Descubre todo lo que te depara el Horóscopo de hoy lunes 19 de Septiembre. Tu horóscopo diario sobre salud, amor y trabajo..

Aries

El fin de semana te ha sabido a poco y has vuelto al trabajo con poca energía y menos creatividad, Aries. Quizá hoy necesitas todavía más descanso, no de cama o sofá, sino de relajación y diversión. Es la mente la que tienes sobrecargada a diario, por eso aunque sea lunes busca tiempo de donde sea para pasear, hacer ejercicio, salir y observar la gente que pasa, o ir de tiendas, no a comprar sino a ponerte al día. También es buen momento para explorar por internet temas de tu interés o apuntarte a un curso, un taller online, a cualquier otra actividad que te permita a diario descubrir nuevas facetas de tu profesión y actualizarte, emprendedora Aries. Busca el apoyo de tu chico y comparte hoy con él todo el tiempo que puedas de esta jornada tan especial.

Tauro

Estás en un momento de egocentrismo, Tauro. Pasas de muchas de las cosas que ocurren a tu alrededor a diario o de lo que te cuentan las personas que te rodean. Te estás centrando demasiado en tus deseos y tus opiniones, pasando del resto olímpicamente. Hoy deberías bajar de tu podio y prestar oídos a lo que te dice una persona muy experta y muy inteligente que tiene o tuvo un trabajo similar al tuyo. Si aprecias sus consejos y los pones en práctica hoy mismo, te ayudarán mucho a progresar profesionalmente, luchadora Tauro. A nivel sentimental, este ataque de ego que te ha dado últimamente a diario ha hecho surgir ciertas dificultades. Es probable que esta “fiebre” no te dure mucho pero vigila que tu ser amado no se harte de que le tengas en segunda fila.

Géminis

Hoy tendrás un día relajado, Géminis. Tu ánimo está ahora más sereno y esto es muy positivo porque te estás concediendo a diario más tiempo para reflexionar. Ésta es una buena forma de cometer menos errores y también de reaccionar con mayor serenidad y acierto ante las situaciones negativas que nos llegan en la vida. Buen día para organizarte el presupuesto y para que te des cuenta de que te conviene no despilfarrar y de que te vendría muy bien ahorrar un poco a diario. Te has propuesto un objetivo y podrías alcanzarlo pronto si no miraras hacia el lado equivocado. Presta hoy más atención a las señales que te da la vida, despistada Géminis. Tu lunes puede terminar de una forma genial si sales con tus amigos porque quizá coincidas con alguna persona que todavía no conoces y que encaja contigo perfectamente.

Cáncer

Sabes que siempre te acaba llegando ayuda de cualquier tipo cuando más la necesitas, Cáncer. Tal vez en el último minuto, pero el Universo no ha dejado nunca que te hundas. Así que no estés hoy tan preocupada por ese tema laboral que te aqueja a diario. Se arreglará. Y si eres de las Cáncer que está inquieta porque necesitas encontrar empleo como sea, sigue activa para conseguirlo pero no tengas duda de que pronto va a llegar a ti una buena oportunidad, quizá hoy mismo. Mientras, intenta vivir a diario en armonía y con serenidad, dos valores que te ayudarán a que todo te parezca mucho más fácil. En el terreno sentimental, no confundas afecto, cariño, o incluso admiración, con el amor que has de sentir con quien compartas tu vida. No te conformes con una parte pudiendo tenerlo todo.

Leo

Ahora que te sientes más fuerte y tienes mayor seguridad, Leo, es el momento de que cierres un círculo que tienes todavía pendiente en el terreno sentimental. Si hoy, por casualidad o no, te encuentras con un amor de tu pasado, es un buen momento para dedicarle un rato y poner en claro todas las cosas que quedaron por decir y que te han dado vueltas por la cabeza a diario desde entonces. Ahora que ha pasado el tiempo los dos seréis más objetivos. Es probable que esta persona necesite que le hagas algún favor. Si está en tu mano, ayúdale, sin rencor, Leo, pero después de esto, cierra definitivamente la puerta. Alguien sigue tus pasos a diario desde hace un tiempo. Si hoy decide manifestarse y te invita a tomar algo, no rechaces la cita. Te alegrarás de haber acudido.

Virgo

La primera hora del día de hoy, Virgo, te hará entrar ganas de volver a casa y meterte en la cama. Te espera un día intenso, con muchas cosas para hacer y bastante complicadas. Pero de este esfuerzo a diario saldrá la inspiración para mejorar muchos aspectos de tu trabajo y también para hacerlo mucho más rápido y perfecto. Si te enteras por casualidad de que un amigo o amiga está en problemas, hazle una llamada e interésate por lo que le ocurre. Hoy por ti mañana por mí. Es alguien que recordará a diario que le has echado una mano. En el ámbito sentimental, si en estos momentos estás sola y tienes un ideal fijado en tu mente, Virgo, esa persona podría estar muy cerca y quizá coincidas con ella hoy mismo. Prepárate para amar de nuevo.

