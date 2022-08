Entras en un ciclo de prosperidad, Aries, tendrás suerte en muchos aspectos. Has de ser un poco más precavida, Tauro, te ahorrarás muchos disgustos. No juegues a relacionarte con todos tus pretendientes, Géminis, considéralos sólo amigos. Si tienes pareja, Cáncer, evita tontear con otra persona, puede acarrearte consecuencias negativas. Jornada de cambios, Leo, vivirás experiencias que te enriquecerán. Aunque quieras preservar tu libertad, Virgo, dale una oportunidad a ese chico que te ronda. Tienes muy buena proyección de futuro donde te encuentras, Libra, no pienses ahora en cambios. Estás esperando sentir el flechazo del enamoramiento, Escorpio, pero a veces los grandes amores llegan lentamente. Es hora de pensar a lo grande, de tener ambiciones, Sagitario, generarás prosperidad. No aceptes a nadie que no sea completamente libre, Capricornio, ni tan siquiera para pasar el rato. En momentos de duda en el amor, Acuario, lo mejor es dejar que las cosas fluyan. Empieza a gestionar esto que tanto deseas con tu pareja, Piscis, te funcionará.

Aries

Hoy estás ya notando que estás en una buena racha en lo que concierne al dinero, afortunada Aries. Has entrado en un ciclo de prosperidad y tendrás suerte a diario tanto en los negocios como si solicitas un aumento o buscas un trabajo mejor remunerado. Puede surgirte la opción de un puesto de trabajo para dedicarte a algo que te gusta y con lo que podrías sentirte plenamente realizada. En el terreno sentimental, Aries, hoy esfuérzate en comprender la importancia de estar en una relación de largo recorrido y la estabilidad que te aporta saber que tienes a alguien a tu lado. El amor hay que mimarlo y cuidarlo a diario. No Puedes esperar que se mantenga por si solo en el punto óptimo. Has de poner de tu parte y tu chico de la suya, por supuesto.

Tauro

Para evitar que ciertos cambios te pillen por sorpresa como te puede ocurrir hoy, Tauro, has de prestar a diario más atención a lo que se cuece a tu alrededor. Tienes que verlas venir y adelantarte a lo que puede suceder. Eres muy capaz de adaptarte a las nuevas situaciones, pero el factor sorpresa te desmonta y tardas un poco en reaccionar. La prevención en este aspecto será tu mejor arma. Prepárate para lo que pueda pasar. En el aspecto sentimental, Tauro, puede que hoy alguien te venga con un chisme o con un comentario poco afortunado sobre tu pareja. No le des credibilidad, necesitas conocer la versión de la parte interesada. Y valora también de quién viene el comentario porque a lo mejor procede de un envidioso o envidiosa y le repatea verte tan feliz a diario.

Géminis

Hoy te convencerás, Géminis, de que el esfuerzo siempre recibe su recompensa y que también el mal comportamiento acaba pasando factura a diario. Es probable que hoy te enteres de que alguien que te jugó una mala pasada ahora se ve en una situación parecida a la que tú viviste por su culpa. Ésta es la esencia del karma. Todo lo que va, tarde o temprano vuelve, tanto en lo negativo como en lo positivo. Sabiendo esto no creas que tu esfuerzo por progresar cae en saco roto. Tu recompensa llegará, impaciente Géminis, pero quizá tarde todavía algún tiempo. Si en estos momentos te encuentras sentimentalmente libre puede que tengas más de un pretendiente. Demasiada gente en tu puerta a diario. No juegues a relacionarte con todos. Mantenlos en el plano de amistad hasta que alguno te interese realmente.

Cáncer

Estás intentando tomar una decisión, Cáncer, que te va a aportar más tranquilidad a diario. Tienes tu propia opinión, pero hoy te estás dejando influenciar por personas ajenas que te dan consejos sin basarse en tu bienestar emocional sino en lo que te conviene materialmente. Si estás equivocada, será tu propio error el que tendrás que asumir. Piensa en cómo te sentirás si haces caso a otros y luego te das cuenta de que has decidido mal. Siempre es mejor seguir los dictados de la intuición, Cáncer. En el amor, si estás en pareja y has encontrado a alguien te que seduce y con quien estás tonteando un poco, vigila hoy que el tonteo no pase de ahí, pero tampoco te líes la manta a la cabeza y se lo cuentes a tu chico. Puede que no sea más que un espejismo.

Leo

Estás en una buena etapa, Leo, y hoy puedes sentirlo. Aleja ese temor que tienes a diario a que las cosas dejen de irte bien porque en realidad en el futuro se proyectan grandes cosas para ti. También en el entorno laboral has subido muchos puntos y si todavía no has conseguido alcanzar este ascenso o el aumento de sueldo con el que sueñas, se producirá muy pronto. Hoy quizá se te plantee un desplazamiento sorpresa, por trabajo posiblemente. También hoy es un día propicio para encontrar un nuevo piso si es esto lo que andas buscando a diario. En general será una jornada de cambios en este sentido, Leo. Vivirás experiencias que te enriquecerán y que serán muy positivas en el futuro próximo. Tu pareja hoy puede tener una buena noticia que darte. Celebradlo por todo lo alto.

