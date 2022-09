Sincérate hoy con tu pareja, Aries, cuéntale lo que te preocupa. Si estás enemistada con alguien, Tauro, hoy es el día apropiado para resolverlo. Interésate individualmente por cada uno de tus compañeros, Géminis, será positivo para avanzar profesionalmente. Hoy tu chico te contará ciertas cosas de su vida, Cáncer, te van a gustar. Que no te pese si tienes que esforzarte en el trabajo, Leo, te lo van a reconocer. Para librarte de esas preocupaciones, Virgo, ocúpate, sal de casa y queda con los amigos. Mide bien tus palabras, Libra, en especial con tu chico que puede estar especialmente sensible. Hoy te conviene escuchar los consejos de tu gente, Escorpio, ganarás mucho si les haces caso. Hoy las circunstancias te permitirán variar cosas que no te gustan de tu vida sentimental, Sagitario, aprovecha la ocasión. Comparte con tu chico la ilusión por un futuro viaje, Capricornio, será un gran paso para vuestra relación. No permitas que tu relación sea demasiado absorbente, Acuario, necesitas también tiempo para tus amigos y tu familia. Puede surgir hoy el amor donde menos lo imaginas, Piscis, abre bien los ojos.

Aries

Los astros te facilitan hoy la capacidad de comunicación con otras personas, Aries. Claro que para eso has de poner de tu parte, por supuesto. Si a diario no te decides a hablar de ciertas cosas con la gente, esta protección astral no te va a servir de nada. Ahora es el momento de abordar todos aquellos temas que te daban cierto temor, porque encontrarás las palabras y los argumentos para tocar incluso los asuntos más delicados. En el terreno amoroso aprovecha también esta circunstancia para sincerarte hoy con tu pareja, Aries. Y si estás un poco quemada porque ves que otros están ya en un punto de la relación que tú todavía no has logrado alcanzar, recuerda que cada persona tiene sus tiempos. Lo vuestro va por buen camino, pero has de tener un poco más de paciencia a diario.

Tauro

Has de tener hoy por seguro, Tauro, de que es una decisión acertada pasar por alto los chismorreos que puedan correr sobre ti. Es la postura más inteligente, porque esto surge a diario de personas envidiosas y si no se les hace caso no tiene mucho recorrido, es más, acaban quedando ellas mismas en evidencia. Sin embargo, cuando esto ocurre en el trabajo tienes que contemplarlo desde otro prisma, porque ahí te puede crear mala fama profesional o influir negativamente en tus superiores. Hoy presta especial atención porque tienes a alguien quemado por un comentario desafortunado que hiciste. Invítale a tomar un café y pídele disculpas, Tauro. Te lo meterás en el bolsillo. En el amor, haz un “reset” y borra de tu mente todo lo que te perjudicó en el pasado. Te está afectando demasiado a diario, aunque parece que no te das cuenta.

Géminis

Tienes mucha facilidad, Géminis, para empatizar con la gente, sólo que no lo practicas a diario o con la frecuencia que deberías. Hoy te conviene mucho utilizar este talento, en especial en el área laboral. Sabes que cada persona es un mundo y que no todos tienen los mismos intereses. Individualiza el trato con cada uno de tus compañeros, no les pongas a todos en el mismo saco. Lograrás su respeto y hasta su afecto. Esto es sumamente positivo para tu progreso profesional. Hoy uno de tus puntos fuertes pueden ser las relaciones sociales, por supuesto utilizando también esa cualidad, Géminis. Puedes contactar con algunas personas que serán importantes en tu vida. No te quedes en casa y presta mucha atención a lo que ocurre a tu alrededor a diario. Quizá tu vida sentimental también dependa de ello.

Cáncer

Tú misma puedes sorprenderte hoy de lo que has conseguido profesionalmente, Cáncer. Ya no son sólo palabras de alabanza de tus superiores, ahora este agradecimiento comienza a materializarse y es posible que en fecha muy próxima recibas un dinero extra por algún trabajo destacado. La vida te está devolviendo ahora a diario lo que en alguna ocasión te quitó y no te viene nada mal que sea así. Recuerda aquellos trabajos que hiciste gratis, o casi, tan criticados por todo el mundo. Ahora llega la compensación y lo hace en un momento que lo necesitabas. Es la ley del Universo y si confías en ello acaba produciéndose. También hoy es un buen día en el ámbito sentimental, Cáncer. La persona con quien has empezado a salir a diario te contará cosas de su vida que querías saber. Todavía te parecerá mejor después de esto.

Leo

En tu entorno laboral, Leo, puede crearse hoy un ambiente tenso a causa de algún problema que tiene su origen en un error humano. Quizá tu podrías evitarlo pero para ello has de poner los cinco sentidos en el trabajo que desarrollas tú misma y estar también pendiente de lo que hacen los demás. Es verdad que tendrás que esforzarte el doble a diario, pero lo que puedes conseguir bien lo vale. No sólo será evitar una situación de emergencia. Tus superiores verán con muy buenos ojos que les hayas ahorrado tiempo y dinero. En el ámbito sentimental, Leo, si estás en una relación, quizá hoy estés notando más que nunca cierta frialdad por parte de tu pareja. La causa es que piensa que no le entiendes. Préstale un poco más de atención a diario y ¡asunto solucionado!