Libra

No eres consciente, Libra, de que cuando haces cosas que quieres ocultar, acabas contando películas que nadie se cree. Hoy se puede presentar una de estas ocasiones porque puede contactar contigo una persona que se relacionó a diario contigo en el pasado y que te ha llamado para quedar. No se trata de reanudar la relación, simplemente se ha acordado de ti y quiere saber cómo estás. Si hoy piensas acudir, más vale que le cuentes la verdad a la persona que ahora está a tu lado, Libra. No vayas diciendo que has de ir al médico o que te has encontrado a un cliente pelma. A diario no mientas, no tergiverses y no manipules o al final nadie te creerá y mucho menos te tomarán en serio. Además, tu pareja puede enfadarse un montón y razones tendría para ello.

Escorpio

Has adquirido algunos compromisos, de trabajo y personales, y hoy ya va siendo ya hora de que los cumplas, Escorpio. Eres muy dada a meterte a diario en camisa de once varas y seguramente ahora no tienes el menor deseo de hacer lo que dijiste. No te queda otra si no quieres quedar fatal. Para que te resulte fácil prepara un plan de acción y divídelo en partes, prioriza lo más importante y poco a poco lo conseguirás. En el ámbito sentimental, Escorpio, si estás pasando una pequeña crisis de pareja y hoy te estás planteando romper la relación, los astros te aconsejan que le des a tu chico otra oportunidad. Estas cosas son normales entre dos personas que se aman. Y reconoce que tú deberías poner más de tu parte a diario para que todo fuera como una seda.

Sagitario

Si te dedicas a las ventas o tienes algún negocio, Sagitario, hoy te espera un día genial, tanto en las ventas, como en el material que puedas comprar, o en los tratos que cierres. Incluso quizá te llegue un cliente importante que haga un gasto elevado. En cualquier caso terminarás la jornada con una caja excelente. Si trabajas por cuenta ajena, puedes encontrarte con un trabajo extra y la promesa de una compensación económica. No trabajes a conciencia a diario sólo por el dinero, hazlo por tu sentido de la responsabilidad. Luego, si la gratificación llega, bienvenida sea. Sabrás también hoy que alguien muy cercano, tal vez tu hermano o tu hermana, se está relacionando a diario con gente que no le aportará nada positivo, Sagitario. Intenta hablar con esa persona y hacerle ver que se puede meter en un buen lío.

Capricornio

Tienes muchas cosas qué hacer hoy, ocupadísima Capricornio, por eso tienes que hacer acopio de energía tomando un buen desayuno que te permita afrontar la jornada con el mejor ánimo. Si te sientes un poco perezosa porque es lunes, aprovecha para caminar y que te dé el aire. Ve andando al trabajo o por lo menos parte del trayecto. Esto te ayudará a diario a despejarte y a que la sangre circule mejor. A la salida, contacta con las personas queridas que no ves a diario, aunque sea vía online. Reserva una parte de tu tiempo para esas personas que te aprecian. El amor hoy necesita que le prestes mucha atención, Capricornio. Si has faltado algún día a la cita porque otros temas te han ocupado demasiado tiempo, prométele que esto no volverá a suceder. Tu pareja es también muy importante.

Acuario

Hoy tendrás que afrontar un trabajo importante y te lo pedirán con bastantes prisas, Acuario. Puedes hacerlo aunque no sea ésta tu forma de trabajar a diario porque eres muy perfeccionista y siempre te quedas con el resquemor de que no lo has podido revisar o temes haber cometido algún error por las prisas. Evita que la ansiedad por ello se apodere hoy de ti, o empezarás la semana con mal pie. En el amor, hoy puedes verte tentada por una persona que te ha cautivado, enamoradiza Acuario. Si tienes una relación, procura evitar esa tentación. El respeto por tu pareja es esencial. Piensa en cómo te sentirías tú en el caso contrario. Además, estás en una etapa estable, puede que algo aburrida o rutinaria a diario, pero esto no lo justifica. Si decides seguir tu impulso, atente a las consecuencias.

Piscis

Esta sensación que tienes, Piscis, de que a diario te dan más trabajo que a los demás, o que las cosas que te encargan son más dificultosas, es sólo una percepción tuya. Hoy piensa sólo en asumir lo que te han encomendado y hacerlo lo mejor posible. Deja de fijarte en lo que tienen que hacer los otros y en si lo hacen bien o no. Hoy es un buen día para hacer buenos propósitos y empezar a cumplirlos. Por ejemplo, esos cigarrillos que caen cada día, las cervecitas, o la comida basura de la que sueles abusar. Si quieres llegar a Halloween con una buena silueta y una piel resplandeciente, ahora estás a tiempo de empezar este plan de purificación orgánica, Piscis. Recurre a diario a frutas, verduras, legumbres, zumos e infusiones. Dentro de algunas semanas te alegrarás mucho de ello.