No cierres las puertas al amor por una mala experiencia pasada, Aries, no se va a repetir. Toma la iniciativa en el terreno sentimental, Tauro, no esperes que vengan a buscarte. Fíjate en qué y cómo lo hacen los demás, Géminis, adquirirás experiencia sólo con observar. Incluye a más gente en tu círculo social, Cáncer, te aportarán mucho. Concreta la forma de realizar tus planes, Leo, no dejes que se escapen las oportunidades. Acepta a tu chico tal como es, Virgo, no le hagas tantas críticas. Aprovecha las súper rebajas de agosto, Libra, haz más confortable tu “nidito”. Es necesario que tengas un poco de paciencia, Escorpio, lo que esperas llegará aunque con algo de retraso. Te espera un día genial en el ámbito laboral, Sagitario, es lo que tiene no hacer las vacaciones en agosto. Reconoce lo mucho que te apoya tu chico, Capricornio, agradéceselo de algún modo. Deja de agobiarte por tus problemas sentimentales, Capricornio, tómate un tiempo de soledad y reflexión. Hoy puedes tener el primer contacto con alguien que será esencial en tu vida, Piscis, presta atención.

Aries

Hoy, Aries, quizá te parezca imposible que de repente, en pleno verano, te surjan algunas opciones para elegir en el terreno laboral y te costará decidir. Probablemente pensarás que en el trabajo que tienes ahora estás muy cómoda a diario. Sin embargo, comodidad no equivale a satisfacción personal ni a felicidad. Si alguna de estas propuestas responde a lo que siempre has deseado, deberías salir de tu zona de confort y arriesgarte un poco. Convertir tu vida en una rutina no es saludable. En el terreno sentimental, Aries, hoy quizá estés dudando ante un nuevo amor por una mala experiencia pasada. Es difícil que la historia se repita y además este chico que te ronda a diario merece su oportunidad. Cuéntale tus temores y tu desengaño si te apetece, Te sentirás aliviada y él comprenderá mejor tu desconfianza.

Tauro

Estás consiguiendo tomarte las cosas de una manera más serena y relajada, Tauro. Probablemente no te ha resultado fácil sobreponerte al estrés que te provocan las obligaciones de diario y esto te indica que eres capaz de lograr todo aquello que te propongas por difícil que pueda parecer. Hoy piensa en lo que has logrado hasta este momento y sé consciente de tus aciertos y de tus errores. Quizá te des cuenta de que has cometido más de los que imaginabas, pero tómalo como algo positivo. Esta experiencia, Tauro, sin duda te ayudará a progresar. A nivel sentimental, hoy es el momento de tomar la iniciativa. Si te gusta alguien no esperes a que venga a tu puerta con un ramo de flores, tírale tú los trastos y si hace falta hazlo a diario hasta que consigas algún resultado.

Géminis

Hoy, Géminis, tendrías que fijarte más en lo que hacen otros y en lo que puedes conseguir aplicando a diario cosas que puedes aprender fácilmente sólo con observar a los demás. No se trata de compararte con nadie ni de deprimirte pensando que todavía no has llegado al nivel de otras personas, sino de adquirir conocimientos partiendo de la experiencia de otras personas. Luego aplica tu talento, que lo tienes por arrobas, y te costará mucho menos triunfar. Si hoy te proponen participar próximamente en un curso, un seminario o un taller, acéptalo porque aparte de conocimientos te dará mucha suerte, Géminis. Empezarás la temporada que viene con muy buen pie. En el ámbito sentimental, la persona con quien estás saliendo a diario es probable que desee avanzar en la relación pero teme que tú rechaces esta idea. Hoy pónselo fácil.

Cáncer

Trabajar en equipo siempre se te ha dado bien, Cáncer, aunque en ocasiones eres un poco más de hacer las cosas por tu cuenta. Hoy puedes estar tentada a salirte por la tangente en un tema laboral que se planteará, pero no te conviene. Es mucho mejor que compartas tu tarea con otras personas porque os ahorraréis problemas a diario. Éste es un buen momento para incluir en tu círculo a algunas personas que pensabas que no tenían mucho en común contigo pero que has descubierto que tienen mucho que aportarte. También te irá bien conocer gente nueva, Cáncer. En el amor, como otras veces te ha pasado, tienes a alguien rondándote a diario y aunque no lo disimula no consigue que tú te des cuenta. Es un tímido, hoy intenta dar pie para que se manifieste.

Leo

No te alteres, Leo, y si hoy, en pleno mes de agosto, te cae un trabajo de esos complicados o difíciles de realizar, acéptalo adoptando la mejor actitud posible. No te cuestiones por qué te ha caído a ti, como sueles hacer a diario. Tal vez creen que eres la persona más capacitada. No protestes y ponte manos a la obra, más adelante tendrás tu recompensa. Si tienes un objetivo que cumplir, no dejes que el tiempo pase sin poner los medios para ello. Se te ocurren a diario muchos planes para conseguirlo, pero no concretas ninguno. No dejes que las oportunidades se te escapen de las manos. Si te proponen participar en un proyecto, piénsatelo dos veces antes de renunciar. En el amor, Leo, alguien anda loquito por ti, pero todavía no te has enterado. Presta más atención a las señales.

