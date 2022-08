No te tomes a la tremenda cualquier crítica, Aries, seguramente es positiva. Tus ideas son geniales, Tauro, no descartes llevarlas a la práctica. Si quieres estimular tu imaginación, Géminis, sal y lugares que todavía desconoces. Concéntrate en el trabajo, Cáncer, deja aparcados otros temas que tienes en mente. Procura ahorrar, Leo, te evitarás muchas preocupaciones innecesarias. Deja de obsesionarte con el pasado de tu chico, Virgo, tus celos no tienen ninguna base. Se acabó ir detrás de nadie, Libra, deja que las cosas fluyan y obtendrás mejores resultados. Intenta olvidar a esa persona que estuvo en tu vida, Escorpio, alguien más está esperando. Buena jornada para el tema económico, Sagitario, piensa en ahorrar un poco. Si quieres progresar, Capricornio, necesitas ponerte al día y aprender cosas nuevas. Si te surge una oportunidad de trabajo con ciertos inconvenientes, Acuario, analízalo con tu chico. Estás demasiado indecisa, Piscis, empieza a tomar la iniciativa desde hoy mismo.

Aries

Aunque hoy tengas muchísimas ganas de reunirte con tus amigos o con tu familia, Aries, para contarles que por fin las cosas te funcionan tal como esperabas, es mejor que pospongas este encuentro tan deseado. No te pongas de mal humor por ello. Ahora es el momento de redoblar esfuerzos a diario porque si lo que has conseguido te parece bueno, lo que te espera es todavía mejor. Espera un poco y podrás celebrarlo por todo lo alto. No te tomes a la tremenda un comentario crítico que hoy te hará alguien de tu entorno, susceptible Aries. No pretende herirte sino que corrijas alguna actitud que tienes a diario y que no te beneficia. En el terreno sentimental, aplaza esta salida nocturna con tu chico hasta el inicio del fin de semana. Te conviene descansar bien para estar mañana en perfecta forma.

Tauro

Tendrás hoy una idea genial que se cruzará como un rayo por tu mente, visionaria Tauro. No la descartes como si fuera una locura, puede significar el inicio de un nuevo camino muy fructífero, que te proporcionará muchas satisfacciones a diario en el futuro. Aprovecha esa facilidad que tienes para encontrar el lado bueno de las cosas y si tienes algo entre manos que te aburre soberanamente, seguro que te las ingenias para encontrarle un aliciente y te acabará pareciendo incluso interesante y divertido. Si estás pensando seriamente en empezar a hacer ejercicio a diario después de las vacaciones, Tauro, busca alguna modalidad que tenga también una parte competitiva. Te motivará más y serás más constante. En el amor, aunque tu relación funcione, no dejes nunca de explorar nuevos juegos en vuestra intimidad. Prueba hoy y verás lo bien que funciona.

Géminis

Te estás comparando a diario en el trabajo con alguien que tiene más conocimientos y experiencia que tú, Géminis, y esto te produce frustración. Sin embargo, hoy puedes aprender mucho de esta situación. Conseguirás destacar, pero antes has de terminar el proceso de aprendizaje y lograr hacer las cosas con un nivel de excelencia. Has elegido bien tu camino, confía en tu talento y en que podrás lograr lo que te has propuesto. Hoy, a la salida del trabajo, aprovecha para descubrir rincones que nunca has visitado de tu ciudad, Géminis. Hazlo sola o acompañada por tu pareja o por una amiga. No sólo te relajará, además liberará tu mente y estimulará tu imaginación. En el amor, no permitas que la rutina de lo diario te aleje de esa persona que tienes al lado. Busca medios de evitarla.

Cáncer

Siempre has sido ejemplar en tu trabajo, Cáncer, aunque a veces quieras abarcar demasiado, pero ahora te preocupan ciertos temas que nada tienen que ver con tu ámbito laboral y que te hacen tener la cabeza en las nubes a diario. Por eso hoy has de procurar dejar terminado lo que hayas empezado y hacerlo todo lo bien que tú acostumbras. Concéntrate más en lo que tienes que hacer y menos en cosas ajenas al trabajo y que quizá no tienen solución. Si hoy notas que tu pareja está cambiando, Cáncer, no te preocupes, es el ciclo natural de la madurez. Tú también cambias a diario aunque no te hayas dado cuenta. Lo importante es que estos cambios no afecten a vuestra relación en lo esencial y éste no es el caso. Hoy intenta relajarte un poco.

Leo

Hoy, desde primera hora de la mañana probablemente te estás preocupando a diario por la marcha de tu economía, Leo, porque no es precisamente brillante. Quizá no has conseguido lo que pensabas que iba a solucionar esta situación. Necesitas un poco más de tiempo para que todo se resuelva. Mientras, si estás en un apuro recurre a las personas de confianza y evita tirar mano de la visa o de meterte en un crédito bancario. Esto te solucionaría la cuestión momentáneamente pero luego todavía sería peor. Hoy hazte el propósito de empezar a ahorrar en cuanto puedas. Aunque sea pequeñas cantidades, pero te irá bien adoptar ese hábito a diario, Leo, y también comparar precios antes de realizar cualquier compra. Hoy es un día muy apropiado para encontrar alguna ocupación remunerada que te convenga más. Emprende alguna acción al respecto.

