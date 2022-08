Averigua los motivos por los que tu chico está raro, Aries, puede tener solución. Evita ser tan controladora, Tauro, deja más espacio a tu pareja. Presta ayuda a quien te la pida, Géminis, el karma todo lo devuelve. Deja pasar un tiempo antes de avanzar en tu relación, Cáncer, estás idealizando a esta persona. Si quieres una relación duradera y feliz, Leo, huye de la monotonía. Procura ser más positiva, Virgo, o la gente que te rodea no se sentirá a gusto a tu lado. Hoy te ayudará mucho seguir lo que te dicta tu instinto, Libra, haz caso de tu intuición. Tu relación tiene futuro, Escorpio, sólo controla que la rutina no haga mella. Si hace poco has pasado por una ruptura, Sagitario, no tengas prisa en tener otra relación. No confíes en la suerte, Capricornio, es mucho más seguro el propio esfuerzo. Buen día para plantearte el futuro de tu relación, Acuario, asegúrate de que tu chico piensa igual. Si te proponen salir el próximo fin de semana, Piscis, acepta sin dudar porque te sentará genial.

Aries

Si llevas tiempo deseando a diario cambiar de trabajo o de actividad, Aries, hoy un hecho inesperado puede ponértelo en bandeja. Tal vez de buenas a primeras no aprecies como algo positivo, pero no tardarás mucho en darte cuenta de que supone una gran oportunidad en tu vida. Estás entrando en una etapa en la que brillarás con luz propia a diario y podrás demostrar todo tu talento. En el amor, hoy es un buen día para tener una larga charla con la pareja, en especial si en los últimos tiempos has notado un cierto enfriamiento por su parte, Aries. No evites plantear abiertamente el tema que te preocupa, porque siempre es mejor conocer los motivos que pueden alejarle que no tener que sorprenderte porque de un día para otro te dice adiós. Sé valiente y afróntalo.

Tauro

Hoy, Tauro, probablemente estás pensando que llevas tiempo apartándote de tus objetivos y que el camino por el que ahora transcurres a diario cada vez te aleja más de ellos. No dejes pasar ni un día más sin remediar esta situación. Es probable que te hayas dejado llevar por una necesidad de generar más dinero o simplemente te has dejado arrastrar por la corriente. Ya es momento de tomar de nuevo las riendas. No pierdas nunca de vista tus ilusiones y piensa a diario en la forma de conseguirlas. En el amor, en cambio, todo te funciona sobre ruedas, Tauro, y el futuro junto a esa persona especial que ha llegado a tu vida es hoy muy prometedor. Sólo has de evitar ser tan controladora. Dale un poco más de espacio y déjale que tenga tiempo para sus cosas.

Géminis

Concéntrate bien en tu trabajo, Géminis, incluso más de lo normal de diario porque hoy corres riesgo de cometer algún error que tendría sus repercusiones. Deja los problemas en la puerta y no mezcles las cosas o no te saldrá nada bien. Tienes cerca a una persona que en estos momentos necesita tu apoyo y tu consejo. Podrías dárselo porque sabes mucho del problema que le afecta, pero no estás por esos temas que no te atañen a ti directamente. Piénsatelo bien antes de darle un “no” por respuesta. Recuerda que el karma todo lo devuelve. En aspecto sentimental, Géminis, quizá estés extrañada porque no hay un nuevo amor a la vista desde hace tiempo. Quizá es la actitud que muestras a diario la que aleja a tus posibles pretendientes. Tal vez te ven poco asequible. Baja del pedestal.

Cáncer

Los astros protegen hoy tu economía, Cáncer. Alguien que te debe un dinero y puede que ya ni te acuerdes, va a pensar hoy en devolvértelo. Antes de planear en qué lo vas a gastar, recuerda que quizá tú también tienes alguna deuda que saldar y esto es lo primero en lo que has de pensar a diario. Hoy es un día especialmente positivo para iniciar un negocio, cerrar un trato o llevar a cabo alguna firma. Cualquiera de estas cosas te aportarán buenas ganancias en un futuro no demasiado lejano, Cáncer. Aprovecha esta conjunción astral porque eres tan poco materialista que podrías dejar pasar estas oportunidades que te surgen a diario. En el terreno sentimental, si estás conociendo a alguien desde hace relativamente poco, quizá estás idealizando a esta persona. Antes de avanzar más, deja pasar un tiempo.

Leo

Estás intentando engañarte a ti misma, Leo, pensando que a diario todo va como una seda y que las cosas ya están bien tal como están. En el fondo tú sabes que esto no es cierto, que se aleja bastante de la realidad. Abre hoy los ojos a la realidad y esfuérzate para que cambie y todo sea a diario tal como realmente deseas. Estás frenando cosas que pueden cambiar tu vida por completo y dejando pasar oportunidades maravillosas. Hoy proponte cambiar el chip, te sentirás mucho mejor. En el ámbito sentimental, Leo, si estás en una relación desde hace tiempo puedes tener la impresión de que ya está todo asegurado, pero en esto también te engañas. El amor necesita cambios, estímulos y sorpresas a diario. Si quieres de verdad una relación duradera y feliz, huye de la monotonía.

