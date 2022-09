Presta atención a las señales, Aries, no pierdas de vista tus objetivos. No permitas que conflictos ajenos te afecten como propios, Tauro, sé más egoísta. En lugar de esperar que otros den el paso, Géminis, toma tú la iniciativa. Aplaza cualquier encuentro familiar hasta el fin de semana, Cáncer, te dará mejor resultado. Buen día para dar marcha a las relaciones estancadas, Leo, en especial las sentimentales. Si buscas nuevos éxitos, Virgo, has de generar ideas y soluciones más novedosas. Es momento de abrir de nuevo tu corazón, Libra, alguien está llegando a tu vida. Si no te sientes preparada para avanzar en tu relación, Escorpio, pide a tu chico más tiempo. Hazle a tu pareja un cumplido sincero, Sagitario, se sorprenderá y te lo agradecerá mucho. Céntrate en tu vida sentimental, Capricornio, está a medio gas. Tener un poco de paciencia en el amor es positivo, Acuario, pero tampoco te pases y lo aguantes todo. Si hoy conoces a alguien que te produce buenas vibras, Piscis, haz por tener un segundo encuentro.

Aries

Procura estar presente hoy en los lugares donde te propongan asistir, Aries. La vida te está poniendo en bandeja muchas oportunidades a diario con las que ni tan siquiera cuentas. Asiste a reuniones y encuentros no tan sólo hoy sino también a diario. Coincidirás con personas que pueden tener una gran influencia en tu futuro. Si quieres progresar, no pierdas de vista estas señales y tampoco los objetivos que quieres conseguir. Hoy en el terreno sentimental puedes tener una oportunidad de oro, Aries. Es el momento de que consigas atraer a esta persona que has conocido hace poco y que te ha causado un gran impacto. Puede haber hoy un encuentro fortuito y si juegas bien tus cartas podrás hacer que surja una cita. Interésate por conocerle mejor a diario, quizá te sorprenda mucho más de lo que imaginabas.

Tauro

Deja ya la teoría, Tauro, y pasa hoy a la práctica en esos temas que te tienen tan preocupada. Si quieres mejorar tu vida en todos los sentidos, has de tomar la iniciativa. No andes a diario comparándote con los demás y pensando que tú tomas peores decisiones. Cada uno decide según sus circunstancias. No depende de esto que aciertes o no en las opciones que tomes. Tampoco permitas que conflictos ajenos lleguen a afectarte a diario como si fueran propios. Puedes apoyar y aconsejar si te lo piden, Tauro, pero no actuar como si el problema fuera tuyo o te restará capacidad para valorar y decidir en lo propio. En el capítulo amoroso hoy tendrás una gran sorpresa. Alguien que está muy pendiente de ti desde hace un tiempo te hará una propuesta que no esperas.

Géminis

Si hoy estás inquieta porque no se te ocurren ideas para resolver un tema laboral que te preocupa a diario, Géminis, echa un vistazo a situaciones anteriores que protagonizaron otros colegas. No siempre tiene que ser la experiencia propia la que nos facilite las cosas, también podemos aprender de lo que hacen los demás. Hoy te llegará una propuesta para salir con algunas personas que no forman parte de tu círculo habitual de amigos. Estabas deseando tener esta oportunidad pero no habías dado ningún paso por temor a verte ignorada o rechazada. Aprovecha hoy la ocasión y convéncete de que caes bien a la gente, sociable Géminis. Has estado esperando a diario un poco a lo tonto, pero si hubieras decidido tomar tú la iniciativa te habrían aceptado encantados. No te dejes perder ocasiones por ese temor absurdo que a veces te invade.

Cáncer

Hoy puedes recibir un encargo para un trabajo extra que te ayudará a nivelar tu presupuesto, agobiada Cáncer. Presta mucha atención y así evitarás fallos. En tu lugar de trabajo necesitas mostrarte a diario un poco más amable con quienes te rodean. Son tus propios problemas los que te hacen estar algo enfurruñada, pero las personas de tu alrededor no tienen la culpa. Procura sonreír más y mostrarte más cordial, tal como tú eres en realidad, porque a diario están viendo sólo tu lado negativo. Si hoy te llaman para participar en una reunión familiar, pon cualquierexcusa. Van a hablar de temas espinosos y todavía te harían sentir peor, sensible Cáncer. Ya les verás el próximo fin de semana. Hoy, a la salida del trabajo, procura hacer alguna actividad que te entusiasme. Date un capricho, te lo mereces.

Leo

Un problema en el ámbito laboral puede fastidiarte hoy un día que parecía tranquilo, Leo. Puede ser debido a que dejaste un tema sin concretar y ha acabado complicándose a diario. Todos los círculos han de cerrarse y los que se refieren al trabajo no escapan de esta regla. En cambio, tienes muy bien aspectado el ámbito social. Estarás hoy muy reclamada por tus amigos, popular Leo, y además puede producirse un acercamiento con una persona a la que estuviste muy unida en el pasado pero que ciertas diferencias provocaron que os distanciarais. Ha pasado el tiempo y las aguas han vuelto a su cauce. Recupera esta amistad porque es muy valiosa. Buen día también para dar marcha a las relaciones sentimentales que se encuentran estancadas. Ponle un poco de chispa a la rutina de diario y saldréis del bache.

