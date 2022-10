No le aconsejes a nadie cómo tiene que actuar, Aries, hazlo sólo si te lo piden. Atrévete a contarle a tu chico lo que te preocupa, Tauro, esto os unirá aún más. Los cambios que experimentas, Géminis, son positivos. Si te ofrecen un proyecto interesante, Cáncer, acéptalo si te entusiasma pero no por dinero. No incurras hoy en grandes gastos, Leo, mucho menos en compras a plazos. Podrías descubrir hoy, Virgo, que esa persona que estás conociendo está en el polo opuesto en algo que para ti es importante. A veces pecas de demasiado sincera, Libra, alguien podría sentirse herido. Si realmente quieres salir de un problema, Escorpio, ponle ganas o no lo lograrás. Si a tu chico le hace sentir inferior que tengas tanto talento, Sagitario, piénsatelo dos veces antes de seguir con él. Mantén la cordialidad con tus colegas, Capricornio, y haz oídos sordos a los chismorreos. Si sospechas que tu chico no te lo cuenta todo, Acuario, quizá es porque todavía no tiene suficiente confianza. Disfruta de tu soltería, Piscis, quizá no estás lista para una relación todavía.

Aries

Hay algunas cosas que deberías mejorar en tu vida, Aries, y ahora tendrías que buscar tiempo a diario para reflexionar sobre ellas. Uno de estos temas es que muchas veces crees que tu verdad es la única válida. No siempre es así y tienes que reconocerlo. Por el contrario, a veces por no enfrentarte a alguna persona te has callado cosas importantes o has ocultado información. Esta táctica no te dará buen resultado, Aries. Si has de decirle algo a alguien, utiliza siempre buenas palabras pero dile la verdad. Hoy una persona muy querida puede llamarte para contarte un problema que le afecta a diario. No es necesario que le digas cómo tiene que actuar ni que le des ningún otro consejo. Simplemente deja que se desahogue, escúchale con atención y aconseja sólo si te lo pide explícitamente.

Tauro

Estás en un momento excelente, Tauro, para hacer algunos cambios en tu forma de organizar tus tareas y de desarrollar tu trabajo a diario, en especial si trabajas desde casa. Empieza hoy por prestar más atención a lo que haces y en marcarte unos objetivos asumibles. No te pongas grandes metas, ve pasito a pasito. En estos momentos puedes estar agobiada por un tema que te preocupa mucho a diario y que no te atreves a contar a la persona con la que compartes tu vida. Quizá llevas tiempo dando vueltas a este asunto sin ponerle solución. Él no puede adivinar lo que pasa en tu interior. Ármate de valor y cuéntaselo hoy mismo, Tauro. Sentirás un gran alivio y te hará sentir bien emocionalmente. Puede que compartir esta intimidad tuya estreche vuestros lazos.

Géminis

En estos días estás experimentando bastantes cambios, Géminis, y quizá la mayoría son cosas pequeñas, pero hoy la gente que te rodea acabará por notarlo y les causará cierta preocupación porque pensarán que quizá te ocurre algo. Es un proceso natural, de madurez, pero que lo estás viviendo a diario un poco aceleradamente, probablemente debido al nerviosismo que causa la situación actual. Si tú te sientes bien con esos cambios, procura ir con más calma y a tu gente háblales y tranquilízales, pero no esperes que te entiendan a la primera, Géminis. Tendrás que demostrarles que todo va bien, sobre todo manteniendo una actitud positiva a diario. En el terreno laboral, si has tenido alguna propuesta para cambiar de empleo, hoy piénsalo bien porque si decides continuar en tu empresa es probable que dentro de un tiempo hagas grandes progresos.

Cáncer

Hasta ahora, Cáncer, siempre has estado pensando en las cosas que más te convenían para progresar en la vida a diario, pero hoy ha llegado el momento en que empieces a pensar en lo que quieres. Quizá te haga más feliz. Generalmente, lo material no compensa tanto como creías. A lo largo de la jornada tendrás noticia de alguien que te propone participar dentro de poco tiempo en un proyecto interesante pero algo complicado. Acéptalo sólo si realmente te gusta y te satisface, pero no lo hagas por dinero. En el aspecto amoroso, puede que esta persona con la que estás saliendo desde hace un tiempo no sea tan compatible contigo como imaginaste al principio, Cáncer. Si hoy ves que vuestras diferencias son insalvables, seguir perdiendo el tiempo a diario no tiene sentido. Despeja el camino para que alguien nuevo llegue a tu vida.

Leo

Estás en un buen momento para explorar mundo, Leo, conocer cosas distintas y tantear nuevas posibilidades profesionales a diario. Lo mejor es que todo ello puedes hacerlo cómodamente desde casa, viajando online y buscando tu objetivo, sin prisa pero sin pausa. Dedica un tiempo cada día a ello desde hoy mismo y dará sus frutos. Las cosas te han ido bien y todo apunta a que seguirán en camino ascendente. Pero no cedas al impulso de comprar. No eches la casa por la ventana, Leo. No incurras hoy en grandes gastos y menos en compras a plazos. En el amor has de tomar decisiones. Estás dejando que las cosas funcionen por inercia a diario y no ha de ser así. Es bueno propiciar que las cosas pasen, sobre todo si es para avanzar o si has de solucionar un problema.

