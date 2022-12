Ahorrar mucho no es lo tuyo, Aries, pero hoy está justificado, date un capricho. No vayas por el mundo ofreciendo tu ayuda, Tauro, luego te desbordas y no puede atender a tus propias necesidades. Lo único que necesita tu chico, Géminis, es tu amor y tu comprensión. Es momento de hablar claro con todo el mundo, Cáncer, de poner las cosas en su lugar. Piensa en las cosas que no has conseguido y el porqué, Leo, en el planteamiento encontrarás la respuesta. Algunos de tus propósitos para el nuevo año, Virgo, ponlos en práctica desde hoy mismo. Para ciertas cosas no hace falta esperar a mañana, Libra, empieza a practicarlas hoy. Antes de aceptar a ese chico que te tira los trastos, Escorpio, investiga un poco sobre él. Si hay conflicto familiar, Sagitario, no tomes partido y muéstrate conciliadora. Hoy dedica tu tiempo libre a algo que te apetezca mucho hacer, Capricornio, te liberará la mente. Empieza los preparativos para la noche de mañana, Acuario, que no te pille el toro. Aleja de ti las amistades peligrosas, Piscis, las que sólo te complican la vida.

Aries

Has pasado por una etapa de muchas complicaciones, Aries, pero estás hoy en el camino ascendente que te lleva a la cima que deseabas alcanzar. Sigue avanzando por ahí a diario y lo conseguirás dentro de muy poco. Recuerda esos días malos que has pasado y convéncete de que lo que tienes te lo has ganado a pulso y que todo esfuerzo tiene siempre su recompensa. En el aspecto económico, posiblemente ahora estás en modo ahorro, después de pasar una racha de bajón. A diario te lo estás pensando dos veces antes de gastar tu dinerito, pero no está en tu naturaleza acumular fortuna, Aries. Ahorrar mucho no es lo tuyo y hoy está justificado. Date un capricho, te lo mereces. En el aspecto sentimental, esta noche tu ser amado puede sorprenderte con algo muy especial. Agradécele este gesto.

Tauro

Te desvives por tener el control de todo y de todos, Tauro, pero esto está fuera de la realidad y lo sabes porque siempre hay algo que se te escapa de las manos. Nadie puede hacerlo. No malgastes energías a diario y menos tratando hoy de buscar solución a problemas de terceros que en el fondo ni te van ni te vienen. Otra historia es si una amiga o un amigo requiere tu ayuda o tu consejo, pero no vayas por el mundo ofreciéndote porque te desbordas y no puedes atender a tus propias necesidades. Reflexiona sobre esto mientras te relajas en el sofá, con un zumo de frutas o una infusión. Te conviene descansar un poco cuando el trabajo te lo permita o mañana estarás hecha unos zorros. Reserva tus energías para mejores causas, Tauro, y hoy mímate un poco.

Géminis

Hoy, Géminis, tendrás ocasión darte cuenta de la confianza que tienen depositada en ti quienes te rodean a diario, tus amigos y tu familia. Puede que te pidan organizar la fiesta de Fin de Año en la que todos están deseando participar. Lo harás maravillosamente, teniendo en cuenta que quizá no es precisamente fácil, pero recuerda que has de buscar apoyo en otras personas y darles la importancia que se merecen. No quieras acaparar los elogios porque no te va a salir bien. En el terreno sentimental, es posible que tu pareja esté pasando hoy por un momento delicado a causa de algo ajeno a vuestra relación. Evita darle consejos, Géminis, y mucho menos le cuentes que opinas que no hay para tanto, porque te sentirás tentada de hacerlo. Lo único que él necesita a diario es tu amor y tu comprensión.

Cáncer

Te espera un día espléndido, Cáncer, porque hoy gozas de una protección astral extra que te ayudará a resolver temas espinosos. Es el momento de hablar claro con todo el mundo, de poner las cosas en su lugar. Podrás aclarar muchos conceptos y reconducir situaciones de diario que se habían complicado por malas interpretaciones. Es una buena forma de despedir el año. En el terreno sentimental, si te gusta alguien y crees que no se ha dado cuenta, aprovecha y habla hoy mismo con él. Te sentirás más tranquila. Hoy también te darás cuenta de la trascendencia de la espiritualidad, de la esencia de la misma. Profundiza en este aspecto que te hará crecer personalmente, Cáncer. Ya sabes que esto te ha dado a diario muchas satisfacciones y te las seguirá dando en el futuro si le prestas atención.

Leo

Hoy es un día magnífico, Leo, para preparar esa Nochevieja tan especial que te espera. Convoca a tu familia y tus amigos para compartir mañana la mágica noche de Fin de Año. Incluso si tienes a alguien en algún lugar lejano, puedes sentirte junto a esa persona en estos momentos tan entrañables. mediante una videoconferencia. No lo descartes porque puede darte muy buen resultado. Hoy aprovecha también para convocar al encuentro a ese chico en el que tienes interés y a quien no sabes cómo acercarte, Leo. Tal vez su respuesta te indique que también él siente algo hacia ti. También te irá bien hoy concentrarte y hacer un poco de introspección de lo que has estado haciendo a diario. Piensa en las cosas que todavía no has conseguido y el porqué. En el planteamiento encontrarás la respuesta.

