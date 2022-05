Mejora tus relaciones en el entorno laboral, Aries, todos saldréis ganando. A la salida del trabajo, Tauro, hoy relájate y diviértete para eliminar el estrés. Estás en un buen momento para generar dinero, Géminis, sólo falta que te lo propongas. Si hoy te proponen una cita, aunque creas que se trata de un imposible. Si te surge una oferta de trabajo, Leo, antes de aceptar consulta con algún experto. Organízate bien hoy, Virgo, atiende a tus asuntos pero también a tus seres queridos. Saca partido de tu inspiración, Libra, mejorarás muchas cosas que andan cojeando. Para alcanzar el éxito, Escorpio, ten claro el objetivo y rodéate de las personas adecuadas. Estás en un buen momento para alcanzar tu objetivo, Sagitario, sé más positiva. Si has de hablar con tu chico, Capricornio, mide bien las palabras porque hoy está híper sensible. Hoy quizá te des cuenta, Acuario, que tu relación sentimental es más sólida de lo que creías. Buenas noticias referentes al dinero, Piscis, la suerte te sonríe.

Aries

Hoy deberías empezar a relacionarte más con tus compañeros de trabajo, Aries. No se trata de ser amigos íntimos, pero sí de buscar a diario la relación más cordial con esas personas. Charlar o echar unas risas, quedar para pasear, correr o tomar algo siempre tiene efectos positivos porque el equipo se hace más compacto. Además, tienes cerca a alguien que deberías conocer más en profundidad, despistada Aries, porque te puede aportar muchas cosas que ni te imaginas. En el amor, hay alguien muy colgado de ti, pero se lo está pensando porque con él te muestras a diario muy exigente o incluso posesiva Hoy déjale que vaya a su aire y no le eches en cara que te dedica poco tiempo. Al fin y al cabo no tenéis nada serio. Cambia de actitud o le perderás.

Tauro

Te espera hoy una jornada de trabajo dura, Tauro, de esos días que se hacen eternos. Puede que al principio pienses que no podrás con todo lo que tienes entre manos, pero si te lo tomas positivamente y no lo contemplas de modo global, irás alcanzando metas y al final de la jornada te darás cuenta de que has sido capaz de cumplir con tu cometido. Además habrás preservado tu buen humor, un detalle que parece insignificante pero que a diario es importantísimo. A la salida, estresada Tauro, procura relajarte y divertirte. Es posible que también en tu círculo de amistades o con tu pareja vivas un momento de tensión. Cierta persona se mostrará hoy más quisquillosa que de costumbre y de manera totalmente injusta. Ten paciencia. Te interesa más conservar el buen rollo a diario.

Géminis

Hoy puedes salir de tus problemas, Géminis, y dar un giro radical a tu vida si tienes el valor suficiente y también ganas de esforzarte en ello a diario. No andes quejándote porque en realidad no tienes motivo alguno. Se te presentan muchas oportunidades y deberías aprovecharlas aunque impliquen algunos riesgos. Todo en la vida conlleva un riesgo pero hay que ser valiente e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Hoy una persona de tu confianza te dará un consejo muy útil sobre un problema que has de resolver cuanto antes. No lo eches en saco roto. Estás en un buen momento para generar dinero si te lo propones, Géminis. Abre bien los ojos. En el terreno sentimental, deberías prestar más atención a diario a la persona que está a tu lado. Demuéstrale tu amor más a menudo.

Cáncer

Es muy necesario, Cáncer, que hoy mismo empieces a hacer cambios en tu forma de ver la vida porque a diario te estás perdiendo oportunidades de pasarlo en grande. Intenta ser más positiva en todos los aspectos. Párate un momento a pensar en todas las cosas buenas que te están pasando a diario y que no son pocas. Con esta actitud de negación, Cáncer, estás perdiendo un poco el norte y temes aventurarte a correr algunos riesgos que son necesarios para alcanzar tus objetivos. También estás cerrándote puertas en el aspecto sentimental. Puede que algún fracaso amoroso te haya hecho dejar de creer en el amor, pero hoy puede presentarse una gran oportunidad para que recuperes la fe en este sentido. Una persona que creías inalcanzable puede proponerte una cita. Deberías aceptarla. No hay nada imposible.

Leo

Estás que te sales, Leo. Es el momento para atreverte a hablar en tu trabajo y expresar tus ideas a diario porque serán muy bien recibidas. Es probable que recibas una oferta de trabajo inesperada. Puede llegarte a través de las redes si figuras en una página profesional. Aunque te guste lo que estás haciendo, nunca está de más escuchar lo que te proponen y si crees que es lo suficientemente interesante, pide que te pasen las condiciones por escrito porque ya sabes que las palabras se las lleva el viento, Leo. Y harás bien si acudes a un profesional para que examine si te conviene lo que te ofrecen. Como norma, a diario no tomes decisiones sin consultar. En el amor atrévete a tener un acercamiento con esta persona que te está cautivando. Toma la iniciativa ahora.

