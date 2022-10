Los astros indican que se aceleran aún más los días, recordemos que octubre es el mes en dónde sentiremos que estamos en un gran embudo y el tiempo se acaba. Esta semana, según el horóscopo, la clave es reconocer lo que necesitamos para hacer acuerdos que podamos sostener en el mediano y largo plazo y ser súper sinceros.

Aries 21/3 al 20/4

No des pie atrás, debes salir a conquistar, reconoce tu fuerza y tus habilidades y defectos, eres un todo y no dejes que nada ni nadie te quiera particionar o decir cómo debes vivir. Es tiempo de marcar fronteras y ser claro y enérgico con tu comunicación sin miedo al pasado.

Tauro 21/4 al 21/5

Los días te han mostrado lo importante que es recuperar tu energía y encender tu corazón. Recuerda que es el cuerpo vital el que alimenta al resto de los cuerpos (mental y emocional). No avances si no tienes energía. Haz una pausa y conecta con lo que necesitas para estar bien.

Géminis 22/5 al 21/6

Sin duda esta luna llena te llevará a decidir hacia donde quieres que tu futuro avance. No dudes, debes ejecutar y comunicar lo que piensas y las opciones que ves. Es una semana decisiva en asuntos de largo plazo en términos de pareja y de posiciones laborales. Se firme.

Cáncer 22/6 al 23/7

Enfócate esta semana en iluminar tu corazón, mantén tu energía expandida y confiada. No permitas que errores del pasado se transformen en grilletes mentales. Verás cómo las cosas van tomando forma, quizás no como esperabas, pero no significan que sean malas. Mantente abierto.

Leo 24/7 al 23/8

Esta semana la luna llena te recordará lo importante que es la diplomacia y pensar en los objetivos del otro a nivel mental no sólo material. Para influenciar y alcanzar lo que buscas, piensa en lo que el otro busca ganar en términos de estatus y renombre social.

Virgo 24/8 al 23/9

Nublado viene el camino y no será más claro esta semana. Debes tener paciencia y mirar hacia tu interior y reconocer lo que te da miedo. Se aceleran acciones y decisiones en asuntos de socios y parejas que vienen evaluando desde hace algunos meses. Entrégate sin negar tus sentimientos.

Libra 24/9 al 23/10

Esta semana recibirás el reflejo de todo lo que sembras la semana anterior. Estarás expuesto, analizado y también enjuiciado por otros. No temas de la mirada ajena y recuerda que cada persona es única y no puede caerle bien a todo el mundo. Defiende tus posturas en cosas pequeñas.

Escorpio 24/10 al 22/11

Continúa tu descanso, cuida tu cuerpo y toma aire. Es importante guardar silencio y lavar tus heridas. Otros están decidiendo. Aún no es tu tiempo, debes ser paciente y esperar. Sólo focalizate en elegir lo que te gusta, lo que te hace bien, aunque sea tabú para otros.

Sagitario 23/11 al 22/12

Una gran luna llena, sentirás un impulso de alegría y de buena vibras, debes aprovecharla y avanzar. Reúnete con amigos, disfruta del sex appeal para romper falsas ideas y sentar nuevas bases. Aprovecha tu poder de seducción esta semana y genera nuevos acuerdos.

Capricornio 23/12 al 20/1

Esta semana diferentes situaciones revelan los cimientos sobre los cuales estás construyendo tus relaciones laborales. Mostrarse abierto y no generes juicios a priori porque harás que otros te oculten la verdad. Hay cosas sucediendo que desconoces. Sólo escucha antes de hablar.

Acuario 21/1 al 19/2

Los caminos se abren con esta luna llena y muchas cosas que estaban detenidas se vuelven a activar. Están en un periodo de descuentos y tu corazón lo sabe. Aprovecha este impulso de energía que tendrás para cerrar negocios y acuerdos económicos y de mejoras.

Piscis 20/2 al 20/3

Semana muy importante para focalizarse en el tiempo, la energía y el dinero que le estás dedicando a cada proyecto o trabajo que tienes en marcha. Confía en tu fuerza y en tu potencia que es única y muy diferente al resto de los signos. Siembra bases, decide y actúa. No te duermas.

