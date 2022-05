Concreta más esa amistad especial, Aries, presta más atención a ese chico. No pagues con tu chico el daño que te hizo alguien anteriormente, Tauro, dale una oportunidad o le perderás. Si tienes que pedir algo a tu familia, Géminis, no dejes pasar el día de hoy sin hacerlo. Demuestra lo que sientes a ese chico que te ronda, Cáncer, deja de hacerte la interesante. Disfruta de las maravillosas sensaciones del enamoramiento, Leo, no tengas prisa en avanzar. Sorprende a tu chico con un detalle especial, Virgo, potencia vuestro romance. Si necesitas levantar el ánimo, Libra, sal de compras y renueva tu vestuario. Procura recordar tus sueños, Escorpio, te sorprenderá las muchas cosas que pueden anunciar. Sé más comprensiva con tu chico, Sagitario, quizá tenga algún problema que resolver. Si notas que en tu relación falta chispa, Capricornio, toma la iniciativa. Si notas que en tu relación falta chispa, Capricornio, toma la iniciativa. Apúntate hoy mismo al gimnasio o a clases de baile, Piscis, te ayudará a recuperar el optimismo.

Aries

Te estás encontrando a diario con complicaciones en el trabajo o con un exceso de cosas que hacer, Aries. Tienes la sensación hoy de que no sabes ni por donde empezar. Si cambias de actitud mental verás como se te pasan las ganas de enviarlo todo al cuerno. Empieza hoy tu tarea sin pensar en lo que tienes por delante. Es como abrirte camino poco a poco. Se te irá despejando el panorama y verás que no era tanto como imaginabas. No protestes ni pongas mala cara, Aries. Te están evaluando para proponerte algo mejor. Tenlo muy en cuenta. Si sales con un chico desde hace poco, tal vez hoy descubras que los días que no le ves está tanteando en otra puerta. Si te interesa y crees que vale la pena, préstale más atención a diario. Concreta más esa amistad especial.

Tauro

Te estás poniendo a diario un freno en muchos aspectos de tu vida, Tauro, pero más concretamente en el terreno profesional. Si hoy tienes en mente un proyecto, no lo abandones sólo porque crees que en el pasado algo similar no te funcionó. Estás en otro momento y seguramente has aprendido de los errores que te impidieron llegar al éxito. Inténtalo de nuevo. Empieza hoy mismo a buscar la forma de dar los primeros pasos. ¡Quítate estas ideas negativas de la cabeza! Te puede estar pasando a diario lo mismo con tu relación de pareja, Tauro. Le cargas a tu chico el muerto de otras experiencias que no llegaron a buen puerto. Al menos dale una oportunidad. Es una persona que tiene mucha paciencia y que hasta ahora ha estado aguantando, pero podría cansarse muy pronto.

Géminis

Por fin has conseguido cambiar el chip y dejar atrás ciertas cosas que te ataban al pasado y que te estaban perjudicando, Géminis. Hoy tienes ya una visión más positiva de las cosas. Procura no perderla. Hoy puedes comprobar como influye tu actitud en lo que te rodea. Es posible que te hagan un comentario positivo en el trabajo, algo que hasta hace poco era impensable. Has dado un paso muy importante para progresar a diario en muchos terrenos. Hoy el ambiente familiar estará muy receptivo. Si tienes que pedir algo a tus padres o a tus hermanos, no lo dejes para más adelante, Géminis. Si estás en una relación de largo recorrido, recuerda poner una nota de sorpresa y de ilusión de vez en cuando. No dejes que la monotonía de diario invada este amor tan reconfortante.

Cáncer

Es muy probable que hoy te sientas más cómoda en el trabajo, Cáncer. Si te paras a pensar verás que la situación es igual que en los días pasados y que eres tú quien ha cambiado la perspectiva, afortunadamente. Deberías hacerlo también con otros asuntos que te resultan difíciles de afrontar, como esa situación familiar que te hace estar preocupada y de mal humor a diario. Quizá si pensaras y actuaras de forma más optimista dejaría de ser un problema. No hay nada que no tenga solución, sólo has de tener la capacidad de encontrarla. En el ámbito sentimental, Cáncer, tienes al lado a una persona que corresponde al amor que tú sientes, pero no te atreves a demostrárselo a diario por temor a que pueda sentirse demasiado seguro. Estás en un error, adopta otra actitud.

Leo

Tienes la posibilidad de avanzar en tu trabajo, Leo, aunque tu impresión a diario sea la contraria. Hoy es un buen día para mantener una charla con tus jefes si crees que tu salario no se corresponde con tu nivel profesional o si quieres reivindicar algún otro aspecto. Requisito indispensable es que lo hagas en positivo. Y si tienes una idea para exponerles, no dudes en hacerlo. Puedes subir muchos puntos a los ojos de tus superiores. Es probable que un familiar o un amigo muy cercano esté pasando un apuro económico. Ayúdale hoy en lo que puedas. Lo que cuenta no es la cantidad sino la intención. Si estás empezando a salir con alguien, Leo, no tengas prisa en avanzar. Disfruta a diario de lo maravillosa que es esta primera etapa del enamoramiento, todo llegará a su debido tiempo.