Virgo

Quizá te cuesta ahora un poco más que de costumbre, Virgo, integrarte en un grupo de trabajo. Quizá te sientes rara porque tienes buen rollo a diario con todo el mundo. Pero nada en la vida es infalible y en esta ocasión tendrás que esforzarte un poco más de lo habitual. En cuestiones sentimentales, hoy probablemente estás reviviendo en tu mente un mal momento que tuviste hace poco tiempo y por ello puedes estar baja de ánimo y un tanto negativa, Virgo. Éste puede ser el motivo por el que la gente con quien estás a diario no se sienta tan a gusto contigo. No dejes que esta sensación te domine o te arruinará el día. Si hoy no tienes humor para salir con los amigos, déjalo para otro momento. Relájate en casita viendo una peli o escuchando música.

Libra

Si en estos momentos andas en busca de trabajo, Libra, hoy puedes recibir esta llamada que esperas convocándote para una entrevista personal. Recuerda a diario que la imagen es tu tarjeta de presentación y lo que puede hacer que pases la primera fase de selección. Controla tu aspecto, tu peinado y cuida tu “outfit”. Evita sofisticaciones pero tampoco vayas de trapillo. Y, por supuesto, muéstrate sociable, empática y segura de ti misma. Tienes muchos puntos para seguir como candidata. Ahora estás haciendo más caso a tu intuición y hoy te ayudará mucho seguir lo que te dicta tu instinto, Libra. También será un buen momento para el amor. Si llevas tiempo pensando en alguien a diario, no dejes pasar el día de hoy sin proponerle tomar un café juntos, por ejemplo. Tienes muchos recursos, utilízalos ahora.

Escorpio

Te sientes bastante cansada de la rutina de diario, Escorpio, y esto hace que hoy te sientas insatisfecha, nerviosa e incluso ansiosa. Te cuesta encontrar alicientes en lo que haces, pero es que has entrado en un círculo vicioso y tienes que romperlo para salir adelante y recuperar toda tu energía, la motivación, las ganas de triunfar y además pasártelo bien. Hoy una persona que ha reparado en el cambio de actitud que has tenido en los últimos tiempos, Escorpio, te dará un consejo muy valioso. Si lo pones en práctica podrás recuperar la estabilidad emocional y te librarás de estas sensaciones que te están amargando a diario. En el amor puedes encontrar la motivación que te falta. Tu relación es estable y esto por sí mismo debería alegrarte mucho. Sólo cuida que la rutina no lo estropee.

Sagitario

Está en tu naturaleza esforzarte y luchar por conseguir tus objetivos, Sagitario, pero en estos momentos te muestras a diario demasiado conformista, incluso parece que hoy estás resignada a quedarte donde estás sin mover un dedo para avanzar. Has de sacar al exterior todo ese poder y esa fuerza que tienes dentro. Quizá te estás viendo afectada por un asunto del pasado reciente que te ha dejado un poco fuera de combate. Si a diario te sientes culpable por algo, o no estás demasiado orgullosa de la actitud que tomaste en determinado momento, habla hoy mismo con la persona perjudicada, pídele disculpas si es necesario. Esto te devolverá la tranquilidad, Sagitario, y te permitirá recuperar tu esencia. En el ámbito amoroso, si recientemente pasaste por una ruptura, es mejor que esperes un poco antes de intentar una nueva relación.

Capricornio

Convéncete hoy, Capricornio, de que nadie te va a regalar nada, lo has de conseguir todo con tu propio esfuerzo, pero también es cierto que sólo así te sentirás realmente satisfecha a diario. A veces un golpe de suerte puede ayudarte pero no puedes confiar en que seguro que pasará. Sin embargo hoy tendrás una experiencia que te puede dar un buen empujón. Alguien en quien tienes mucha confianza te dará un consejo muy válido. Si lo pones en práctica podrás subir muchos puntos. No te alteres ni te inquietes si un plan divertido que tenías, como salir con los amigos, se tuerce un poco. Sólo es cuestión de aplazarlo, Capricornio. En el amor, estás ignorando a diario a una persona que anda de cabeza por ti. Hoy préstale un poco más de atención.

Acuario

No te conviene ir por los extremos, Acuario, y menos en el tema laboral. Si hoy te encargan algún trabajo de esos que pone los pelos de punta, no se te ocurra pensar que no serás capaz de llevarlo a cabo, pero tampoco creas que saldrá por arte de magia. Sé consecuente y asume a diario que todo cuesta un esfuerzo. Ponte manos a la obra y se irá abriendo el camino. Podrás salir adelante pero has de tener la actitud adecuada. En el ámbito sentimental, Acuario, si estás saliendo con alguien, hoy es un buen día para plantearos a donde va vuestra relación y si hay coincidencia de opiniones en ello. Es muy importante dar este paso, aunque quizá sientas a diario algo de temor por si pensáis diferente al respecto. Podría pasar, pero no será tu caso.

Piscis

Ahora no es tiempo de querer que todo se solucione al minuto, impaciente Piscis. Es momento de ir a diario pausadamente, lo cual está muy de acuerdo con tu carácter. Te sentirás cómoda y muy satisfecha de comprobar que lo que mejor te sale es aquello que has pensado y madurado, tal como a ti te gusta. Hoy es probable que alguien te proponga pasar el próximo fin de semana fuera de la ciudad. Acepta, porque te hará un gran bien aprovechar el buen tiempo y respirar en un ambiente mucho más tranquilo y sosegado, estresada Piscis. En el terreno sentimental, no estés dando tantas vueltas a diario a lo que puede pasar con la persona con quien estás saliendo. En el fondo ya lo sabes y si sientes que no te conduce a nada interesante, lo mejor es dejarlo ahora.

Fuente: lecturas.com