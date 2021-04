Descubre todo lo que te depara el Horóscopo de hoy

Aries

Si hoy se te presenta la oportunidad de tomar otro camino distinto en el ámbito profesional, Aries, piénsalo antes de decidir, pero no olvides que podría ser algo que te supusiera para ti algo muy positivo a diario en el futuro. Es una oportunidad para dar un giro a tu vida. Si lo aceptas, te irá bien. No dejes que te condicione tanto el temor a que no te funcione en el futuro. Pon a diario todo tu interés y tus esfuerzos en el presente. En el amor, si estás sola y quizá deseando entablar una nueva relación, piensa que es probable que no sea éste el momento propicio todavía. Necesitas tomarte el tiempo necesario para pensar bien las cosas y no decidir algo que podría ser equivocado y que te haría sentir de nuevo sensación de fracaso a diario, nativa de Aries.

Tauro

Pasas por una etapa de cansancio en el trabajo, de hastío por las cosas de diario, Tauro. Puede que la rutina te esté pasando factura y que estés pensando hoy en dar un giro a tu vida. Espera un poco y consúltalo con la almohada, no decidas a bote pronto porque corres riesgo de equivocarte. También influye que tienes la cabeza absorta en por el tema sentimental y esto te quita energía. Sin embargo, la verdad es que no puedes quejarte porque las cosas te funcionan. Si tienes una relación de largo recorrido, Tauro, hoy es el momento de avanzar, de comprometerte más. Tu pareja te está enviando señales a diario de que comparte toda la intensidad con que tú le amas. No dejes pasar la oportunidad porque en el amor hay que actuar al minuto, o el tren puede seguir su marcha sin ti.

Géminis

No pasas precisamente hoy por tu mejor momento, Géminis, incluso te puede parecer que la vida es injusta contigo y que a diario te pone pruebas que no estás segura de poder superar. Estas etapas pasan a todo el mundo, es sólo tu percepción. Estás negativa en este aspecto y lo que has de solucionar. Céntrate en ello y se resolverán muchos de tus problemas. Refúgiate en tu pareja. Os irá bien dar un largo paseo, tomar algo y conversar más extensamente que a diario. No te guardes nada dentro, aprovecha para hablar de aquellas cosas que te pesan, pero no vayas a olvidar de comentarle también las que te hacen feliz, soñadora Géminis. Es en tu hogar donde encontrarás hoy mayor confort. Céntrate en tus cosas, en tu casa y en tu pareja. Te dará resultado.

Cáncer

A partir de hoy, Cáncer podrás empezar a disfrutar de todos los frutos que vas a cosechar por mucho tiempo de trabajo y esfuerzo diario. Sin embargo, puede que te parezca que quizá mereces más. No desesperes, esto es sólo el comienzo y las satisfacciones irán cayendo como fruta madura. Es un buen momento para experimentar tu creatividad en el trabajo. Puedes atreverte y afrontar cierto riesgo, te saldrá bien. Si en estos momentos tienes pareja, Cáncer, hoy tendréis un motivo de celebración, tal vez una buena noticia que os atañe a ambos. Y si estás algo nostálgica porque de momento no tienes nadie a tu lado, abre bien los ojos porque muy cerca tienes a alguien con mucho interés por ti y que además te vendría como anillo al dedo. Lo descubrirás dentro de muy poco.

Leo

Si las cosas no te salen hoy como esperas, Leo, no te empeñes en seguir luchando a diario contra Goliat. Deja que todo fluya de modo natural. Tal vez estés equivocada en tu empeño y la vida te lo está diciendo. No fuerces más la situación y verás como todo marcha mejor. Hoy es posible que te surja la oportunidad de realizar un viaje en un futuro próximo, o quizás te asalte este deseo. Empieza ahora mismo a gestionar para que esto se haga realidad. No importa que ahora sea algo difícil, dentro de un tiempo será posible. Decídelo y ponte a planificar a diario, ilusiónate con ello. En el terreno familiar, quizá alguno de tus hermanos o tus padres estén necesitando tu apoyo, aunque no se atrevan a decírtelo. Averigua qué está pasando, avispada Leo, échales una mano y os sentiréis todos mejor.

Virgo

Tienes muchas cosas que decir en el trabajo, Virgo, pero hoy quizá no sea el día de lanzar los torpedos. De todas formas, si decides hablar, hazlo con cuidado y utiliza bien las expresiones. Corres riesgo de que no te entiendan y de salir perjudicada. Si a diario te sientes un poco sola, queda hoy con tus amigos para dar una vuelta o para veros en casa y charlar. Te darás cuenta de que tienes cerca a mucha gente que te quiere y que te apoya incondicionalmente, afortunada Virgo. Hoy intenta pasar más tiempo con quienes quieres, amigos y familia. En el aspecto sentimental, si no tienes pareja y te sientes sola, quizá es el momento de abrir tus puertas para que el amor pueda llegar a tu vida. No te cierres a las posibilidades que el Universo pone a tu alcance a diario.