Virgo

Entre los buenos propósitos que te estás haciendo para 2023, positiva Virgo, hay algunos que puedes empezar a ponerlos en práctica ya, ¿para qué esperar si es algo que puede hacer hoy mismo? Proponte pasar un día absolutamente fantástico con tu pareja. Ahora tu situación económica es bastante aceptable y puedes permitirte algunos caprichos. El fin lo justifica, pero si te ha entrado la vena ahorrativa y no quieres despilfarrar, también tienes a diario a tu alcance muchas opciones que se ajustan a tus deseos y que no te costarán nada. Salir a pasear por un lugar romántico es una de ellas, preparar una cenita íntima en casa a la luz de las velas es otra, Virgo. Lo importante es la ilusión y la capacidad de disfrutar desde hoy mismo de los momentos felices que nos propicia la vida.

Libra

Te sientes muy ilusionada hoy pensando en la noche de Fin de Año, Libra, pero en determinados aspectos no hace falta esperar hasta mañana, prueba a celebrar también esos dos últimos días del año que se va. Si tu vida sentimental ahora marcha como la seda, juega hoy un poco al romanticismo y la pasión. Prepárate para mañana con un baño de sal purificante, o de pétalos de flores, pon unas velitas cerca, enciende una varita de incienso y ¡sumérgete e el agua…con tu chico! Será una maravillosa forma de despedir este 2022 y de experimentar nuevas sensaciones junto a la persona que amas. Utiliza toda tu imaginación, Libra, vuélcate en esta experiencia o en cualquier otra que vaya en esa onda. La cuestión es sorprender y compartir, desatar la pasión, no sólo hoy, sino también a diario.

Escorpio

Ya que a diario nunca tienes tiempo para dedicarte mucha atención a ti misma, Escorpio, hoy invierte tu tiempo libre en cuidarte. Te iría muy bien seguir durante todo el día una dieta desintoxicante, totalmente vegetal, que incluya muchos líquidos. También descansa hoy todo lo que puedas y hazte estos tratamientos de belleza naturales que vienes deseando y que incluyan piel y cabello. Te irán muy bien y además no tendrás que hacer grandes gastos. Y mientras esperas que la mascarilla te haga efecto, reflexiona sobre las decisiones importantes que quieres tomar al empezar 2023. Necesitas meditarlas, no conviene que actúes precipitadamente. En el amor, si estás libre y alguien te está tirando los tejos a diario, antes de darle una oportunidad, Escorpio, investiga un poco sobre él porque quizá no es la persona adecuada para hacerte feliz.

Sagitario

Durante estas fiestas mucha gente de la que te rodea parece estar híper sensible y los miembros de tu familia no se libran de ello, Sagitario. Puede que hoy te enteres de que hay un conflicto entre algunos de tus parientes, un tema sin importancia pero que incordia y es causa de mal ambiente familiar a diario. Ni se te ocurra intervenir. Mantente neutral y deja que se las arreglen solitos. Si das tu opinión, el problema se hará todavía mayor, así que no tomes partido y muéstrate conciliadora. Hazlo así o serás la más perjudicada. Si también hay otro problema que te tiene preocupada y al que no paras de dar vueltas, no pienses tanto y a diario haz más caso a tu intuición. Quítate las preocupaciones de la cabeza y empieza hoy los preparativos para despedir el año, romántica Sagitario.

Capricornio

Te has despertado de buen humor, Capricornio, y no es para menos porque no hay motivos para preocuparte ni angustiarte como te ha pasado a diario desde hace un tiempo. Temías que otra persona te desplazara en tu trabajo pero hoy te darás cuenta de que en realidad todo indica justo lo contrario, que tendrás una buena oportunidad de crecimiento laboral dentro de muy poco. Ya que te sientes animada, dedica tu tiempo libre a algo que te apetezca mucho hacer. Será un verdadero bálsamo para tu espíritu, porque la diversión es un capítulo muy importante a diario en la vida de cualquier persona, aunque a veces no lo valoremos lo suficiente. Pasarlo bien es una forma de liberar la mente y de inspirarte, Capricornio, de este modo podrás renovar energías. Hazlo y aún te sentirás mejor.

Acuario

El mejor plan para ti hoy es el descanso, Acuario. En tu tiempo libre, sal a pasear y charlar con una amiga, cena con la familia o con tu pareja, ve una peli en el sofá o acude a un espectáculo que tengas ilusión por ver. También prepara a diario tu hogar para recibir el año 2023, despeja un poco el panorama, libérate de las cosas inservibles y gana espacio. Empieza a pensar en esa renovación que te vendría de perlas. Recuerda también preparar las cosas para mañana por la noche, que no te pille el toro como a veces te ocurre, Acuario, porque luego todo son nervios y prisas. Comparte todo esto a diario con tu pareja si estás ahora en una relación. Él sabrá valorarlo y quizá te proponga un plan inesperado con el que os lo pasaréis genial.

Piscis

El año está tocando a su fin y si haces repaso, Piscis, te darás cuenta de que estás llegando donde te proponías a diario. Quizá todavía falte un poco, pero ya puedes tocar tus objetivos con la punta de los dedos, en sentido figurado, claro, pero ya tienes seguro que los vas a alcanzar. También una cuestión que te tenía preocupada o enfadada está a punto de solucionarse. Desde luego, el balance es positivo, así que deja que tu rostro se ilumine con una sonrisa. No obstante, alguien podría querer enturbiar estos momentos de placidez. Si terceras personas te vienen hoy con un cuento sobre alguien de tu familia o tu pareja, haz oídos sordos, Piscis. No se comportan honestamente. Relájate y descansa, convéncete de que todo funciona bien a diario y proponte alejar de ti estas amistades peligrosas.