Virgo

A diario te muestras demasiado expeditiva, Virgo, y esto hace que la gente que no te conoce bien piense que eres una persona fría, cuando en realidad es todo lo contrario. Hoy procura ser un poco menos brusca a la hora de decir las cosas. En el amor, si has conocido a alguien que te interesa, no busques sólo que se forje una buena opinión de ti. Si quieres conseguir lo que pretendes, deja que las cosas fluyan sin forzarlas y déjale espacio para que se exprese. Y si eres de las Virgo que estás en una relación desde hace tiempo, no le censures a tu chico sus defectillos. No quieras modificar su forma de ser, acéptale tal como es. Estáis en un buen momento y lo vuestro puede avanzar a diario hacia un futuro maravilloso. Hoy déjate llevar por la vida.

Libra

No hagas ningún caso hoy a las opiniones gratuitas que quieren darte algunas de las personas que te rodean a diario, Libra. Lo vienes intentando pero has de pasar todavía más de todo aquello que supone un obstáculo en el camino que quieres seguir. No dejes que nadie se interponga en esta marcha hacia aquello que siempre has deseado. Hoy es un buen día para pensar en renovar algunas cosas del hogar, hacerlo más cómodo y confortable. A la salida del trabajo, aprovecha las súper rebajas de agosto, ve de tiendas, inspírate, hay cientos de cosas que le darán un toque más “cool” a tu nidito. Pero si piensas hacer alguna reforma importante, Libra, antes asegúrate de que te lo puedes permitir. En el amor hoy pueden proponerte una cita. Aunque esta persona no sea santo de tu devoción, dale una oportunidad porque puede sorprenderte.

Escorpio

Levanta el ánimo, Escorpio, y no creas que tomaste una decisión equivocada sólo porque lo que estás esperando a diario tarda en llegar más de lo previsto. En la vida nadie domina los tiempos. Tu elección fue acertada sólo que deberás tener un poco de paciencia y seguir esforzándote a diario por esto que tanto deseas. Lo conseguirás, no te desanimes. Hoy alguien a quien le gusta columpiarse te va a pedir un favor. No se lo pongas fácil, Escorpio, y haz que si quiere conseguir lo que te está pidiendo también arrime el hombro. En tu vida sentimental tienes que empezar a actuar. Estar loquita por alguien y no mover un dedo para conseguir un acercamiento no te va a dar resultado. Atrévete hoy a dar el primer paso, imaginación no te falta y encontrarás la fórmula.

Sagitario

En plena etapa vacacional, para algunos, si eres de las que está trabajando, te espera un buen día, Sagitario, tan bueno que incluso puedes recibir algún agradecimiento por parte de tus superiores. Si últimamente estabas un poco alicaída pensando que no se te valoraba, esto te levantará los ánimos y recuperarás la motivación por conseguir llegar arriba del todo en el trabajo que realizas a diario. Si sigues esforzándote tendrás mucho éxito en un futuro no muy lejano. Alguien de tu entorno cercano hoy te dará un valioso consejo. Ponlo en práctica a diario, Sagitario, porque te ayudará a alcanzar tus objetivos. A nivel sentimental, aunque quizá todavía no te has dado cuenta, has conseguido atraer la atención de la persona que deseabas. Muy pronto, tal vez hoy mismo, te pedirá una cita. Si buscas una relación estable puedes tenerla junto a esta persona.

Capricornio

Hoy, Capricornio, si tienes un trabajo en el que necesitas utilizar la creatividad tendrás un día fantástico porque estás a tope de genialidad y en la mente te bullen montones de ideas que puedes poner en práctica a diario. Es también un buen momento para enriquecer más tu inspiración. Puedes encontrarla en una exposición, en plena naturaleza o incluso observando a la gente que te rodea. Luego es importante que pongas en orden tus pensamientos, que priorices a diario lo que tiene mayor importancia para ti y lo que ves posible de llevar a cabo. En el terreno sentimental, afortunada Capricornio, la persona que tienes a tu lado te secunda en todo lo que quieres hacer, aunque no tenga demasiado interés personal en ello. Agradécele hoy estos gestos tan bonitos que tiene contigo y el apoyo que te presta.

Acuario

Hoy necesitas concentrarte mucho más en el trabajo que estás haciendo a diario, Acuario, porque de lo contrario cometerás algún error importante de consecuencias imprevisibles. Estás avisada y puedes evitarlo fácilmente, sólo con prestar más atención. Hoy puede llegar a ti la oportunidad que deseabas en el terreno laboral, pero sólo podrás conseguirla con mucho esfuerzo por tu parte. Es un buen momento también para cerrar tratos, pactos o negocios. Todo lo que hagas hoy en este sentido está encaminado al éxito. Deberías estar muy satisfecha y, sin embargo, tus problemas sentimentales te impiden ver todo lo bueno que tienes a tu alrededor a diario, Acuario. Si estás en un dilema amoroso, quizá es que tu alma gemela todavía no ha llegado a tu vida. Un tiempo de soledad te sentaría muy bien y conseguirías relajarte.

Piscis

Hoy, Piscis, es un día fantástico para aplicar algunas ideas que has tenido como consecuencia de poner atención a diario a lo que dicen personas que tienes cerca. Quizá un consejo que te dará desinteresadamente una persona de tu entorno familiar hoy mismo será clave para que tu creatividad se active. Es un buen momento para explorar las posibilidades que se están abriendo ante ti, sé consciente de ello y no las desperdicies. Te estás dando cuenta de lo importante que es escuchar a los demás. Ahora deberías aplicarlo también a diario a tu relación sentimental, donde parece que no tienes demasiada comunicación con tu pareja, Piscis y últimamente quieres llevar siempre la voz cantante. Y si eres todavía un corazón solitario, hoy puedes tener el primer contacto con alguien que será esencial en tu vida.