosa, Aries. Si no lo haces con un cierto sentido del orden, malgastarás tu energía y los resultados no serán los que persigues. Si te organizas mejor a diario, tendrás los buenos resultados que esperas y mereces. Además tendrás también tiempo para el amor, que buena falta te viene haciendo. Proponte desde hoy mismo mejorar tu relación o no cerrarte a las posibilidades del amor.

Tauro

Si de verdad quieres entrar en una nueva etapa, que tiene que ser genial, Tauro, antes has de cerrar la puerta a un capítulo pasado que a diario ya no tiene vigencia ni valor. A veces cuesta mucho hacer esto, aunque la recompensa sea estupenda. A ti, especialmente, te cuesta bastante desprenderse de lo antiguo, pero hoy es absolutamente necesario, sobre todo si te hallas ante un cambio de etapa como te ocurre ahora. Puede que no te hayas dado cuenta, pero si hoy te paras dos minutos a pensar, te darás cuenta de que efectivamente hay algo que te ata al pasado y que deberías superar. Sé valiente y olvídalo ya para siempre jamás, Tauro. Enseguida notarás los beneficiosos efectos que esto tiene sobre ti a diario. Decídete a empezar un nuevo ciclo en el que serás mucho más feliz.

Géminis

Hoy, Géminis, vivirás un día diferente a como lo haces a diario. Un asunto que te preocupaba parece que se ha resuelto favorablemente. Tal vez es por esta causa que te sientes muy motivada en terreno laboral. Te vendrá bien este plus de energía positiva porque hoy es probable que tengas que absorber un montón de trabajo extra. Sea como sea, Géminis, estarás súper activa y muy creativa. Si desarrollas un trabajo intelectual, tu mente estará despejada y las ideas llegarán a ti como un tsunami. Hoy será también un día para afinar la intuición. Si has de tomar decisiones en cualquier terreno, consulta con tu corazón, déjate guiar por la intuición. Te indicará el camino a seguir y acertarás de lleno. Has entrado en un ciclo en el que a diario subirá tu ánimo y tu autoestima.

Cáncer

Estás viviendo a diario como en una nube, Cáncer, porque te das cuenta que últimamente cualquier cosa que tocas se desarrolla positivamente. Hoy mismo puedes experimentar esta sensación. Te pasa en el trabajo, entre los amigos, con la familia y con tu pareja. Todo ello es debido a tu actitud. Podrías estar así siempre, pero a veces no te muestras tan consciente de tus cualidades, tienes temores absurdos, complejos raros y todo esto te hace actuar a diario de una manera mucho más gris. Hoy, en cambio, tienes ganas de todo, te ves capaz de llevarlo a cabo, decides las cosas según lo que has pensado y te valoras a ti misma, Cáncer. Los astros te lo pueden poner fácil pero si tú no colaboras, no servirá de nada. También en el amor las cosas están empezando a cambiar. Tienes mucho a tu favor, aprécialo.

Leo

Te resistes hoy a hacer frente a algún tema espinosillo que te tiene la cabeza como un bombo, Leo. Lo vas dejando a diario de un día para otro, para mañana, para pasado y así hasta el infinito. Has de darte cuenta de que esto sólo sirve para pasar tiempo incómoda y que el problema quede por solucionar. Hoy diversas circunstancias te llevarán a poner fin a esta situación. Posiblemente veas que no te queda otro remedio. Si te da corte enfrentarte tú sola a estas cuestiones que tanto te preocupan a diario, solicita la ayuda de alguien de toda confianza. Tienes que hacer frente a tu indecisión, que casi es peor que el problema en sí. Piénsalo bien, Leo, y luego decide y ¡actúa! En el ámbito sentimental, también deberías hoy tomar una decisión, será la correcta.

Virgo

No está hoy el horno para bollos, Virgo. Desde hace tiempo estás a diario híper sensible y ves las cosas de manera poco objetiva. Tienes una especie de pique con tu pareja por algo que en realidad es positivo. Puede ser una salida, una reunión de amigos, una tarde de compras. A ti no te apetece, te gustaría que los planes fueran otros y le vas tirando la caballería a tu hico esperando que cambie de opinión. No lo vas a conseguir, lo único que harás es que pille un rebote monumental y se vaya todo al garete. Piénsalo bien y date cuenta hoy de que cualquiera de los planes es muy bueno. No le des ya más la lata, Virgo, y empieza a pensar que lo pasarás bien. Recuerda a diario que siempre es mejor ver cualquier situación por el lado positivo

Libra

Hay temas que te tienen muy alterada a diario, Libra, con los nervios a flor de piel. En gran medida podrías liberarte hoy mismo de esta carga soltando todo lo que piensas, pero te lo guardas para ti y esto te pone a mil. Deberías hablar claro con quien forma parte de tu problema, pero midiendo muy bien tus palabras porque de lo contrario podrías empeorar aún más las cosas. Eres tan impulsiva que a veces tienes que echar el freno, pero ahora no es el momento. Hoy sólo que di lo que piensas, Libra, sin que tu estado nervioso influya en la manera de expresarte. Busca la forma y el momento. Te sacarás un peso de encima y podrás librarte de tanta presión. Recobrarás tu tranquilidad y aumentará tu autoestima. Te sentirás mucho mejor a diario.