Libra

Abre bien los ojos, Libra, porque te estás confiando demasiado a diario. Es como si hubieras perdido capacidad para intuir las verdaderas intenciones de ciertas personas que te rodean. Intenta hoy escuchar más tu voz interior, que la tienes silenciada, te ahorrarás como mínimo algunas decepciones. En el aspecto sentimental estás en un momento fantástico Hoy la persona que más quieres y que comparte su vida contigo puede darte una buena noticia que os atañe a ambos. Será un momento de felicidad inolvidable. Comparte con él tus logros y celebrad cualquier cosa positiva que os ocurra. Procura pasar más tiempo a diario con la gente que quieres, Libra, no pierdas esos contactos que tanto te benefician emocionalmente. Y si eres todavía un corazón solitario, quizá es porque has puesto el listón muy alto. Atiende lo que te dice tu corazón y no le pidas peras al olmo.

Escorpio

Por fin has abierto los ojos, Escorpio, y te has dado cuenta de que a diario actuabas de manera equivocada en determinados temas. Empieza hoy mismo a cambiar esta situación. Ahora céntrate en el trabajo porque quizá la forma de enfocarlo no te conduce a donde tú quieres llegar. Si tienes en mente cambiar de empleo, procura dejar la puerta abierta, a veces es necesario regresar después de haber aprendido algo. Quizá no sea necesario, pero eso nunca está de más y te hace sumar muchos puntos. En el terreno sentimental, Escorpio, puede que estés experimentando mariposas en el estómago por alguien a diario. No hagas como otras veces que piensas demasiado en el futuro. Hoy vive a tope lo que estás sintiendo en el presente, disfrútalo y no te pongas como meta el tópico del amor para toda la vida. Ya llegará.

Sagitario

Deberías sentirte feliz hoy, Sagitario, porque sabes que hay mucha gente que te quiere y tienes un trabajo que te aporta mucho y que te facilita vivir a diario bastante bien. Sé consciente de ello y de que no estás disfrutando de lo mucho que te ofrece la vida. Párate un momento a pensar en todo ello y te subirá el ánimo. Quizá esto te ocurra porque últimamente has tomado decisiones y has optado por caminos que no te llevan a tus objetivos. Revisa hoy este capítulo y toma las riendas. Busca la forma de conseguir lo que tanto deseas a diario. Hoy es un día excelente para decir lo que piensas y para empezar a llevar a cabo un plan que tienes en mente, Sagitario. Tendrás buena intuición para ello pero no te servirá si no te decides a mover ficha.

Capricornio

Necesitas hacer algunos cambios para evitar caer en la rutina y el aburrimiento, Capricornio, estas cosas que quitan sabor a la vida sin que apenas te des cuenta. Aprovecha ahora, que el trabajo te va muy bien y que pronto verás los resultados de tus esfuerzos. Intenta vivir nuevas experiencias a diario y no necesariamente algo drástico, basta con las pequeñas cosas, con gestos simples. Cambiar de ruta para ir al trabajo, o variar de restaurante y atreverte con una comida exótica. Te hará bien y te descubrirá nuevos horizontes a diario, Capricornio. En el amor, hoy vivirás un momento muy especial con tu pareja, sobre todo si vuestra relación es de larga duración. Te sentirás como en los primeros tiempos, cuando os enamorasteis. Claro que tendrás que echarle un poco de imaginación para que todo vaya sobre ruedas, pero tú eres muy capaz de hacerlo.

Acuario

Quizá aunque te has esforzado mucho a diario, Acuario, puede que hoy tengas algún desengaño en el terreno laboral. No te deprimas ni lo tomes como algo irreparable. Es probable que el Universo te esté dando una lección para que aprendas algo de esta situación. Mantente muy atenta y no te preocupes porque no tendrá consecuencias duraderas y podrás tomar de nuevo las riendas en breve y lograr lo que te has propuesto. Hoy es buen momento para hablar y decir lo que sientes sobre algo que te agobia, Acuario. En el amor, por el contrario, las cosas te marchan muy bien, pero a diario tendrías que escuchar más a tu pareja, que tiene muchas cosas que decirte y también hacer pequeños cambios para que la rutina no se instale en vuestras vidas y, sobre todo, en vuestra relación.

Piscis

Hoy es un buen día para aprender, Piscis. Tal vez en el trabajo o en algún tema que andes estudiando. También puede ser que esta enseñanza te llegue como fruto de un error. Lo importante es que por la noche sabrás algo más y que ese algo te será de mucha utilidad a diario en el futuro. Hoy podrías verte involucrada en una pelea o discusión ajena en algún lugar público. Aléjate de cualquier conflicto porque te crearía mucho malestar aunque no vaya contigo, Piscis. Si hoy estás con molestias en la espalda, seguramente es debido a una mala posición corporal. Consulta con un experto porque el no colocar debidamente la columna puede originarte muchas molestias de todo tipo en otras partes del organismo. Vale la pena prestar atención. Puedes encontrar mucho alivio en el yoga o el pilates si practicas a diario.