Virgo

Te falta tiempo, Virgo, no puedes acudir a todas partes donde te reclaman y por eso a veces sientes que te dejan un poco de lado. Hoy será un día especialmente complicado en este sentido y por eso harás bien en organizarte la jornada de forma que puedas atender a los asuntos importantes y también a las personas que requieran tu presencia. Esto vale también a diario para tu familia y tu pareja, Virgo, que los tienes un poco abandonados. Es probable que estés a punto de iniciar un nuevo rumbo en tu vida y valoras mucho tu intuición. Esto es muy bueno porque podrás apreciar las señales que te indican el camino a seguir. Te llegarán cosas muy positivas en un futuro próximo. Sigue mostrando a diario este carácter integrador que es tu mejor arma.

Libra

Hazte el propósito hoy, Libra, de empezar a resolver primero tus cosas porque esta manera de hacer tuya a diario de atender antes a los demás te está empezando a pasar factura. Tienes una gran capacidad para empatizar y hacer tuyos los problemas ajenos y esto te hace olvidar que también tienes los tuyos propios. Ahora mismo es posible que estés viviendo un momento de cansancio y hastío en el trabajo, cuando en realidad hasta hace poco lo pasabas muy bien a diario en tu entorno laboral. Analiza a qué es debido este cambio de percepción, Acuario. Aprovecha ahora, que estás a tope de inspiración aunque no te estés dando cuenta, para aplicarla también a tu vida de pareja porque parece que buena falta le está haciendo. Encuentra la forma de mejorar tu relación y darle un toque de emoción a diario.

Escorpio

A veces las cosas no te salen como quieres, Escorpio, porque a diario confías demasiado en tus capacidades y piensas que con esto ya basta, que tú sola podrás salir del lío. Tienes mucho talento y un gran espíritu de lucha pero has de reconocer que en determinados momentos tú y todo el mundo ha de apoyarse en otras personas. Si estás pensando en un proyecto importante ten en cuenta esta cuestión, Escorpio, o no llegará a buen puerto. La clave del éxito es tener claro el objetivo y rodearte a diario de las personas adecuadas. En el aspecto económico hoy podrías tener un buen susto. No te desanimes, esfuérzate por salir del bache. En el amor, presta un poquitín más de atención a los comentarios de tu pareja porque encontrarás las claves para hacer que vuestra relación funcione como una seda.

Sagitario

A diario, Sagitario, tienes grandes dosis de paciencia y hoy te va a hacer más falta que nunca porque puedes enfrentarte a una situación un poco compleja en tu ámbito laboral. Muéstrate tolerante con un problema que se está creando, pero procura también reservar fuerzas de cara a mañana, porque quizá todavía no esté resuelto para entonces. Sobre todo no dejes que a diario tu ánimo decaiga ni pienses que todas te vienen a ti. Quizá es cierto que las circunstancias no son las más propicias, Sagitario, pero recuerda que sólo tú eres responsable de decidir sobre tu destino. Hoy puedes dar la vuelta a la tortilla, entre otras cosas porque ahora estás en muy buen momento para alcanzar el objetivo que te has propuesto. Levanta el ánimo y sigue adelante con una visión más positiva. Lo conseguirás.

Capricornio

Hoy, Capricornio, es muy posible que tengas que hacer un sobreesfuerzo laboral a causa de una equivocación de una persona de este entorno. Afróntalo sin quejarte porque todos cometemos errores de vez en cuando y tú no eres la excepción. El compañerismo se impone, no sólo hoy, también a diario. Es aquello de “hoy por ti, mañana por mí”. Seguro que en algún momento lo agradeces. En el amor, si en estos momentos tienes una relación sentimental, pon atención a cómo expresas las cosas, Capricornio. Tu pareja puede estar híper sensible y tomarse mal un comentario que no lleva mala intención. Si en estos momentos estás libre, tendrás ocasión de conocer a alguien que puede encajar perfectamente contigo. El problema es que a diario juzgas precipitadamente a las personas. Intenta conocerlas un poco más antes de rechazar cualquier posibilidad. Saldrás ganando.

Acuario

Se te presenta un día excelente si sabes sacarle partido, Acuario. Hoy verás las cosas de distinta manera, más positivamente que en días pasados. Por fin te darás cuenta de que has de sentirte contenta a diario por muchas cosas y mejorará tu estado de ánimo. También es una buena jornada para el amor, por lo que andabas preocupada, Acuario. Si estás en pareja puede que hayáis atravesado una situación dificultosa recientemente. Hoy os daréis cuenta de lo mucho que habéis luchado juntos a diario para resolverla y esto os dará una fuerza inusitada y también os hará ver que entre vosotros existe un amor muy sólido y que podéis afrontar cualquier cosa en la vida. Nada puede derrotaros y es muy importante llegar a esta conclusión, sobre todo si lleváis mucho tiempo de relación.

Piscis

La suerte te sonríe hoy en el terreno económico, Piscis. Pueden devolverte un dinero que reclamabas a diario de un servicio, o incluso puede que no tengas que pagar una factura astronómica que te iba a desequilibrar las vacaciones. Las noticias en este sentido hoy serán fantásticas. También es un buen momento para pensar en invertir en grandes cosas, como por ejemplo un piso. Si todo esto te pone de buen humor, no dudes en compartirlo con tus amigos. Precisamente creen que les tienes un poco olvidados, o que sólo te acuerdas cuando tienes problemas. Hoy tienes ocasión de demostrarles que no es así y que a diario quieres compartir todo con ellos, sobre todo lo bueno. En el amor, Piscis, esfuérzate un poco más en resolver los problemas de tu relación de pareja.