Virgo

No tiendes demasiado a la espiritualidad, Virgo, pero a veces es necesario explorar a diario en este terreno. Puedes descubrir muchas cosas que te sorprenderán. Te funcionaría muy bien practicar la meditación, te ayudaría a visualizar tu interior y conocer exactamente por qué no te sientes totalmente realizada y qué has de hacer para alcanzar la plenitud. Dedica hoy tiempo en estar a solas porque esto te ayudará. Pasea, toma algo en una cafetería o vete a casa y pon tu música preferida. Deja que tu mente se vacíe de todo lo superficial y piensa sólo en ti misma, Virgo. Te surgirán ideas que te ayudarán a diario a tomar decisiones importantes. En el ámbito sentimental, te estás preocupando demasiado por el pasado de la persona que ahora está a tu lado. No te dejes vencer por celos absurdos.

Libra

Si estás interviniendo a diario en un proyecto y crees que tienes la clave para que resulte más fácil o sea más rentable, no te cortes, visionaria Libra, dilo hoy abiertamente a quien está al frente. Tendrás que poner más esfuerzo por tu parte pero será todo un éxito. Hoy quizá tengas que cantarle las cuarenta a alguien que te ha ocultado una verdad que tenía gran interés para ti. Es un día para armarte de valor y hablar alto y claro a todo el mundo. A nivel sentimental, estás intentando concretar algo con una persona que te interesa mucho, pero no parece responder como tú crees que debería. Si te está dando largas a diario para una nueva cita, Libra, no insistas más y deja que las cosas fluyan. Se acabó el ir detrás de nadie. Igual consigues mejores resultados.

Escorpio

No se te han acabado las ideas, Escorpio, tu imaginación es inagotable, pero a veces los problemas nos ponen un freno en la mente a diario. Hoy relájate y date permiso para tomarte unas horas. Dedícate a caminar sin rumbo fijo, deja que tu instinto te guíe. Siéntate en un banco o en la terraza de un bar y observa a la gente. La inspiración llegará a ti en cascada. Anota todo lo que se te vaya ocurriendo, o serás incapaz de recordar todo lo que ha pasado por tu cabeza hoy. En el amor, si has pasado por una ruptura y estás deseando a diario volver con esta persona, es algo que no está en tus manos. Aunque te duela, intenta olvidar, Escorpio. No es el último amor que pasa por tu vida, alguien más está esperando.

Sagitario

Buen momento para los negocios, Sagitario. Hoy tienes una visión diáfana de las propuestas que te llegan a diario y demás puedes prever los resultados. Esto te va a resultar de gran utilidad porque si te ofrecen algún trato puedes prever las posibilidades reales que tiene, más allá de lo que te están asegurando. Aprovecha esta claridad mental y échale una mano a esa persona de tu entorno que pasa por un momento bajo. Dale un buen consejo, aunque suponga decirle algo duro. Sabrás encontrar las palabras para hacérselo más fácil, diplomática Sagitario. Hoy es una buena jornada en lo que a tu economía se refiere. Si te llega dinero extra, piensa más bien en ahorrar, no en gastarlo inmediatamente. En el amor, tu pareja y tú necesitáis a diario poner más alegría, juego y pasión en vuestra relación.

Capricornio

No tengas hoy más dudas acerca de tu capacidad o de tu talento para emprender cualquier cosa de las que se te presentan a diario o para progresar en tu trabajo, Capricornio. Sólo te falta actualizarte, ponerte al día, tanto en el tema que desarrollas como en las nuevas tecnologías porque puedes estar quedándote un poco desfasada. No dejes pasar el día de hoy sin dar los pasos necesarios para apuntarte a un curso en cuanto llegue septiembre. Es un buen momento y encontrarás muchas ofertas, incluso a través de internet. Además estás en un buen momento para absorber conocimientos, Capricornio. Tienes la mente muy clara y esto te ayudará a diario. En el ámbito sentimental también tienes la suerte de cara. Si estás en una relación es probable que hoy te propongan avanzar un paso en ella.

Acuario

Si estabas algo descontenta con tu trabajo actual, Acuario, tal vez hoy tengas la solución al alcance de la mano porque puede surgirte la oportunidad de trasladarte a otro destino con un empleo que supone una buena opción. Sin embargo, no se trata de una decisión fácil. Has de valorar muy bien los pros y los contras porque supone un cambio radical de vida a diario. No te dejes impresionar por un buen sueldo, recuerda que tu pareja, tus amigos y tu familia quizá estarían lejos. Otra cosa sería que tu ser amado te acompañe en esta aventura. Es cuestión de meditarlo mucho y muy objetivamente, Acuario. Ahora atraviesas una buena etapa con tu pareja, aprovecha hoy esta circunstancia para consensuar con el ser amado esta importante decisión que afectará a vuestro panorama diario, aunque no necesariamente de forma negativa.

Piscis

Te estás encerrando hoy demasiado en ti misma, Piscis, porque temes enfrentarte a situaciones que no dominas. Esto provoca que las oportunidades que te ofrece la vida a diario vayan pasando sin que tú decidas tomar el tren. Y te ocurre tanto en el ámbito profesional como en el amoroso. En el trabajo te sientes estancada pero no actúas para progresar, has de ser consciente de ello y tomar decisiones importantes a diario. En cuanto al amor, Piscis, con la excusa de tomarte un tiempo para estar más segura, estás esperando demasiado a dar un paso para que esta persona que te ilusiona llegue a tener una cita contigo. Hay muchas maneras de provocar ese encuentro que te sacará de dudas. Por lo menos sabrás si el interés es mutuo o si debes cambiar de objetivo. Prueba hoy mismo.