Virgo

No andes quejándote a diario de las cosas que no has conseguido, Virgo, y que en estos días te vienen a la cabeza. En lugar de lamentarte, dedícales hoy más esfuerzo. En el futuro tendrás que dar algunos pasos más para poder alcanzar tus sueños. El que algo quiere, algo le cuesta. Hoy puedes tener cierto conflicto en el terreno sentimental. Si hace desde hace poco tiempo estás conociendo a alguien, es posible que las circunstancias te hayan impedido ver hasta ahora cómo es en realidad a diario esta persona y, sobre todo, cómo piensa. Una conversación que mantendrás hoy Virgo, puede descubrirte ahora que está en el polo opuesto en un tema que para ti tiene mucha importancia. Es mejor saberlo ahora que cuando pase más tiempo y la relación pudiera estar más afianzada. No te vengas abajo y considera que has tenido suerte.

Libra

Eres de un olvidadizo que asusta, Libra, por eso a diario cometes ciertos fallos que por suerte tienen muy fácil solución. Hoy estás en riesgo de que se te pase un cumpleaños muy señalado. Si quieres evitar que te siga sucediendo, anótalo todo en una agenda, en el móvil, donde sea, pero no dejes que estas tonterías te creen fama de poca formalidad, o que la gente crea que pasas de todo Luego la más preocupada y dolida eres tú, porque los demás te critican y se olvidan. Presta más atención a estos detalles desde hoy mismo, Libra, no es la primera vez que te ocurre. Y ¡atenta a lo que le dices a tu pareja! O a cómo se lo dices. A diario pecas de demasiado sincera y no te das cuenta de que tus palabras son muy directas y pueden herirle.

Escorpio

Cuando las cosas no te salen como esperas, como hoy mismo, Escorpio, siempre acabas pensando que es por culpa de los demás. Esto no es así. No todas las cosas que te salen mal se deben a las malas energías o a que otros te quieren fastidiar. La mayoría de veces son consecuencia de malas decisiones que has tomado o de no haberte esforzado lo suficiente a diario. Si quieres salir de un problema, has de ponerle ganas o no lo lograrás. Anímate y cambia el chip. Hoy una amiga te puede llamar para contarte un secreto que para ella es muy importante. Recuerda que si de verdad quieres ayudarla, Escorpio, has de ser una tumba, que esto no se divulgue es muy importante para ella. Y tampoco olvides que la vida corresponde a diario a los que echan una mano a los demás.

Sagitario

Tu peculiar manera de ver las cosas a diario, Sagitario, te ha ayudado a progresar. Sueles tener una perspectiva poco común que te ayuda a encontrar soluciones que otros no detectan. Hoy, sin embargo, quizá descubras que precisamente a tu pareja esta habilidad tuya le crea sentimientos de inseguridad. No le gusta que seas tan perspicaz porque él no está a la altura, aunque seguro que tiene otros talentos. Analiza hoy por qué sucede esto y si llegas a la conclusión de que has de reprimir a diario tu forma de ser o en concreto este aspecto tan positivo para que tu chico no se sienta mal, piénsatelo dos veces antes de seguir con él. Si eres una Sagitario con el corazón libre, hoy es un día perfecto para conseguir la atención de una persona que te atrae. Tienes muchas posibilidades de éxito.

Capricornio

En el terreno laboral se están gestando grandes proyectos en los que tú tendrás un papel fundamental, Capricornio, pero no van a materializarse de manera inmediata. Tendrás que tener paciencia a diario y, sobre todo, no perder la ilusión y la seguridad de que vas por buen camino. Hoy puedes vivir un momento importante en relación con tu trabajo, tomarás una decisión oportuna o sugerirás algo que será muy útil. Mantén la cordialidad con todos tus colegas a diario, Capricornio y no hagas caso de ningún rumor. Haz oídos sordos a los chismorreos. A diario presta sólo atención a los comentarios de la gente que te importa. Si tenías pensado comprar hoy algo por internet, los astros te aconsejan que lo dejes para otro día. No es un buen momento para adquisiciones. Esto es válido también para tu pareja si la economía es conjunta.

Acuario

Hoy, Acuario, puedes sentirte molesta por la insistencia de una persona con la que tuviste un conflicto en el pasado y ahora quiere reparar aquello y volver a relacionarse contigo. Es posible que desde hace un cierto tiempo te esté dando la vara a diario con este tema. Si todo esto te crea malestar y piensas que hasta ahora has podido vivir sin recuperar esta amistad, hoy agradece sus intenciones y acepta sus disculpas, pero salte por la tangente. No tienes obligación ninguna de seguir a diario con este contacto, Acuario. En el amor, no pienses que la persona que has conocido hace poco no es del todo sincera contigo. Es probable que tenga problemas al margen de vuestra relación y que todavía no haya la suficiente confianza como para contártelos. Sé paciente porque él acabará dándote una explicación convincente.

Piscis

Cuida mucho tu cuerpo y tu mente, Piscis, lo estás necesitando. Últimamente te estás dejando acaparar a diario por muchas obligaciones que te has creado tú solita. Estás olvidándote un poco de ti misma. Precisamente es lo primero que deberías tener en cuenta para que todo lo demás funcione. Hoy es un buen momento para empezar a hacer cambios en tus rutinas de diario, esas que te habías impuesto un tiempo atrás y que ahora te aburren soberanamente. Te beneficiará mucho hoy romper la monotonía. Te dará un subidón de energía y te mejorará la creatividad a diario. Si tienes el corazón libre, sigue esperando y disfrutando de la soltería. Quizá te ocurre porque todavía no estás lista para una relación, porque candidatos no te faltan. Tal vez, Piscis, tengas otros asuntos que ahora te interesan más. Aprovéchalos, el amor llegará más adelante.