Virgo

Aunque hoy estés muy tentada de hacer un negocio, Virgo, quizá algo relacionado con la compra-venta, que de vez en cuando te reporta un dinerito extra, ahora no es un buen momento. Te ha funcionado sin problemas, pero hoy este tema no está bien auspiciado y podrías meterte en un lío. En el terreno profesional, sólo te conviene recordar a diario ciertos aspectos del pasado para apreciar lo que tienes ahora. Tus objetivos en el presente son más ambiciosos y no puedes tomar como referencia lo que ya pasó porque en estos momentos es obsoleto. Si quieres triunfar de nuevo, Virgo, has de generar ideas y soluciones más novedosas y acordes al tiempo en que vives. En el amor, tu actitud de dejar fluir los acontecimientos a diario, es ahora la correcta. Podrás determinar si quien tienes al lado es la persona apropiada o no.

Libra

No permitas que te afecten a diario los comentarios de ciertas personas con quienes convives a diario en el ámbito laboral, Libra. Es probable que en gran parte estén inspiradas en los celos o la envidia. Si te has sentido desmoralizada en días pasados, hoy es el momento de recuperar la fe en ti misma y en tu gran capacidad. Un hecho que sucederá hoy te permitirá convencerte de ello. Por otra parte, si alguien de este entorno necesita ayuda no dejes de prestársela. El Universo te devolverá este gesto de solidaridad. En el amor, si has pasado por una experiencia traumática hace quizá poco tiempo, es el momento de decidir abrir tu corazón de nuevo a otra persona que está llegando a tu vida, Libra. Aprovecha las oportunidades que te surgen a diario y hoy presta atención a las señales.

Escorpio

Esfuérzate para sacar adelante el trabajo que tienes marcado para el día de hoy, Escorpio. Es probable que te cueste y te invada el cansancio pero haz lo posible por cumplir. A diario sientes que tienes sobrecarga laboral, pero puedes echar mano de tu ingenio y buscar la fórmula para que el trabajo salga más rápido y perfectamente. Puedes mejorarlo, no te quepa duda. Si tienes la posibilidad, intenta tomarte un par de días de descanso, necesitas descansar y alejarte de los problemas y preocupaciones de diario que añaden un plus a tu cansancio. En el terreno sentimental, Escorpio, si la persona con quien estás saliendo te presiona a diario para avanzar en vuestra relación, pídele un poco de tiempo. Si no te sientes preparada no des una respuesta rápida en ningún sentido. No tengas ninguna prisa.

Sagitario

Toda esta sensación de cansancio que puedes experimentar hoy, Sagitario, y las pocas ganas de enfrentarte a la jornada laboral, tienen su origen en que has dormido mal o que has trasnochado. Bebe mucha agua y toma un cafetito, lograrás remontar para pasar el día pero procura también que estas salidas no se conviertan en un hábito diario o el problema se agravará. Por pasar un rato bien vas a pasar todo un día mal y deseando pillar la cama o el sofá. A la larga podría perjudicarte profesionalmente. Evítalo, esforzada Sagitario. En el terreno sentimental, es un día fantástico para pasar una velada romántica junto a la persona que ocupa tu corazón. No te olvides hacerle a diario un cumplido sincero de los aspectos de él que más te gustan. Es algo que se practica poco y se agradece mucho.

Capricornio

Hoy será un día algo agitado en el trabajo, Capricornio, donde quizá tengas que atender a varios frentes. Todo saldrá bien si logras concentrarte en cada cosa. Estás esperando a diario el consejo o la opinión de algún amigo para resolver una cuestión que te está dando quebraderos de cabeza y no acaba de llegar. No pierdas más tiempo y decide por tu cuenta, estás sobradamente preparada para ello, no necesitas consultar con nadie. Arregla ya este tema y dedica tiempo a la persona que está a tu lado, que está un poco “mosca” por tu aparente indiferencia. A diario estás demasiado pendiente de todo lo demás y también deberías centrarte en tu vida sentimental, Capricornio, que últimamente está funcionando a trancas y barrancas. Sorpréndele hoy con una propuesta para ir juntos a algún lugar especial.

Acuario

Si has cometido un error o has fallado en algo, Acuario, que no te duelan prendas en pedir hoy mismo disculpas. No dejes que pase el tiempo y esto se vaya agrandando. Has pasado por un bache emocional importante y puedes haber herido la sensibilidad de alguien, pero no te culpabilices a diario por ello porque le ocurre a todo el mundo. Lo importante es que repares el daño. En el amor, tener un poco de paciencia es positivo pero si esto se dilata en el tiempo y a diario no te sientes feliz ni satisfecha, es harina de otro costal. Te cuesta mucho plantear estos temas, Acuario, pero ya va siendo hora de que tengas una larga conversación con la persona que tienes al lado. Es probable que puedas solucionarlo y te ahorrarás muchas angustias.

Piscis

Está muy bien que tomes como ejemplo lo que hicieron tus padres en el pasado, Piscis, pero esto no significa que tengas que repetir el modelo a diario. Tus circunstancias son otras y los tiempos también han cambiado. Piensa hoy en ello pero decide según los aspectos actuales. Si tienes un proyecto que llevar a cabo, hazlo según tu criterio, es importante que tengas tus propias ideas y sigas tus propias directrices. Y no escuches a los pájaros de mal agüero que sólo vienen a decirte lo que haces mal y nunca alaban tus aciertos. Apártalos de tu existencia. Si hoy conoces a alguien que te produce muy buenas vibras, intuitiva Piscis, no lo dejes en mera anécdota, haz por tener un segundo encuentro donde puedas profundizar más y conocerle mejor a diario. Sería un gran compañero de viaje.