Virgo

Te espera hoy un día excelente en muchos aspectos, Virgo, pero especialmente en el trabajo. Ahora brillas a diario con luz propia y todo se debe a que has dejado de hacer las cosas tal como estaban establecidas y has buscado nuevos alicientes en la forma de llevar a cabo tus obligaciones. En el terreno sentimental, si estás en una relación de largo recorrido y estás notando que en ella falta un poquitín de emoción, aprovecha esta buena proyección astral que te está beneficiando y sorprende a tu pareja con una cita sorpresa, Virgo. Llévale a algún lugar que no espera y prepara una velada especial. No esperes al fin de semana, puedes empezar hoy mismo y le sorprenderás todavía más. Será un momento de relax y romance que ambos recordaréis a diario durante mucho tiempo.

Libra

Estás cargada a diario de obligaciones y responsabilidades en el trabajo, Libra, por eso hay momentos en que se te hace cuesta arriba. Pon hoy la mirada en el futuro y verás que todo este esfuerzo que ahora realizas tiene un objetivo muy claro: el reconocimiento de tus superiores. No te desanimes ahora porque lo estás consiguiendo. Esta tarde sal de compras y renueva un poco tu vestuario, lo necesitas de cara al buen tiempo y además te levantará la moral. Te irá bien crearte una ilusión, como por ejemplo decidir sobre las vacaciones de verano. Hoy mantén los ojos bien abiertos porque los astros te propician un encuentro casual con una persona a la que quizá ya conoces aunque no le hayas prestado atención. Podría ser tu alma gemela. Te centras a diario en otras cosas y no percibes esas señales.

Escorpio

Tienes la cabeza llena de buenas ideas a diario, Escorpio, el problema es que no las pones en práctica y se te van olvidando. Para que esto no te pase, toma desde hoy mismo la costumbre de anotarlo en una libreta o en el móvil. Revísalo a diario y no sólo ayudarás a tu memoria, además mantendrás encendida la llama de la ilusión. Además, por la noche pon tu cuaderno y un boli en la mesita de noche. Algunos sueños son reveladores, Escorpio, sólo que no conseguimos recordarlos. Al despertar anota lo que recuerdes. Te asombrarás de las cosas que te pueden anunciar los sueños. Aprovecha esta fuente de información. Estás hoy a un paso de entrar en una etapa excelente de tu vida en la que todo te funcionará mejor a diario. Ten un poco de paciencia porque ya está llegando.

Sagitario

Te puede llegar hoy una propuesta de trabajo inesperada, Sagitario. Se trata de algo con lo que soñabas a diario y que no deberías rechazar porque supone un paso adelante en tu carrera profesional y también una mejora sustancial de tus ingresos. Acéptala pero no dejes en la estacada a tu empresa actual. Causarás mejor impresión si pides algún tiempo más para incorporarte a tu nuevo puesto. Esta honestidad será muy valorada. En el terreno sentimental, Sagitario, tal vez estés pasando hoy una pequeña crisis de pareja, que se debe principalmente a tu falta de comprensión con tu chico. Él tiene ahora problemas que resolver y no es momento de andar con exigencias. Interésate a diario por lo que le ocurre y dale tu apoyo. Aprende a escuchar, porque seguramente ya ha intentado contártelo pero no lo ha conseguido.

Capricornio

Si hoy te sientes débil y baja de energía, Capricornio, posiblemente se deba a falta de descanso o a que no duermes profundamente por la noche. Toma a diario un baño o una ducha caliente antes de acostarte y prepárate unas hierbas relajantes. Una bolsita de lavanda debajo la almohada también te ayudará a conciliar un sueño reparador. Mañana te levantarás como nueva. Si hoy te llega una factura de servicios que consideras excesiva, no la dejes de pagar, reclama por la vía establecida por la compañía y no dejes de seguir el curso de tu reclamación. En el terreno sentimental, Capricornio, puede que estés notando que a diario falta chispa en tu relación. No esperes que siempre sea el otro quien resuelva el tema. Tú eres parte implicada y también puedes tomar la iniciativa. No esperes más , hazlo hoy mismo.

Acuario

Es probable que hoy te surja la oportunidad que esperabas a diario, Acuario. Podrías recibir una llamada para concretar una cita profesional. No olvides que has de acudir impecable, que la imagen es tu primera tarjeta de presentación. Y no empieces ya a ponerte nerviosa porque esto no te va a ayudar nada a conseguir lo que te propones. Mantén la calma y si es necesario tómate una tila. Los nervios son muy traicioneros. No dejes que te dominen o esta ocasión única se te esfumará. En el amor, Acuario, si la persona con la que has empezado a salir hace poco se empeña en decirte a diario cómo tienes que hacer las cosas y tomar decisiones por ti, ponle límites ahora mismo o te vas a encontrar con un problema serio más adelante porque no lo podrás controlar.

Piscis

No esperes ni un día más para dar un retoque a tu imagen, Piscis. Verte a diario de la misma manera acaba por aburrirte y esto es precisamente lo que te está pasando hoy. Aprovecha para cambiar de look, para dar un toque especial a tu pelo que resalte tu personalidad. Hazlo, porque este aburrimiento se te está contagiando a otras áreas de tu vida. Actúa para evitarlo. Si a diario te sientes inmersa en la monotonía, apúntate hoy mismo al gimnasio, a clases de baile, de zumba o de idiomas, a cualquier actividad que te suponga un aliciente. Despejarás la mente y recuperarás el optimismo, Piscis. En el amor, esta persona especial que te tiene cautivada, puede que también tenga interés en ti, aunque tú creas que todo va a quedar en amor platónico. Confía más en tu encanto.