Virgo

Hoy, Virgo, necesitarás toda tu concentración para superar una situación complicada en el ámbito laboral. Si te sienes a diario con pocos ánimos porque estás desbordada por la gran actividad que desarrollas, o porque tienes una preocupación en algún otro ámbito de tu vida, apóyate en las personas que te quieren, deja que te aconsejen y que te den la fuerza que ahora necesitas. En el terreno sentimental, no estés abatida porque las cosas no te han salido bien con la persona con quien estabas intentando una relación. Puede que la estés echando de menos más de lo que deberías, nostálgica Virgo. En vez de preocuparte, lo que tienes que hacer es ocuparte a diario. Aunque se te haga cuesta arriba, sal de casa y queda con los amigos, te animarás y lo verás todo desde otra perspectiva. Recuerda que tienes otras opciones.

Libra

Entras en un ciclo de armonía laboral, Libra. Hoy puedes mejorar la relación con tus compañeros o superiores y también tendrás clarísimo en tu mente alguna nueva forma para cambiar algunos aspectos que andaban cojeando y que son susceptibles de una gran mejora con poco esfuerzo y algún cambio diario. En el terreno sentimental, tendrás que controlar hoy tu capacidad verbal porque a veces te pasas, Libra. Tu pareja podría sentirse incómoda con un comentario intrascendental tuyo. Recuerda que a diario los silencios son más importantes que las palabras y que es probable que tu chico esté atravesando un período especialmente sensible. Pese a ello, hoy es un día magnífico para el amor y no estaría de más que prepararas una pequeña sorpresa. ¿Qué tal ir a ver esa película de la que tanto habla últimamente? Compra ahora mismo las entradas.

Escorpio

No hagas hoy oídos sordos a las palabras y los consejos de tus familiares más próximos, Escorpio No se están metiendo en tu vida, sólo te dicen lo que tú no puedes ver a diario porque estás demasiado implicada en ciertos temas. Te están orientando bien y ganarás mucho si les haces caso. No seas injusta porque les estás tachando de entrometidos cuando en realidad son muy respetuosos con tu intimidad. Si ahora se han decidido a hablar es porque han visto que te estás equivocando. En el ámbito laboral, hoy tendrás ocasión de tomar una buena decisión que mejorará tu vida profesional a diario. Un posible conflicto en tu trabajo servirá para poner de relieve tus capacidades, Escorpio No hay mal que por bien no venga. Aprovecha este momento porque puede influir notablemente en tu futuro.

Sagitario

Hoy te esperan buenas noticias en el trabajo, Sagitario, algo que estabas esperando a diario. Tal vez te propongan para ocupar un puesto vacante de cierta relevancia o por encima del que tenías hasta ahora. Te supondrá un avance profesional y una mejora de tu sueldo. Deberías empezar a integrar un poco más los ámbitos en los que vives a diario. No puede ser que por atender a un frente descuides otros igualmente importantes. Organízate el día o la semana, para darte un poco más de margen, pero no dejes de ver a tu familia y a tus amigos, los pilares fundamentales de tu vida, Sagitario. En el amor, hoy el Universo te reserva algunas sorpresas, entre ellas la capacidad de variar algunas cosas que no te entusiasman de tu vida sentimental. Aprovecha esta ocasión que no ocurre todos los días.

Capricornio

Hoy, Capricornio, confía más en tus ideas y en tu creatividad para seguir adelante con este proyecto por el que luchas a diario y que se convertirá en un éxito. Te costará esfuerzo, porque a la vez tienes que prestar atención a otros aspectos importantes de tu vida, pero lo conseguirás. En tu trabajo actual, acepta la competencia como algo motivador, como un reto a superar a diario y no tendrás la sensación de rutina que ahora experimentas. Hoy puede surgirte la oportunidad de empezar a planear un viaje con tu pareja en un futuro quizá más próximo de lo que imaginas, Capricornio. Tanto la preparación como el mismo viaje forjarán entre vosotros lazos indestructibles. Compartir la ilusión es lo mejor que podíais hacer de cara a vuestra relación. No tengas tantas dudas y vuélcate en ello desde ahora mismo.

Acuario

Te estás sintiendo demasiado presionada en el trabajo, Acuario, pero hoy puedes proponer a tus compañeros unos pequeños cambios en las rutinas de diario. Mejorarás el funcionamiento del equipo y por consiguiente la productividad. Además, podrás liberarte de cargar tú sola con una tarea que te da sarpullido sólo con pensar en ella. Cálmate, deja los nervios en la puerta y adopta una actitud positiva. Todo saldrá a pedir de boca y tus jefes repararán en ello sin ninguna duda. En el ámbito sentimental, Acuario, si estás saliendo con alguien desde hace un tiempo y hoy te sientes presionada por las constantes llamadas y mensajes que te envía, dile claramente que necesitas un poco más de espacio a diario. No es bueno convertir la relación en algo absorbente. Necesitas tiempo también para tus amigos y tu familia.

Piscis

Estás a diario un poco pasota en todos los aspectos, Piscis, y hoy te iría ben recordar que cuando deseas algo no tienes que esperar a que se produzca por inercia, sino que has de dirigir tus pensamientos y tus energías a ello, además de emprender alguna acción para conseguir alcanzarlo. Es probable que te sientas agotada mentalmente y que esto te haga valorar a la baja el trabajo que tienes actualmente, aunque en él tienes bastante futuro. Te falta un poco de empuje a diario para progresar, eso es todo. Te irá bien ponerte al día de las novedades que se van produciendo en esta área. Hazlo y se despertará de nuevo el interés, Piscis. En el terreno sentimental, abre bien los ojos porque hoy puede surgir el amor donde menos lo imaginas y tal vez sea más cerca de lo que piensas.