Escorpio

Hay días que a ti parece que te crecen los enanos, Escorpio. Hoy va a ser uno de ellos porque, tal como te viene sucediendo últimamente a diario, puedes verte involucrada en un montón de conflictos y situaciones difíciles sin saber ni cómo ni por qué. De hecho son asuntos que no te conciernen directamente y no deberías ni enterarte, pero sus protagonistas te piden ayuda, mediación, saben que tú eres capaz de poner paz y solucionar cualquier cosa que te propongas a diario. Hazlo si te apetece, Escorpio, siempre está bien tender la mano al que lo necesita, pero no te olvides de ti misma, tienes un límite, no lo sobrepases. Sobre todo, hoy no condiciones tu relación amorosa a problemas ajenos. Deja que cada palo aguante su vela y dedica tus energías a quien ocupa tu corazón.

Sagitario

Tu carácter emotivo, Sagitario, te juega a diario algunas malas pasadas, como bien sabes. Hoy estás en riesgo de interpretar erróneamente alguna situación y crear un malentendido con una persona que te aprecia mucho. Si te has tomado mal algún comentario o te ha parecido que alguna persona quería pasar por encima de ti, tal vez es sólo cómo tú lo percibes. No puedes pedir a los otros que se comporten o hablen como deseas. Además, Sagitario, eres lo bastante inteligente como para poder interpretar en qué sentido se dicen o hacen las cosas los demás a diario. Antes de reaccionar hoy analiza bien la situación. Verás como no hay para tanto. Hoy se cruzará en tu camino alguien que puede ser muy importante en tu vida, pero si tienes otros rollos en la cabeza, te pasará inadvertido.

Capricornio

Tu principal objetivo hoy, Capricornio, tiene que ser levantar ese ánimo. No te vengas abajo sólo porque alguien te ha puesto en entredicho. Tú estás por encima de esos chismorreos y además lo has venido demostrando a diario. Por eso no tiene ningún sentido que te anules y les des más cancha a esas personas que tendrías que borrar de un plumazo. Has de empezar hoy mismo la remontada. Céntrate hoy en todo lo positivo que te rodea y aléjate de los pájaros de mal agüero que pululan a tu alrededor. A diario tendrías que hacer un ejercicio de reflexión y buenos propósitos para no caer en ciertos engaños, Capricornio. Cuando los descubres es cuando te sientes fatal. Escucha más a tu voz interior, que muchas veces te pone en alerta de estos peligros que tanto te afectan.

Acuario

Estás más animada que de costumbre, Acuario, y hoy por fin vislumbras posibilidades reales de futuro. De hecho es lo que viene diciendo a diario todo el mundo, sólo que con tu modestia mal entendida te lo andabas negando hasta a ti misma. Además, hoy te sientes más libre también de lo que en ti es habitual y esto te da un chute extra de energía. Estás rompedora y sorprendes a diario a todos cuantos se relacionan contigo. Sólo tienes un punto débil, que estando tan animada no te sienta bien que te den órdenes, independiente Acuario. A diario prefieres hacerlo todo a tu manera. No te costaría nada ser un poco más condescendiente. Tú serías la principal beneficiada por ello. En el amor también te afecta esta cuestión, quizá has puesto el listón demasiado alto y de ahí todos los problemas.

Piscis

Pasas ahora por un fantástico momento laboral, Piscis. Sólo tienes que dejar de preocuparte o inquietarte, como haces a diario, por lo que pueda pasar, por si no das la talla, por lo que piensen de ti tus jefes o tus compañeros. Hoy se te presentará la oportunidad de demostrar, una vez más, lo que vales. Probablemente tengas que tomar una decisión delicada. Puedes hacerlo perfectamente y acertar de lleno, Piscis. Es cuestión de analizar bien y también consultar con la intuición. Los resultados serán excelentes y el resultado todavía más. Tus superiores apreciarán la gestión, como ya lo vienen haciendo a diario desde hace tiempo. Libérate de tus temores y muestra seguridad, hoy ten más confianza en ti misma. En el terreno sentimental, si en estos momentos tienes el corazón libre no será por mucho tiempo.