Virgo

Ya va siendo hora de recuperar los sueños que ido dejando a diario en un segundo plano desde hace un tiempo, Virgo. Hoy piensa muy seriamente en ello porque la vida va pasando y no se puede perder comba. Te iría bien a la salida del trabajo pasar hoy a ver a la familia y empezar a hablar con ellos de este tema que te ilusiona. Encontrarás más apoyo del que te imaginas y unos cuantos consejos que si los aceptas de buen grado te serán de gran utilidad a diario. Esta misma noche si eres un alma solitaria, puedes conocer a alguien que despertará tu interés. Sin embargo, estás disfrutando de tu libertad sentimental, independiente Virgo, y no te apetece mucho ligarte a alguien todavía. Por lo menos dale una oportunidad porque reúne todos los requisitos que tú deseas.

Libra

No eres de las que se conforman con estabilidad en el trabajo, Libra, tú necesitas también a diario metas que alcanzar y peldaños que subir, aunque sea un poco a la aventura. Hoy puedes estar sintiendo que lo que estás haciendo ahora no te llena por completo y que has entrado en una rutina que te aburre soberanamente. Es hora de renovar tanto tu espacio de trabajo como tus planteamientos. Ponte desafíos en este mismo lugar, como por ejemplo buscar la parte divertida de lo que haces, porque seguro que la tiene. Plantéatelo a diario como un juego que has de ganar, competitiva Libra. No abandones ahora porque hay muy buena proyección de futuro donde te encuentras. En el amor, da rienda suelta a diario a la fantasía, es lo que os está haciendo falta. Por lo demás, todo marcha sobre ruedas.

Escorpio

Los demás ven en ti cosas positivas que tú estás ignorando, Escorpio. En los últimos tiempos estás que te sales y a diario tomas decisiones acertadas. Por eso despiertas mucha admiración a tu alrededor. Ya va siendo hora de que valores más y tengas más alta tu autoestima. Sigue esforzándote a diario como hasta ahora porque te esperan grandes cosas si sigues luchando por ellas. Hay en estos momentos alguien en tu vida, una persona a la que conoces desde hace poco, que considera que tienes una gran fortaleza y que sabes muy bien lo que haces y a donde te diriges. Hasta hoy no le has prestado demasiada atención, despistada Escorpio, pero te convendría hacerlo porque a su lado lo verías todo a diario con mayor claridad. No todos los amores son de flechazo. A veces los más profundos llegan así, lentamente.

Sagitario

La prudencia y no actuar al primer impulso siempre es bueno, pero es que tú, Sagitario, parece que te estás pasando y llevas ya demasiado tiempo pensando a diario en dar un giro a tu vida en el aspecto profesional o laboral. Anímate hoy a asumir los riesgos porque estás en el momento apropiado para hacer lo que deseas, también en los negocios. Si tienes una tienda y quieres ampliarla, aprovecha esta buena racha que quizá tarde en repetirse. Es hora de pensar a lo grande, de soñar y de tener ambiciones, Sagitario. Todo lo que hagas ahora a diario te generará prosperidad. Si llevas días pensando en un amor no correspondido, hoy ya va siendo hora de que dirijas tu mirada hacia nuevos horizontes. Encontrarás a la persona ideal en otra parte y todo recobrará sentido.

Capricornio

Tienes un gran espíritu de lucha que te ha dado muchos éxitos a diario y te los seguirá dando si no aflojas, Capricornio. Hoy mismo puedes salir beneficiada en un tema conflictivo que se producirá en el ámbito laboral. Ahora estás en un buen momento para conseguir lo que deseas desde hace tiempo. No te dejes intimidar por la competencia. Tómalo como motivación, como un reto. Hará que te esfuerces por superarte y esto es genial. En el terreno sentimental, Capricornio, hay alguien que lleva tiempo pendiente de todos tus movimientos. Si no se ha manifestado todavía quizá es porque está en una relación con alguien, pero hoy podría atreverse dar un paso. No entres en su juego, no te conviertas en la tercera en discordia. Si tanto le interesas, primero que resuelva lo que tiene pendiente.

Acuario

Aunque el trabajo que tienes actualmente te parezca muy poco satisfactorio, Acuario, hoy valora también que te permite vivir adecuadamente a diario, que te llevas bien con tus compañeros y que en realidad no es difícil. Puede que tardes todavía un poco en encontrar una nueva ocupación, aunque ya la estés buscando. No te conviene nada recrearte en pensamientos negativos respecto a este tema. Procura tomártelo con filosofía hasta que llegue tu gran oportunidad. En el amor, a diario tampoco tienes las cosas fáciles. En estos momentos de dudas y de ansiedades, es mejor dejar que las cosas fluyan y no forzar la situación, Acuario. El tiempo te dará la respuesta correcta. Puede que el gran amor de tu vida esté todavía por llegar. No te va a crear tantas dudas como tienes ahora, lo reconocerás al instante.

Piscis

Te espera una buena oportunidad para conseguir ese puesto de trabajo que andas buscando a diario, Piscis, pero hoy tendrás que ser paciente porque esto no va a llegar de inmediato, sino dentro de unos días. También en otros temas tendrás que tomártelo con calma porque es lo que te pide ahora el Universo. Si tu economía es ahora bastante precaria, ni se te ocurra pedir un préstamo a nadie y menos a los bancos. Ajusta tu presupuesto y esta racha acabará pronto. En el terreno sentimental, Piscis, hay algo que tu pareja está deseando a diario y a lo que tú has hecho oídos sordos. Quizá es una salida o un viaje, o que empecéis a buscar un pisito. Hoy es un buen día para proponerle que empecéis a gestionar este tema. Le harás súper feliz.